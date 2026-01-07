María Cabrera, nueva presidenta de la JNJ, señala que halló irregularidades: “Más de 36 denuncias no se habían dado cuenta”

María Teresa Cabrera identificó irregularidades administrativas, expedientes acumulados y denuncias sin atención al asumir la presidencia de la JNJ

La nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, informó este martes que halló irregularidades administrativas y casos pendientes de atención al asumir la dirección de la institución. “Más de 36 denuncias no se habían dado cuenta”, afirmó en diálogo con la televisora estatal TV Perú.

Indicó que, durante su etapa anterior como presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios, detectó duplicidad de funciones, acumulación de expedientes y una cantidad alarmante de denuncias ciudadanas archivadas sin evaluación. “Los ciudadanos la presentaron en el año 2020 y recién en el año 2024, después de cuatro años, se dieron cuenta de estas denuncias. ¿Y qué hacen? Unas tantas las declaran caducas y otras tantas las declaran prescritas, entre otras cosas”, describió.

Cabrera también alertó sobre la permanencia de magistrados destituidos que continuaron en ejercicio. “Cuando destituyes a un magistrado, la ejecución es inmediata. Pero ¿qué pasó? Aquí, no, sencillamente nada, esos magistrados siguieron trabajando. (...) Para mí, eso es una dejadez procesal y que denota que no habrían cumplido con sus funciones a cabalidad”, indicó.

Añadió que su administración no impulsará una cacería de brujas ni aceptará presiones. “A los magistrados del Perú se les debe respetar, dar su espacio y también se les debe resolver sus procesos administrativos dentro de un plazo razonable”, sostuvo.

Anunció que su gestión evitará persecuciones internas y priorizará el respeto a los magistrados, así como la resolución de procesos en plazos razonables

Precisó que su gestión priorizará el fortalecimiento de la autonomía institucional, la modernización mediante tecnología y certificación digital, la desconcentración de la JNJ con sedes virtuales en todas las regiones, el impulso de concursos internos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como la inclusión de personal idóneo con experiencia comprobada.

“Necesitamos jueces que sepan hacer todas las labores, no solamente que me siento y voy a firmar la resolución que me ponen. No, me siento y también sé notificar, sé cosechar... Y no porque necesariamente lo sé, lo tengas que hacer, sino porque sabes mandar. Cuando tú sabes, sabes mandar”, argumentó.

Además, se dirigió a los magistrados y afirmó que su función es “como un apostolado”, por lo cual deben “ser muy cautelosos, no hay que estarse exponiendo innecesariamente. Inclusive muchos de ellos han recibido amenazas de muerte, atentados”.

Cuestionó la exigencia excesiva de títulos académicos y propuso valorar la experiencia comprobada de los aspirantes a cargos judiciales

Sobre la provisionalidad, planteó una alternativa basada en la carrera interna. “Mi propuesta es de que necesitamos jueces, terminar con la provisionalidad, pero como los jueces no se hacen de la noche a la mañana, yo propongo hacer concursos internos del poder judicial y darle la oportunidad a toda esa gente que tiene cantidad de años trabajando en el poder judicial, en el Ministerio Público, que no tienen denuncias, que no tienen problemas, que son idóneos y ya tienen la experiencia y darles la oportunidad”, dijo.

Finalmente, cuestionó la exigencia excesiva de credenciales académicas. “No hay que estar pidiendo a veces tantas tesis, diplomados, grado de doctor, de nada sirve. Ya hemos visto cuántas autoridades, las más encumbradas, están con problemas por esos temas. Entonces, hay que sincerarnos y dar la posibilidad”, zanjó.

Cabrera asumió el cargo con mandato vigente hasta enero de 2027 y contará con Víctor Hugo Chanduví como vicepresidente. Durante la presentación de su diagnóstico inicial, informó sobre la presencia de 108 procedimientos disciplinarios, 36 investigaciones preliminares y 226 denuncias que se encuentran próximas a su vencimiento.