Perú

¿José Balcázar, con las horas contadas? Renovación Popular pide a bancadas tomar “acciones inmediatas por la seguridad nacional”

El grupo parlamentario advirtió que el incumplimiento del acuerdo, firmado el lunes según el excanciller Hugo de Zela, pone en riesgo la seguridad nacional y la credibilidad internacional del Perú

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José Balcázar
Renovación Popular pidió al Congreso tomar “acciones inmediatas” contra el presidente interino, José María Balcázar, por aplazar la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

El grupo parlamentario de Renovación Popular solicitó este miércoles a las bancadas del Congreso ejecutar “acciones inmediatas” sobre el presidente interino, José María Balcázar, por aplazar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, una adquisición por valor de 3.500 millones de dólares.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, la agrupación alertó sobre el impacto que tendría el incumplimiento de los acuerdos firmados con el país norteamericano, sobre todo porque el renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que el acuerdo se terminó de firmar el lunes.

De hecho, De Zela y el titular de Defensa, Carlos Díaz, dimitieron de sus cargos ante las discrepancias con Balcázar. “Hacemos un llamado urgente a todas las bancadas democráticas del Congreso de la República a unirse y velar por la seguridad nacional y territorial del Estado peruano”, expresó Renovación Popular, justo cuando el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, confirmó que ya se viene impulsando una moción de censura.

Agregó que “es irresponsable anteponer cálculos políticos a los intereses nacionales” y consideró que la situación podría provocar consecuencias de alto impacto, como afectaciones a la seguridad jurídica, riesgos para los migrantes peruanos en el exterior, medidas arancelarias adversas, impacto en el turismo, penalidades contractuales y afectación a las inversiones bilaterales.

Renovación Popular
Las renuncias de Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, y Carlos Díaz, titular de Defensa, profundizaron la crisis interna en el Ejecutivo y reflejaron el rechazo a la decisión de Balcázar

“No podemos permitir que decisiones trasnochadas que encubran intereses ajenos al bienestar nacional, pongan en riesgo la estabilidad del Estado peruano”, sostuvo.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el primer ministro, Luis Arriola, estaban “preocupados” por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de las naves con un presupuesto de 3.500 millones de dólares.

De Zela explicó en RPP que presentó su renuncia por “la decisión política que pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad”, dado que no se puede confiar en procesos de negociaciones.

Además, porque el mandatario transitorio “le ha mentido al país”, ya que, según señaló, “sabía que los dos contratos se habían firmado porque el ministro de Defensa le comunicó personalmente” junto al jefe de Gabinete, precisó.

“El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante”, expresó el excanciller, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

Renovación Popular advirtió sobre riesgos para la seguridad jurídica, la economía, el turismo, los migrantes peruanos y las inversiones bilaterales si se desconoce el acuerdo
Renovación Popular advirtió sobre riesgos para la seguridad jurídica, la economía, el turismo, los migrantes peruanos y las inversiones bilaterales si se desconoce el acuerdo

Añadió que, a raíz de la postura del mandatario, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, está “muy confundido» y “no entiende qué ha pasado”, especialmente porque el contrato requiere el pago de un primer desembolso. “Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones”, indicó.

Por su parte, el ministro de Defensa declaró en la misma entrevista que la compra de las naves de combate ya estaba considerada en la ley de endeudamiento, en dos tramos, para el 2025 y 2026, lo cual desechaba la versión de Balcázar de que no tenía cobertura del presupuesto público.

También precisó que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional aprobó la compra con el proveedor de EE.UU. en el gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

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