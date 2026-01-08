Perú

Colombia pone como ejemplo a Perú para salir de un bache dramático en su economía

Mientras el país vecino depende cada vez más del consumo, el caso peruano despierta interés por sus políticas de impulso a una de las falanges más relevantes de la economía

Guardar
Colombia reportó una caída en
Colombia reportó una caída en su tasa de inversión al 16,1% del PIB, el nivel más bajo en dos décadas, según el análisis económico de Fedesarrollo.

El contexto económico de Colombia enfrenta un escenario de desaceleración en la inversión, mientras que países de la región, como Perú, muestran indicadores que han sido destacados en informes comparativos recientes.

Según un análisis de Fedesarrollo, citado por Portafolio, la tasa de inversión en Colombia cayó a 16,1% del PIB en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en dos décadas, mientras que Perú alcanzó 20,7% del PIB, superando tanto a Colombia como a Brasil y Chile en el periodo más reciente.

¿La economía peruana supera a la colombiana en inversión y crecimiento?

El informe de Fedesarrollo señala que el motor tradicional del crecimiento colombiano, la inversión, ha perdido fuerza. Entre 2020 y 2025, el consumo privado pasó a representar el 72,6% del PIB, mientras que la inversión disminuyó del 21,9% al 17,6%.

Esta caída se profundizó desde 2023 y está asociada a factores como la carga tributaria elevada, tasas de interés altas y un aumento de la incertidumbre económica.

El informe precisa que la tarifa combinada de impuestos sobre utilidades distribuidas llegó a 48% desde 2023 y las tasas de interés de largo plazo, como los TES a diez años, se ubicaron entre 12% y 13%.

De acuerdo con el informe colombiano, estos elementos encarecen el costo de financiar proyectos y desincentivan la ampliación de la capacidad productiva.

Las reservas internacionales de Perú
Las reservas internacionales de Perú sumaron USD 92.141 millones, equivalentes al 29% de su PIB, fortaleciendo su estabilidad económica. REUTERS/Luisa González

El informe de Fedesarrollo señala brecha creciente entre Perú y Colombia

La incertidumbre también es un factor determinante. El Índice de Incertidumbre de Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo alcanzó 446 puntos en 2022, cuatro veces el promedio de las dos décadas previas. Entre 2022 y 2025 la incertidumbre explicó 36% de la reducción de la tasa de inversión.

Además, el sector público colombiano ya no compensa la caída de la inversión privada como en el pasado. La formación bruta de capital fijo del Gobierno fue de apenas 2,1% del PIB en el primer trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo.

En la comparación regional, el documento subraya que Perú, México y Chile ya superaron los niveles prepandemia en materia de inversión, mientras que Colombia se mantiene rezagada.

Esta diferencia, señalada por Fedesarrollo, ha llevado a que analistas y autoridades del país norteño observen la experiencia peruana como un modelo a considerar para impulsar la reactivación productiva y cerrar la brecha en materia de inversión.

La tasa de inversión en
La tasa de inversión en Perú alcanzó el 20,7% del PIB en el primer semestre de 2025, superando ampliamente a Colombia y otros países de la región.

Las tasas de inversión en Perú alcanzan el doble de las reportadas en Colombia

¿Cuál es la situación de Perú? Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía peruana cerró 2025 con crecimiento sostenido, baja inflación y aumento de recursos fiscales.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,4% hasta octubre y se proyecta un crecimiento anual cercano al 3%. La inflación se ubicó en 1,4% en noviembre, acumulando 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las reservas internacionales sumaron US$ 2.141 millones, equivalentes al 29% del PBI. La recaudación tributaria entre enero y noviembre fue de S/ 159.496 millones, un incremento de 11,5% respecto al año anterior. El déficit fiscal a noviembre fue de 2,3% del PBI, cerca de la meta anual de 2,2%. Para 2026, el reto principal será alcanzar la meta fiscal de 1,8% del PBI, aunque analistas prevén que podría superarse el 2%.

El informe de Fedesarrollo muestra
El informe de Fedesarrollo muestra que la economía de Perú en 2025 registró crecimiento sostenido, baja inflación y un aumento en la recaudación fiscal.

El dinamismo económico de Perú contrasta con el estancamiento en Colombia

La inversión pública superó los S/ 49.185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de la última década, aunque persiste el reto del presupuesto no ejecutado. Además, se adjudicaron 479 proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 4.700 millones y nueve proyectos APP por US$ 3.683 millones.

En 2025, también se aprobó la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que fija plazos para la evaluación de modificaciones contractuales. Por otro lado, el “Shock de Desburocratización” registró un avance superior al 70%, con 469 medidas completadas y 187 barreras eliminadas.

Este balance refuerza la percepción de Perú como ejemplo regional en políticas de inversión y manejo macroeconómico, en un momento en que Colombia busca alternativas para reactivar el crecimiento y fortalecer la inversión pública y privada.

El gobernante expuso sus cifras sobre el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, comparando su gestión con la del gobierno anterior y aseguró que su administración ha logrado detener el crecimiento - crédito Presidencia

Temas Relacionados

MEFMinisterio de Economia y FinanzasColombiaFedesarrolloinversionesinversion publicainversion privadaperu-economia

Más Noticias

Detienen en Paita embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Las autoridades informaron que el método de ocultamiento evitó los controles comerciales habituales y responde a un modus operandi del narcotráfico internacional

Detienen en Paita embarcación procedente

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

La cuesta de enero: cómo ordenar tus finanzas personales tras Navidad y Año Nuevo

Después de la temporada navideña y las celebraciones de Año Nuevo, muchas familias sienten el impacto de los gastos y las deudas acumuladas. La llamada cuesta de enero es real, pero con disciplina y planificación es posible recuperarse y comenzar bien el 2026. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso

La cuesta de enero: cómo

Calendario lunar 2026: fases, eclipses y todo lo que debes saber de este fenómeno mes a mes

Con trece lunas llenas, varios eclipses y una superluna en vísperas de Navidad, el calendario lunar de este año ofrece momentos únicos para la observación, la agricultura y el bienestar personal

Calendario lunar 2026: fases, eclipses

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

El presidente electo de Chile reafirmó su intención de encontrar una solución a la crisis migratoria que afecta a Latinoamérica

José Antonio Kast busca acuerdos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast busca acuerdos

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

Susel Paredes entra a la carrera por la alcaldía de Lima con Ahora Nación

José Jerí convoca a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: votación será el 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las fechas clave del proceso electoral

José Domingo Pérez queda fuera del caso Susana Villarán en pleno juicio por decisión de Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Maritere Braschi sorprende al explicar

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

Alejandra Baigorria se quedó sin maleta en España: su equipaje quedó retenido

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

Paco Bazán arremete contra Fernando Díaz por emitir denuncia de su expareja: “Narrador de cuentos”

Salvador del Solar declara su amor por Ana María Orozco: “Es un tesoro”

DEPORTES

“Trauco no puede tener kilos

“Trauco no puede tener kilos de más y Zambrano no debe ser expulsado”: Pedro García advirtió sobre la defensa de Alianza Lima en 2026

Javier Rabanal respondió si César Inga se irá de Universitario y desmintió que Sekou Gassama no llegará al club

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

El millonario monto que recibirá Sporting Cristal por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga de República Checa