Valeria Piazza critica al actor Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”

Valeria Piazza opinó tras polémica entrevista que brindó el actor venezolano Fernando Carrillo y defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”. Video: América Espectáculos

El escenario político y social de Venezuela volvió a ser tema de debate en la farándula internacional tras las recientes declaraciones del actor Fernando Carrillo, quien defendió abiertamente al régimen de Nicolás Maduro y a la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez. Las palabras del venezolano, radicado desde hace años en Estados Unidos, provocaron una contundente respuesta de la conductora y ex Miss Perú Valeria Piazza, quien utilizó su espacio en América Televisión para cuestionar la legitimidad del discurso del artista y señalar su desconexión con la realidad de su país.

Valeria Piazza: “Es muy fácil hablar desde la comodidad de tu casa”

Valeria Piazza no ocultó su indignación ante la actitud adoptada por Carrillo en entrevistas recientes, especialmente tras su participación en un programa de Telemundo, donde protagonizó un intenso cruce de palabras con los panelistas. “Me quedé helada, fría con esta entrevista, no es la única que hizo, también se peleó con los panelistas del programa de la noche de Telemundo y no para, no quiere escuchar, él está cerrado”, comentó la conductora, visiblemente sorprendida por el tono y la postura inflexible del actor.

La presentadora fue especialmente crítica con la distancia que separa a Carrillo de la realidad venezolana. “Es muy fácil, desde la comodidad de tu casa, hacer estas entrevistas porque él hace mucho tiempo que no vive en Venezuela, vive en Estados Unidos, entonces tampoco conoce la realidad de su país de cerca como para salir a pelear y defender de esa manera a Maduro”, sentenció Piazza. Su comentario dejó en claro la poca legitimidad que, a su juicio, tienen las opiniones de quienes, lejos de la situación cotidiana de Venezuela, minimizan el impacto de la crisis y defienden posturas alineadas al poder.

En su descargo, Piazza exhortó a la empatía y a ponerse en el lugar de quienes realmente sufren las consecuencias de la crisis venezolana. “Hay que también ponerse en los zapatos de los que están viviendo en Venezuela todo lo que está pasando en el país y los que están sufriendo por estar lejos”, remarcó, haciendo referencia a los millones de venezolanos migrantes y a las familias separadas por la situación política y económica.

Valeria Piazza le responde con todo a Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”.

Fernando Carrillo, su defensa del chavismo y el vínculo con Delcy Rodríguez

El actor venezolano se ha convertido en un férreo defensor del chavismo y del gobierno de Nicolás Maduro, y recientemente también de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien sostuvo una relación sentimental de tres años. En entrevistas internacionales, Carrillo defendió la honorabilidad y lealtad de Rodríguez, asegurando que “ha sido el gran amor de mi vida” y que “no he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente”.

Durante su participación en el programa de Telemundo, Carrillo fue aún más tajante, asegurando que Estados Unidos tendrá que demostrar en la corte las acusaciones de narcotráfico contra Maduro. “Ya se quitaron las caretas, van a tener que demostrar que el presidente que está involucrado en narcotráfico, es totalmente falso, vamos a ver qué pasa en la corte. Me molesta, a mí me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa son una pareja hermosísima, los tienen castigados desde el 2021 con el primer golpe de Estado”, sostuvo visiblemente indignado.

La postura de Carrillo no solo generó polémica entre los conductores y panelistas del programa, sino que también fue duramente cuestionada por venezolanos residentes en el extranjero. Muchos lo acusaron de vivir una realidad paralela y de justificar un régimen señalado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos, corrupción y crisis humanitaria.

Además de defender a Maduro y a Rodríguez, Carrillo arremetió contra quienes dudan de su lealtad: “Estoy seguro que la traición no vino por ahí nunca en la vida, se los aseguro”, declaró, negando que su expareja haya sido parte de maniobras para la captura de Maduro.

El actor tuvo un romance de tres años con la actual líder del régimen en Venezuela Crédito: Cuartoscuro

Fernando Carrillo, recordado por su rol en telenovelas como ‘Abigaíl’, mantiene una vida de lujos fuera de Venezuela y ha sido señalado por su cercanía con el círculo de poder chavista y el acceso a recursos del Estado, con proyectos relacionados al entretenimiento y la industria audiovisual. Su defensa pública del chavismo, en contraste con la experiencia de millones de venezolanos que han debido migrar, ha provocado el rechazo de amplios sectores de la diáspora.

Valeria Piazza, al igual que otros comunicadores y artistas, ha optado por dar visibilidad a la voz de quienes viven la crisis en carne propia. Para la conductora, las opiniones de Carrillo carecen de peso si no están respaldadas por la experiencia directa de la situación venezolana.