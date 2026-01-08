Colombia pone como ejemplo a Perú para salir de un bache dramático en su economía

Colombia reportó una caída en su tasa de inversión al 16,1% del PIB, el nivel más bajo en dos décadas, según el análisis económico de Fedesarrollo.

El contexto económico de Colombia enfrenta un escenario de desaceleración en la inversión, mientras que países de la región, como Perú, muestran indicadores que han sido destacados en informes comparativos recientes.

Según un análisis de Fedesarrollo, citado por Portafolio, la tasa de inversión en Colombia cayó a 16,1% del PIB en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en dos décadas, mientras que Perú alcanzó 20,7% del PIB, superando tanto a Colombia como a Brasil y Chile en el periodo más reciente.

¿La economía peruana supera a la colombiana en inversión y crecimiento?

El informe de Fedesarrollo señala que el motor tradicional del crecimiento colombiano, la inversión, ha perdido fuerza. Entre 2020 y 2025, el consumo privado pasó a representar el 72,6% del PIB, mientras que la inversión disminuyó del 21,9% al 17,6%.

Esta caída se profundizó desde 2023 y está asociada a factores como la carga tributaria elevada, tasas de interés altas y un aumento de la incertidumbre económica.

El informe precisa que la tarifa combinada de impuestos sobre utilidades distribuidas llegó a 48% desde 2023 y las tasas de interés de largo plazo, como los TES a diez años, se ubicaron entre 12% y 13%.

De acuerdo con el informe colombiano, estos elementos encarecen el costo de financiar proyectos y desincentivan la ampliación de la capacidad productiva.

Las reservas internacionales de Perú sumaron USD 92.141 millones, equivalentes al 29% de su PIB, fortaleciendo su estabilidad económica. REUTERS/Luisa González

El informe de Fedesarrollo señala brecha creciente entre Perú y Colombia

La incertidumbre también es un factor determinante. El Índice de Incertidumbre de Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo alcanzó 446 puntos en 2022, cuatro veces el promedio de las dos décadas previas. Entre 2022 y 2025 la incertidumbre explicó 36% de la reducción de la tasa de inversión.

Además, el sector público colombiano ya no compensa la caída de la inversión privada como en el pasado. La formación bruta de capital fijo del Gobierno fue de apenas 2,1% del PIB en el primer trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo.

En la comparación regional, el documento subraya que Perú, México y Chile ya superaron los niveles prepandemia en materia de inversión, mientras que Colombia se mantiene rezagada.

Esta diferencia, señalada por Fedesarrollo, ha llevado a que analistas y autoridades del país norteño observen la experiencia peruana como un modelo a considerar para impulsar la reactivación productiva y cerrar la brecha en materia de inversión.

La tasa de inversión en Perú alcanzó el 20,7% del PIB en el primer semestre de 2025, superando ampliamente a Colombia y otros países de la región.

Las tasas de inversión en Perú alcanzan el doble de las reportadas en Colombia

¿Cuál es la situación de Perú? Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía peruana cerró 2025 con crecimiento sostenido, baja inflación y aumento de recursos fiscales.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,4% hasta octubre y se proyecta un crecimiento anual cercano al 3%. La inflación se ubicó en 1,4% en noviembre, acumulando 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las reservas internacionales sumaron US$ 2.141 millones, equivalentes al 29% del PBI. La recaudación tributaria entre enero y noviembre fue de S/ 159.496 millones, un incremento de 11,5% respecto al año anterior. El déficit fiscal a noviembre fue de 2,3% del PBI, cerca de la meta anual de 2,2%. Para 2026, el reto principal será alcanzar la meta fiscal de 1,8% del PBI, aunque analistas prevén que podría superarse el 2%.

El informe de Fedesarrollo muestra que la economía de Perú en 2025 registró crecimiento sostenido, baja inflación y un aumento en la recaudación fiscal.

El dinamismo económico de Perú contrasta con el estancamiento en Colombia

La inversión pública superó los S/ 49.185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de la última década, aunque persiste el reto del presupuesto no ejecutado. Además, se adjudicaron 479 proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 4.700 millones y nueve proyectos APP por US$ 3.683 millones.

En 2025, también se aprobó la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que fija plazos para la evaluación de modificaciones contractuales. Por otro lado, el “Shock de Desburocratización” registró un avance superior al 70%, con 469 medidas completadas y 187 barreras eliminadas.

Este balance refuerza la percepción de Perú como ejemplo regional en políticas de inversión y manejo macroeconómico, en un momento en que Colombia busca alternativas para reactivar el crecimiento y fortalecer la inversión pública y privada.

