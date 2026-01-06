De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

La historia de Angie Arizaga y Jota Benz no fue inmediata: ambos pasaron por relaciones fallidas antes de encontrarse. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Antes de convertirse en una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, Angie Arizaga y Jota Benz recorrieron caminos sentimentales marcados por romances fallidos, exposiciones mediáticas y aprendizajes personales que terminaron moldeando la relación que hoy los une como padres y futuros esposos.

En un recuento de los vínculos amorosos que ambos mantuvieron dentro del siempre intenso universo de los reality shows, un entorno donde el amor rara vez se vive en privado.

En el caso de Arizaga, su vida sentimental estuvo siempre bajo la atenta mirada de las cámaras. Uno de los romances más comentados fue el que protagonizó en pantalla con Mario Irivarren en los inicios del desaparecido ‘Combate’, seguido de su relación con Nicola Porcella, un vínculo que se desarrolló en medio de rumores persistentes, tensiones públicas y versiones reiteradas sobre una convivencia emocionalmente desgastante.

Tras esa ruptura, vinieron nuevos intentos sentimentales. En ese periodo, tres nombres aparecieron vinculados a la modelo: el velerista Stefano Peschiera, el empresario Carlos Eyzaguirre y, finalmente, Fabio Agostini, con quien fue ampayada ingresando a una sala de cine, en uno de los episodios más comentados de su etapa de soltería. Todo se dio en un momento en el que Angie Arizaga buscaba orden emocional, mayor claridad personal y mantenerse alejada de cualquier compromiso formal.

Del otro lado estaba Jota Benz, cuyo historial amoroso no era precisamente corto. A diferencia de la negrita, el hermano de Gino Assereto tiene una lista un poco más larga de romances. Fue ampayado con Andrea San Martín, expareja del ‘Hombre Roca’, compartiendo helados, una imagen que se repetiría en varias de sus conquistas.

También se le vinculó con Michela Elías y con la conocida Tefi Loza, a quien, logró conquistar hablándole en francés, escena que fue recreada con humor en el programa de Magaly Medina. “Jota Benz será un conquistador, pero tiene un mismo modus operandi, pues a todas las llevó a comer helados, pizzas… y a tatuarse detrás de la oreja”, se comentó, trazando un patrón en su comportamiento sentimental en una nota del 2020.

Ese pasado llevó a que muchos dudaran de su capacidad para comprometerse. Incluso se insinuaba que Jota Benz no creía en el matrimonio, viéndolo como una institución lejana a su estilo de vida. Sin embargo, la relación con Angie marcó un antes y un después. Ambos se encontraron en el momento preciso de sus vidas.

Cinco años después de ese inicio lleno de dudas, el desenlace fue completamente distinto. Jota Benz le pidió la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano, sellando una transformación personal que pocos anticipaban. El hombre que no creía en el matrimonio terminó arrodillándose en Roma, demostrando que el amor, cuando llega en el momento correcto, puede cambiar incluso las convicciones más firmes.

Hoy, Angie y Jota no solo comparten una relación consolidada, sino también la crianza de su hijo Matteo Alessandro, nacido el 9 de agosto de 2024, confirmando que su historia no fue un romance más de reality, sino un proceso de crecimiento emocional que los llevó del escepticismo al compromiso definitivo.

Melissa Gate afirma haber tenido un encuentro con Jota Benz, pero él marca distancia

Jota Benz decidió pronunciarse luego de que Melissa Gate, modelo colombiana, asegurara haber tenido una relación íntima con él cuando aún mantenía una relación sentimental en Perú, declaraciones que rápidamente generaron especulaciones sobre una posible infidelidad hacia Angie Arizaga, su actual pareja y madre de su hijo.

Las afirmaciones de Gate se dieron en el programa “La Casa de los Famosos Colombia”, donde recordó un presunto encuentro ocurrido hace algunos años, cuando ambos coincidieron en el reality ‘Guerreros Colombia’. Según su versión, pasaron una noche juntos en un hotel y, tiempo después, ella llegó a la conclusión de que Jota Benz habría tenido pareja en ese momento, información que —aseguró— no le fue revelada.

Ante la repercusión de estas declaraciones, el cantante fue abordado por las cámaras de “Amor y Fuego”. Aunque evitó responder de manera directa sobre la supuesta relación con la modelo colombiana, Benz fue enfático en marcar distancia del tema y priorizar su vida actual. “Solo te voy a decir una cosa: tengo una familia en este momento y les debo un respeto. Entonces, lo que te podría decir es que amo a mi familia”, expresó, sin confirmar ni negar el romance mencionado por Gate.

Por su parte, Melissa Gate sostuvo su versión y fue tajante al referirse a aquel episodio. “Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé. Pasamos la noche en su hotel (…). Yo creo que él tenía novia y no me dijo”, manifestó en el espacio televisivo, reavivando la controversia en torno al pasado sentimental del artista.

