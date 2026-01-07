Perú

Jota Benz expone detalle oculto del compromiso con Angie Arizaga: “Se la pasaba sacándose el anillo”

El artista compartió un video que muestra cómo la exchica reality ocultó su pedida de mano

La empresaria evitó mostrar el anillo hasta el anuncio oficial de la pedida de mano. Infobae Perú / Captura: IG

La historia de amor entre Jota Benz y Angie Arizaga continúa captando la atención del público, esta vez no solo por la romántica pedida de mano en Italia, sino por un detalle íntimo que salió a la luz días después del anuncio oficial. Tras confirmar su compromiso y compartir la noticia con sus seguidores, el cantante decidió revelar un secreto que Angie guardó con extremo cuidado antes de hacer pública la propuesta que marcó un nuevo capítulo en sus vidas.

El compromiso de la pareja, anunciado a través de redes sociales con una emotiva sesión de fotos en Roma, sorprendió a miles de seguidores que no dudaron en celebrar el momento. Las imágenes mostraron a Jota Benz arrodillado frente al histórico paisaje italiano, mientras Angie Arizaga, visiblemente emocionada, aceptaba la propuesta entre lágrimas.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, durante días, Angie tuvo que esconder una de las pruebas más evidentes de su compromiso: el anillo de compromiso.

Angie Arizaga escondió su compromiso

Fue el propio Jota quien decidió compartir este detalle con sus seguidores, aportando un matiz cercano y humano a la historia que ya había conmovido a muchos. A través de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Esto es Guerra publicó un breve video que rápidamente generó reacciones y sonrisas entre sus fans. En el clip se observa a Angie grabando un trend de TikTok, aparentemente como cualquier otro contenido cotidiano, pero con una particularidad que hasta entonces había pasado desapercibida.

Junto al video, Jota Benz escribió un mensaje revelador: “Y como no lo habíamos anunciado aún, se la pasaba sacándose el anillo”. Con esta frase, el artista dejó en evidencia el cuidado que tuvo Angie para no adelantar la noticia del compromiso antes de que ambos decidieran hacerlo público. El detalle fue interpretado por muchos como una muestra del compromiso y la complicidad que existe entre la pareja, que optó por mantener el momento en la intimidad hasta sentirse listos para compartirlo.

La revelación generó una ola de comentarios positivos, destacando la naturalidad y sencillez con la que Angie manejó una situación que, para cualquier figura pública, resulta especialmente difícil. Acostumbrada a grabar contenido de manera constante para sus redes sociales, la empresaria tuvo que estar atenta a cada detalle para evitar que el anillo de compromiso apareciera en cámara y despertara sospechas entre sus seguidores.

Este gesto, aparentemente simple, fue visto como una señal del respeto que Angie siente por los tiempos de la relación y por el acuerdo que mantiene con Jota. En un entorno donde cada publicación es analizada al detalle, lograr mantener en secreto una noticia de tal magnitud no resulta una tarea sencilla. Sin embargo, la exchica reality lo consiguió, reforzando la idea de que ambos decidieron vivir primero el momento para ellos antes de hacerlo público.

La pedida de mano en Italia no solo simbolizó el compromiso formal de la pareja, sino también la consolidación de una historia que ha evolucionado con el tiempo. Jota Benz y Angie Arizaga llevan varios años juntos y comparten no solo una relación sentimental, sino también la experiencia de la paternidad, tras la llegada de su primer hijo. Este nuevo paso en su relación fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes han acompañado cada etapa de su vida familiar.

Los primeros pasos de Matteo

En paralelo a la revelación del secreto del anillo, Angie volvió a emocionar a su comunidad digital al recordar uno de los momentos más significativos de su vida como madre. Hace algunos meses, la influencer compartió un video de un viaje familiar junto a Jota Benz, en el que ambos aparecen frente al mar capturando un instante inolvidable: los primeros pasos de su bebé. Las imágenes, cargadas de ternura, mostraron a la pareja celebrando con emoción el crecimiento de su hijo.

Junto a ese video, la popular ‘Negrita’ dedicó un mensaje que fue ampliamente comentado y compartido. “Un pequeño paso para él, un inmenso recuerdo para nosotros”, escribió inicialmente, reflejando el impacto emocional de ese momento en sus vidas. Además, Angie aprovechó la ocasión para dejar una reflexión que conectó con muchos padres y madres que la siguen en redes sociales.

En su mensaje, recordó que cada bebé tiene su propio ritmo, destacando la importancia de acompañarlos sin comparaciones ni presiones externas. Subrayó que lo más valioso es valorar cada logro cuando llega en su debido tiempo, una reflexión que fue aplaudida por sus seguidores y que reforzó su imagen como una madre cercana y consciente.

