México

Furor por vaso coleccionable de cadena de cafeterías en México desata filas desde la madrugada y reventa de hasta 5 mil pesos

La venta fue limitada a una pieza por persona y exclusiva en primera fase para clientes de altos consumos. La demanda superó por completo la oferta

Guardar
El vaso se revendió hasta
El vaso se revendió hasta en 5 mil pesos. REUTERS/Mariana Bazo

El lanzamiento de un vaso coleccionable de edición limitada en una reconocida cadena internacional de cafeterías desató en México un fenómeno que combinó filas nocturnas, apertura anticipada de tiendas, filtros de compra y un mercado de reventa que escaló hasta los 5 mil pesos, replicando —e incluso superando— lo ocurrido previamente en Estados Unidos.

Desde horas antes de su salida oficial, clientes comenzaron a formarse afuera de distintas sucursales con la intención de asegurar una de las piezas más esperadas del año. En algunas ciudades, incluso, hubo personas que acamparon desde la madrugada para garantizar su turno.

El vaso comenzó a estar disponible en algunas tiendas del país a partir del pasado lunes 1 de diciembre, inicialmente solo para usuarios Gold del programa de lealtad de la cadena, mientras que la venta al público en general se abrió este 2 de diciembre.

Venta limitada y filtros estrictos

La empresa informó que solo se permitiría la compra de una pieza por cliente, con un precio oficial de 869 pesos, además de exigir la compra obligatoria de una bebida grande o venti como requisito para poder adquirir el vaso.

También se detalló que la producción fue estrictamente limitada a 37 mil 472 piezas a nivel nacional, con una distribución variable según cada sucursal, la cual recibió en promedio entre 45 y 50 unidades.

La venta fue limitada a
La venta fue limitada a una pieza por persona y exclusiva en primera fase para clientes de altos consumos. La demanda superó por completo la oferta. REUTERS/Lindsay DeDario

La cadena advirtió además que no habría reposición una vez agotado el inventario, lo que elevó aún más la presión entre coleccionistas y clientes frecuentes.

Debido a la alta demanda, el 1 de diciembre las tiendas abrieron 30 minutos antes de lo habitual. Para quienes no alcanzaron el producto, se ofreció un cupón del 40% de descuento en mercancía de temporadas anteriores.

Para acceder a la primera ronda de venta, los compradores debían contar con un cupón exclusivo para usuarios Gold, el cual solo se obtiene con cierto nivel de consumo mensual. Además, cada persona debía validar su identidad con INE y pasar por un filtro previo antes de llegar a caja.

A pesar de estas medidas, las sucursales se vieron completamente rebasadas, ya que la demanda superó ampliamente el inventario disponible.

Reventa inmediata y precios inflados

Tras agotarse en cuestión de minutos, el vaso se convirtió en un artículo de reventa casi inmediata. Grupos de coleccionistas, redes sociales y plataformas digitales comenzaron a ofrecerlo con precios que duplicaron e incluso triplicaron su costo original.

El lanzamiento de un vaso
El lanzamiento de un vaso coleccionable generó filas desde la madrugada, apertura anticipada de sucursales y un mercado de reventa que alcanzó hasta los 5 mil pesos. (Instagram)

Algunos usuarios reportaron que personas que lograron formarse cobraban hasta mil pesos adicionales solo por hacer la fila. En otros casos, las ofertas por el vaso oscilaban entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la ciudad y la urgencia del comprador.

En sitios de internet especializados en compra-venta, ya se ofertan estos vasos desde los 2 mil hasta los 5 mil pesos, convirtiéndose en uno de los productos promocionales más codiciados del año.

El fenómeno también desató debate en redes sociales, donde mientras algunos celebran haber obtenido el artículo, otros critican el acaparamiento, la especulación y la rápida formación de un mercado negro impulsado por la alta demanda y la baja disponibilidad.

Temas Relacionados

vaso coleccionablecafécafeteríasStarbucksmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

La joven de 26 años habría dado unfollow a su mamá en Instagram

Melenie Carmona deja de seguir

Popocatépetl tuvo 8 exhalaciones este 2 de diciembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl tuvo 8 exhalaciones este

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

La SSC detalló que las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa son las zonas donde más autopartes se decomisaron

Operación Cazador: aseguran más de

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

La cita más brutal del metal se muda para mejorar accesos y asegurar un show intenso con dos escenarios y nuevos espacios

Knotfest México cambia sede a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Cazador: aseguran más de

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

Detienen a “El Montana” en Tabasco, tercer implicado en la masacre del bar “Dbar” de Villahermosa

Procesan a “El Tato”, acusado del incendio del bar Lacoss en Puebla

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

Descubren infidelidad en concierto de Grupo Firme: “Mi prima anda con el esposo de mi hermana” | Video

Quién es Callum Turner, el prometido de Dua Lipa que pasea por CDMX y ahora es favorito como próximo James Bond

DEPORTES

México vence a República Dominicana

México vence a República Dominicana en la segunda fecha de los clasificatorios rumbo al mundial FIBA 2027

Esta es la curiosa razón por la que Jesús Gallardo quiere que Cruz Azul pierda la semifinal del Apertura 2025

FIFA anuncia la fecha en la que dará a conocer el calendario completo para el Mundial 2026 en México

Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026