Perú

Delia Espinoza pide la abstención de María Teresa Cabrera y los otros miembros de la JNJ

Fiscal de la Nación advierte que consejeros están impedidos de intervenir en su proceso disciplinario por estar demandados e investigados por el intento de imponer a Patricia Benavides

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Se ha pedido la suspensión
Se ha pedido la suspensión preventiva de la fiscal de la Nación por este proceso disciplinario. EFE/ Paolo Aguilar

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó la abstención de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, quien propuso su suspensión preventiva en el marco del proceso disciplinario por el caso de la reposición de Patricia Benavides.

En el escrito al que accedió Infobae, Espinoza, a través de su abogado Luciano López, afirma que el “deber de abstención no alcanza únicamente” a María Teresa Cabrera, sino a cualquier otro miembro de la JNJ al que la fiscal haya demandado en un proceso de amparo o que esté investigado por el intento de imponer a Patricia Benavides.

Escrito de Delia Espinoza a
Escrito de Delia Espinoza a la JNJ.

A raíz de que la investigación preliminar habría iniciado con la intervención de “una autoridad impedida”, la titular del Ministerio Público solicita que se anule lo actuado y se retrotraiga el caso hasta el inicio.

Asimismo, debido a que todos los miembros de la JNJ estarían impedidos de intervenir, Delia Espinoza requiere que se suspenda su proceso disciplinario.

Escrito de Delia Espinoza a
Escrito de Delia Espinoza a la JNJ.

Como sustento se cita la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Arsenio Oré. Como se recuerda los magistrados anularon todos los actos fiscales contra el reconocido abogado por el supuesto delito de obstrucción de la justicia porque fueron realizados por el fiscal José Domingo Pérez, quien estaba impedido de intervenir debido a que los presuntos actos de obstrucción fueron contra su investigación.

Responde propuesta de suspensión

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre el informe elaborado por María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que propone su suspensión preventiva en el marco del caso vinculado a la reposición de Patricia Benavides.

Espinoza señaló que, si el documento que circula en medios de comunicación corresponde a una versión oficial, Cabrera podría haber incurrido en el delito de prevaricato. Explicó que el informe hace referencia a un procedimiento disciplinario inmediato, mecanismo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Delia Espinoza responde a la JNJ ante propuesta de suspensión. Video: Ministerio Público

La fiscal manifestó que no ha recibido una notificación formal, aunque ya existen versiones de estos documentos en la prensa. Advirtió que, de confirmarse la autenticidad del reporte, la solicitud de suspenderla mediante un proceso inmediato carece de sustento legal porque el TC ya ha determinado la inconstitucionalidad de ese procedimiento.

Delia Espinoza también afirmó que no puede ser sancionada por cumplir con lo que establece la Constitución, y precisó que la Junta Nacional de Justicia buscaba que incurriera en una infracción al abandonar el cargo para entregarlo a otra persona designada: Patricia Benavides.

Por otra parte, la fiscal sugirió que existe un interés particular en acelerar su salida del cargo, y exhortó a la JNJ a retomar procesos pendientes como los destinados a ratificaciones o destituciones que datan del año anterior.

Espinoza pidió que no se repitan procedimientos irregulares, como el tratamiento fuera de orden cronológico que, en su opinión, ya ocurre en el Congreso de la República, y recalcó la necesidad de respetar el debido proceso en estas decisiones.

“Que no se cometa el mismo error que están cometiendo en el Congreso de la República, como ya lo hemos demostrado, que toman algunos casos sin respetar el orden cronológico para tramitarlos. Unos los apuran y otros no. Eso no es respeto al debido proceso”, aseveró.

