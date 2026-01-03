Banco de la Nación reforzará su oferta de tarjetas de crédito y analiza trabajar con otro operador además de Mastercard

La entidad financiera evalúa sumar un nuevo operador, además del que actualmente sostiene su tarjeta de crédito. Foto: composición Infobae Perú/Banco de la Nación

El Banco de la Nación (BN) anunció que reforzará su estrategia comercial para mejorar el posicionamiento de su tarjeta de crédito en el mercado. La entidad evalúa ajustes en su oferta con el fin de ampliar las alternativas disponibles para sus clientes actuales.

Como parte de este proceso, el banco analiza la posibilidad de incorporar un operador adicional al que actualmente respalda su tarjeta de crédito. Esta medida se enmarca en una revisión de sus productos financieros dirigidos principalmente a trabajadores y pensionistas del sector público.

Evaluación de un nuevo operador para la tarjeta del Banco de la Nación

El subgerente de banca personal del Banco de la Nación, Piero Flores, informó que la entidad se encuentra fortaleciendo su tarjeta de crédito, la cual ya cuenta con una base significativa de usuarios. “Estamos reforzando nuestra tarjeta de crédito. Ya tenemos más de 150.000 clientes tarjeta-habientes del Banco de la Nación”, declaró en el programa Andina al Día de Andina Online.

Actualmente, la tarjeta opera con Mastercard; sin embargo, se viene evaluando la posibilidad de sumar otro operador. Según precisó el funcionario, esta alternativa permitiría ampliar el portafolio de productos financieros disponibles para los clientes del banco.

Piero Flores, subgerente de banca personal del Banco de la Nación, señaló que la institución viene reforzando su tarjeta de crédito. Foto: X

Enfoque en el empleado público

Flores indicó que los instrumentos financieros que desarrolla el Banco de la Nación están orientados principalmente al empleado público. “Básicamente estamos abocados en desarrollar instrumentos que puedan ser principalmente dirigidos al empleado público y que cubra las necesidades habituales en el día a día”, señaló.

Este enfoque responde a que los principales usuarios del banco reciben su remuneración o pensión a través de la entidad. La tarjeta de crédito forma parte de esta oferta dirigida a atender gastos cotidianos de este segmento.

Solicitud de la tarjeta y requisitos

Los productos financieros del Banco de la Nación pueden solicitarse en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Para acceder a una tarjeta de crédito, es requisito ser trabajador o pensionista del sector público y recibir los ingresos mensuales en el banco.

Además, se debe contar con un Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería vigente, así como con una Tarjeta Débito BN. Estos requisitos son necesarios para iniciar el trámite correspondiente.

Para obtener una tarjeta de crédito, se exige ser trabajador o pensionista del sector público y percibir los ingresos mensuales a través de la entidad. Foto: Banco de la Nación

Opciones para el pago de la deuda

El pago de la deuda de la tarjeta de crédito puede realizarse a través de diversos canales. En los agentes BN es posible efectuar pagos en efectivo sin comisión, con un monto máximo de 500 soles por operación y hasta 1.500 soles por día, con un límite de cuatro operaciones diarias.

En las agencias del banco, los clientes pueden realizar pagos parciales o totales de su deuda, así como utilizar transferencias interbancarias. También está disponible la plataforma Multired Virtual, que permite pagar la deuda del titular y de tarjetas adicionales.

Canales de atención al cliente del Banco de la Nación

El Banco de la Nación cuenta con líneas telefónicas para la atención de consultas, bloqueos y reclamos: (01) 442-4470, (01) 440-5305 y 0-800-10-700, esta última habilitada solo para teléfonos fijos.

A través de estos canales, los usuarios pueden activar o desactivar servicios asociados a la tarjeta de crédito, como disposición de efectivo, compras por Internet o en el exterior. Asimismo, para registrar viajes al extranjero, se debe informar con al menos dos días de anticipación los destinos, fechas de estadía y un medio de contacto. Para bloqueos, también se encuentra disponible la línea 1820.