Perú

María Teresa Cabrera es elegida presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027: ¿cuál es su perfil?

La magistrada ejerció funciones en el Congreso entre 2020 y 2021, donde integró la Mesa Directiva, la Comisión Permanente y otras instancias clave

JNJ designa a María Teresa
JNJ designa a María Teresa Cabrera como nueva presidenta y a Víctor Hugo Chanduví como vicepresidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) renovará su liderazgo a partir para el periodo 2026-2027. Según informó RPP, María Teresa Cabrera fue elegida para asumir la presidencia de la institución que hoy ocupa el letrado Gino Ríos Patio. La designación se dio en una sesión interna de la institución encargada de la selección, nombramiento y ratificación de jueces, fiscales y autoridades del sistema de justicia en el país.

En la misma votación, el magistrado Víctor Hugo Chanduví fue elegido como vicepresidente de la JNJ para el mismo periodo. Actualmente, Chanduví forma parte del pleno y asumirá la función que hoy ejerce Cabrera Vega. Con este relevo, la institución tendrá una nueva conducción a partir del próximo año, en un contexto en el que mantiene un rol clave en la institucionalidad del país.

Cabrera y Chanduví integrarán la directiva que conducirá la JNJ entre 2026 y 2027. El funcionamiento de la entidad es crucial para garantizar la transparencia y meritocracia en el sistema de justicia peruano, por lo que ambos asumirán tareas vinculadas a procesos de evaluación, control y nombramiento de magistrados a escala nacional.

Junta Nacional de Justicia. (Foto:
Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Perfil de María Teresa Cabrera

María Teresa Cabrera es doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal. Egresó como abogada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cursó estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También cuenta con un máster europeo en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja (España). Su formación incluye especializaciones en sistema acusatorio, técnicas de litigación oral en la Universidad de Medellín (Colombia), gestión pública en la Universidad del Pacífico e integridad y compliance en la Universidad Continental.

Además de su trayectoria jurídica, Cabrera ha complementado su formación con programas en instituciones castrenses. En 2021 culminó el Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis en CEDEYAC de la Marina de Guerra del Perú y, en 2023, el Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio (PROGEPAC IV) de la Fuerza Aérea del Perú.

María Teresa Cabrera es vicepresidenta
María Teresa Cabrera es vicepresidenta de la JNJ. Foto: JNJ

Experiencia en el Congreso

En 2020, María Teresa Cabrera fue elegida congresista de la República por Podemos Perú. Durante su periodo legislativo, asumió la Tercera Vicepresidencia del Congreso y fue miembro titular de la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y el Consejo de la Medalla de Honor. También integró las comisiones de Fiscalización, Justicia y Mujeres Parlamentarias en el periodo 2020-2021.

Asimismo, estuvo a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República y encabezó la Dirección Nacional del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso”, implementado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su paso por el Parlamento reforzó su experiencia en gestión institucional, negociación política y administración pública.

María Teresa Cabrera asumirá la
María Teresa Cabrera asumirá la presidencia de la JNJ en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Perfil de Víctor Hugo Chanduví

Por su parte, Víctor Hugo Chanduví, elegido vicepresidente de la Junta para el periodo 2026-2027, es abogado con más de 40 años de experiencia profesional. Posee el grado de doctor en Derecho y registra estudios de doctorado en Educación. Además, es maestro en Derecho Civil y Comercial y en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y por la Universidad Privada Antenor Orrego, respectivamente.

Víctor Hugo Chanduví es designado
Víctor Hugo Chanduví es designado como vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2026-2027. (Foto: Agencia Andina)

Con este nuevo equipo directivo, la JNJ se prepara para iniciar un nuevo ciclo institucional enfocado en continuar los procesos de mejora, evaluación y fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

