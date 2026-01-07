Perú

No los obligues: Los tres consejos clave para elegir el mejor taller de verano 2026 para tus hijos

Especialistas en salud mental advierten que imponer actividades en vacaciones puede afectar el bienestar emocional y sugieren equilibrar aprendizaje, recreación y tiempo en familia

Lima tiene opciones de talleres para niños en varios distritos de la capital - crédito Concytec

El inicio del verano suele traer consigo una de las decisiones más habituales para miles de familias: elegir talleres de verano para niños y adolescentes que permitan aprovechar las vacaciones escolares sin perder de vista el bienestar físico y emocional. En este periodo, academias deportivas, centros culturales y programas recreativos multiplican su oferta, lo que puede generar dudas sobre cuál es la mejor alternativa para cada menor.

Desde el Ministerio de Salud (Minsa) se ha puesto énfasis en la importancia de tomar esta decisión de manera informada y responsable. A través de la Línea 113, especialistas en salud mental recuerdan que los talleres no solo deben entretener, sino también contribuir al desarrollo integral, respetando las necesidades, intereses y el contexto familiar de cada niño o niña.

Qué aspectos recomienda evaluar el Minsa antes de inscribir a un niño en talleres de verano

Conoce todos los talleres de verano que dicta el municipio de Lince para este 2026 | Foto composición: Infobae Perú / Muni Lince

La psicóloga de la Línea 113 del Minsa, Erika Rodríguez Valdez, explicó que el primer paso es identificar qué necesita y qué desea desarrollar el menor durante las vacaciones. No todos los niños tienen las mismas motivaciones: algunos se inclinan por actividades artísticas, otros por propuestas deportivas o incluso por refuerzos académicos, siempre que estas opciones nazcan del propio interés del niño y no de una imposición externa.

Otro punto clave está relacionado con la economía familiar. El Minsa recomienda evaluar con anticipación el presupuesto disponible para cubrir matrículas, mensualidades, materiales y posibles gastos adicionales. Este análisis permite evitar presiones económicas innecesarias que podrían generar tensiones en el hogar durante un periodo que, por naturaleza, debería ser de descanso y disfrute.

La seguridad del lugar es un aspecto que no debe pasar desapercibido. Según indicó Rodríguez Valdez, es fundamental verificar que los espacios donde se desarrollan los talleres cuenten con ambientes adecuados, personal capacitado y medidas de protección para los menores. Esto incluye protocolos ante emergencias, supervisión constante y condiciones apropiadas para la edad de los participantes.

Menos presión escolar, más equilibrio: la importancia de combinar aprendizaje y recreación en vacaciones

El Parque de Las Leyendas ofrecerá talleres vivienciales en todas sus sedes durante el verano 2025. (Foto: Andina)

Desde el enfoque de la salud mental, el Minsa también recuerda que el tiempo libre representa una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares. Las vacaciones permiten compartir experiencias fuera de la rutina escolar, como paseos al parque, salidas a la playa, viajes cortos o visitas a familiares, actividades que contribuyen a generar recuerdos positivos y a reforzar el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

“No es recomendable matricular a los niños únicamente en cursos escolares durante las vacaciones, salvo que hayan tenido bajas calificaciones o que el propio niño o niña lo solicite. Incluso en estos casos, se sugiere intercalar estas actividades con deportes, recreación u otras opciones lúdicas”, precisó la especialista, al subrayar la importancia del equilibrio entre aprendizaje y esparcimiento.

Números de emergencia

Para quienes requieran orientación adicional, el Ministerio de Salud pone a disposición de la ciudadanía la Línea 113, opción 5, disponible a nivel nacional desde teléfonos fijos y celulares.

Asimismo, se brinda atención por canales digitales como WhatsApp o Telegram (955 557 000 / 952 842 623) y el correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe, con el objetivo de ofrecer información confiable sobre bienestar emocional y toma de decisiones responsables durante el verano.

Aparte, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) cuenta con más de 200 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), que ofrecen atención integral, gratuita y especializada a personas con problemas de salud mental.Algunas líneas de emergencia y orientación en Perú para casos relacionados con salud mental y protección de la infancia son:

  • Línea 113 Salud: Orientación en temas de salud física y mental. Disponible las 24 horas desde cualquier celular o teléfono fijo marcando 113, opción 5.
  • Línea 100: Atención gratuita y confidencial para víctimas de violencia familiar y sexual, incluidas niñas, niños y adolescentes.
  • SISME (Sistema de Salud Mental Especializada de EsSalud): Número 411-8000 opción 5, para orientación psicológica y psiquiátrica.
  • Chat 1815 del Minedu: Apoyo emocional y orientación para estudiantes y familias a través del chat virtual en https://minedu.gob.pe/1815
  • Central de emergencias 105 (PNP): Denuncias de casos graves, situación de riesgo o abandono.

