¿Elecciones complementarias?: JNE tomaría nuevas medidas ante fallas durante las elecciones

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa adoptar nuevas medidas ante las fallas reportadas durnate la jornada electoral del domingo 12 de abril, donde un grupo de mesas de sufragio no llegaron a instalarse debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no entregó a tiempo el material electoral.

Según fuentes de Infobae, el Pleno del JNE sesiona desde horas de la mañana evaluando los escenarios posibles, siendo uno de ellos, dicen las fuentes, convocar “elecciones complementarias” en los distritos “afectados” por las fallas logísticas de la ONPE. Este mismo pedido hizo, coincidentemente, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Ahora bien, el obstáculo principal del pleno no es de voluntad, sino uno de tipo legal.

Las elecciones complementarias no están reguladas en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), norma bajo la cual se rige los comicios presidenciales y congresales. Esta figura solo está prevista en la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864).

“El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. Es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. En estos casos proceden Elecciones Municipales Complementarias”, establece el artículo 36 de la referida norma.

Por su parte, la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 365 que regula la nulidad total de elecciones, fija que esta solo procede por dos causales:

Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos

Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida

La decisión queda en manos del Pleno del JNE, integrado por Roberto Burneo (presidente), Martha Maisch, Gunther Gonzáles, Rubén Torres y Aaron Oyarce.

Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Invitado

El nuevo jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, fue invitado a la sesión del Pleno del JNE donde se evalúan nuevas medidas ante las fallas atribuidas a la entidad electoral.

Pachas asumió formalmente el cargo el último martes, luego de que la Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia de Piero Corvetto.

El nuevo jefe interino de la ONPE detalló que la meta inmediata es procesar la totalidad de las actas presidenciales para este viernes 24 de abril, aunque subrayó que “actas procesadas” no es lo mismo que “actas computadas”, debido a que cerca de 30.000 actas permanecen bajo observación y requieren resolución de apelaciones e impugnaciones. Estas actas resultarán decisivas para determinar quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, dado el estrecho margen de competencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

También anunció la implementación de cambios profundos en la estructura interna de la institución, centrados principalmente en gerencias y oficinas descentralizadas. Si bien evitó precisar los nombres de los funcionarios que podrían dejar sus puestos, confirmó que cualquier modificación será comunicada por canales oficiales.