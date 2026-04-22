‘Chao: la sirena’, animación japonesa premiada en Festival de Annecy, llega a Perú

‘Chao: la sirena’ llega a la cartelera peruana el 23 de abril.

La película animada ‘Chao: la sirena’ llega a las salas de Perú este 23 de abril tras haber sido reconocida en el Festival Internacional de Animación de Annecy, uno de los certámenes más prestigiosos del cine de animación a nivel mundial. La producción, dirigida por Yasuhiro Aoki y realizada por el estudio japonés Studio 4°C, propone una comedia romántica ubicada en un universo futurista donde humanos y criaturas marinas conviven en armonía y conflicto.

El filme desarrolla una historia de amor entre especies distintas que desafía las convenciones sociales y culturales, abordando temas como la diversidad, la aceptación y la convivencia.

¿De qué trata ‘Chao: la sirena’?

El argumento se centra en Stephan, un ingeniero naval cuya vida experimenta un giro inesperado cuando ChaO, una princesa del mar, le propone matrimonio. Desde ese momento, ambos personajes inician un recorrido que los obliga a enfrentar prejuicios y a adaptarse a las diferencias del otro, en un entorno donde la frontera entre lo marítimo y lo humano se diluye.

La propuesta visual de ‘Chao: la sirena’ destaca por una estética potente y onírica, con composiciones cromáticas y diseños de personajes que apelan a una atmósfera surrealista. La cinta utiliza el color y los elementos gráficos para reforzar la sensación de un mundo híbrido, donde las normas de la realidad se encuentran en constante transformación.

‘Chao: la sirena’, dirigida por Yasuhiro Aoki, narra el vínculo entre un humano y una princesa del mar, explorando temas de identidad y convivencia desde una perspectiva fresca y original.

La película forma parte del catálogo de Studio 4°C, responsable de títulos emblemáticos dentro de la animación japonesa contemporánea, como Mind Game, la trilogía Berserk: The Golden Age Arc y The Animatrix. La productora ejecutiva Eiko Tanaka, reconocida por su participación en proyectos de alto impacto internacional y su trabajo en Studio Ghibli junto a películas como Mi vecino Totoro y Kiki: entregas a domicilio, lideró la producción de este largometraje. Su experiencia resultó determinante en la consolidación de una obra que aspira a conectar con públicos de distintas edades.

Festival de Animación destaca temática

El Festival Internacional de Animación de Annecy, celebrado anualmente en Francia, premió a ‘Chao: la sirena’ por su originalidad narrativa y su aporte al debate sobre la diversidad y la inclusión en la animación. El jurado valoró la capacidad de la película para presentar una historia de romance atípica con recursos visuales innovadores y un tratamiento del humor que evita estereotipos, al tiempo que explora la complejidad de las relaciones interculturales.

Yasuhiro Aoki describió el proceso creativo como una búsqueda de “un lenguaje visual y emocional capaz de expresar las contradicciones y los anhelos de personajes marcados por la diferencia”, y destacó la colaboración internacional que caracterizó a la producción. La película cuenta con un equipo multidisciplinario y un elenco de voces que refuerza la apuesta por la diversidad y la experimentación formal.

La llegada de ‘Chao: la sirena’ a Perú amplía la oferta de animación japonesa en la cartelera nacional y representa una oportunidad para que el público local acceda a una propuesta distinta de las producciones habituales del género. La película busca posicionarse como un referente de la animación contemporánea, acercando al espectador a una experiencia visual y narrativa que desafía los parámetros tradicionales del cine comercial.

‘Chao: la sirena’ se presenta como una alternativa innovadora para el público que busca historias diferentes y una aproximación artística a los dilemas de la convivencia y la diversidad.

‘Chao: la sirena’, la animación japonesa ha sido premiada en Annecy por su temática.