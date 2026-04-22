Transparencia exhorta al JNE y a la ONPE a culminar el conteo de votos y cumplir el cronograma de cara a la segunda vuelta: “Es urgente”

La Asociación Civil Transparencia hizo un llamado urgente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que aceleren la culminación del conteo de votos de la primera vuelta electoral, en un contexto de desconfianza ciudadana y tras el anuncio de la ONPE respecto a la proximidad del cierre del procesamiento de actas presidenciales.

Entre las preocupaciones más apremiantes que expresa Transparencia destacan los efectos negativos de cualquier desviación al cronograma oficial del proceso electoral, ya que —según el comunicado fechado el 22 de abril de 2026— modificar las reglas establecidas debilitaría la legitimidad de la elección. El nuevo cronograma de la ONPE, anunciado este martes, fija como fecha tentativa este viernes 24 de abril para el cierre del procesamiento de actas presidenciales.

“Es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”, se lee en el pronunciamiento.

La ONPE enfrenta el desafío inmediato de superar los cuestionamientos surgidos por demoras y errores logísticos. Según declaraciones de Pachas reproducidas por la institución, “lamentablemente hemos tenido las fallas y los problemas que pasó el día 12 de abril en la parte logística”, y estos incidentes se encuentran actualmente bajo investigación interna y judicial, con supervisión del Ministerio Público.

La Asociación Civil Transparencia exhórtó al JNE y ONPE a continuar con el proceso electoral establecido y transparente para recuperar la confianza ciudadana, respetando el cronograma y advirtiendo contra cambios en las reglas. (Fuente: X / Transparencia Perú)

Transparencia exige respeto al cronograma y legalidad electoral

En su comunicado oficial, Transparencia exhortó al JNE y a las autoridades recién designadas en la ONPE a que procedan “dentro del marco legal establecido y con la transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía”. El documento advierte que: “Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”.

La organización destaca como prioridad que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete de manera estricta el calendario de la segunda elección presidencial. Este posicionamiento responde al escenario poslectoral marcado por demoras en el procesamiento y observaciones sobre el manejo adecuado de actas electorales.

El impacto de este comunicado se agrava por la crisis institucional que atraviesa el sistema electoral luego de las fallas en el operativo logístico durante el 12 de abril y la renuncia forzada del anterior jefe de la ONPE. La presión sobre el nuevo liderazgo de la entidad se intensifica ante la inminencia de la segunda vuelta y la necesidad de restaurar la credibilidad de los organismos implicados.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

ONPE apunta a cerrar procesamiento de actas este viernes

El jefe interino Bernardo Pachas anunció que la ONPE buscará cerrar el procesamiento de las actas presidenciales el viernes 24 de abril, una fecha decisiva para definir el desenlace de la primera vuelta electoral y dilucidar quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

Pachas precisó que el cierre se refiere al procesamiento de actas, pero que aún restarán procedimientos adicionales: “Actas procesadas” no implica “actas computadas”, ya que persisten etapas de resolución de observaciones, apelaciones e impugnaciones ante órganos electorales. El jefe interino enfatizó: “Nosotros queremos cerrar este viernes (24 de abril) los resultados presidenciales con las actas procesadas”.

El directivo detalló que existe “una coordinación activa con el Jurado con la finalidad de proporcionar todas las actas observadas y evitar mayor retraso”. La cifra de 30.000 actas observadas refleja la magnitud del reto institucional y la presión por cumplir el cronograma sin vulnerar la legalidad.

El experto en procesos electorales, Fernando Rodríguez Patrón, explica en Exitosa por qué la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE es legalmente válida. Además, analiza la demora récord en la entrega de resultados y las decisiones controvertidas del Jurado Nacional de Elecciones. | Exitosa Noticias

La ONPE deberá avanzar de forma paralela con tareas esenciales: la impresión de cédulas de votación, la elaboración de padrones y actas, la contratación de servicios logísticos y la renovación de personal en oficinas descentralizadas. Todas estas acciones deben ser implementadas para cumplir la elección presidencial del 7 de junio, así lo confirmó el propio Pachas ante medios institucionales.

Bernardo Pachas asume la ONPE en medio de crisis electoral tras salida de Corvetto

Bernardo Pachas asumió el liderazgo de la ONPE luego de la renuncia de Piero Corvetto, forzada por cuestionamientos vinculados a retrasos en el conteo oficial, irregularidades en el manejo de actas y errores logísticos detectados el 12 de abril. Esta sucesión ocurre en medio de una crisis institucional y de intensas demandas sociales por transparencia.

En sus primeras declaraciones oficiales, Pachas admitió los problemas logísticos del proceso electoral y aseguró que estos ya se encuentran bajo revisión tanto en el ámbito interno como judicial. Confirmó que cualquier eventual remoción de funcionarios dentro de la entidad será informada con la debida transparencia, señalando: “En este momento sería imprudente decir qué persona puede salir”.

El nuevo jefe interino garantizó la continuidad del servicio electoral y la autonomía constitucional de la ONPE: “A pesar de la salida de don Piero Corvetto, nosotros tenemos que continuar con el trabajo”. Subrayó, además, el compromiso de la entidad con la entrega de resultados confiables y el despliegue nacional necesario para la correcta organización de la segunda vuelta.