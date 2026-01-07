Feminicidio en SJM: capturan al principal sospechoso del asesinato de la joven estilista luego de cinco meses

Feminicidio en San Juan de Miraflores: arrestan a Maycol Quiñonez Bravo, señalado como el asesino de Alison Riva| ATV

El principal sospechoso del feminicidio de la joven estilista Allison Elizabeth Riva Plata Díaz fue capturado en Loreto, según confirmó la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. La detención de Maycol Quiñonez Bravo se produjo el 6 de enero en la localidad de Manseriche, Datén de Marañón, tras meses de investigaciones que buscaban esclarecer las circunstancias del feminicidio ocurrido en agosto del año pasado en San Juan de Miraflores, Lima.

La víctima fue hallada sin vida tras ser llevada a un estado de indefensión por su agresor.

Según declaraciones del coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, la captura se realizó luego de que un equipo especializado obtuviera información sobre el paradero de Quiñonez Bravo. El operativo permitió su ubicación en la calle Bolognesi de Saramariz, desde donde fue trasladado bajo custodia policial.

El sujeto fue localizado por agentes policiales en una zona rural de Loreto y fue trasladado a Lima para esclarecer los hechos ocurridos en agosto de 2025| ATV

¿Qué sucedió aquella noche?

La investigación policial determinó que Allison Riva fue contactada en Lima por dos amigos provenientes de Chiclayo. Los tres se reunieron en la capital, donde estas personas le dieron bebidas alcohólicas hasta que pierda el conocimiento.

Uno de los sospechosos, Edison Senior Quiñones, fue detenido días después del crimen y declaró que su primo, Maycol Quiñonez, se quedó a solas con la joven. Precisamente, en el video difundido en las cámaras de seguridad evidencian el estado de la joven.

La Policía Nacional ubica al principal investigado por el asesinato de Alison Riva Plata Díaz, quien fue hallada sin vida en Lima tras reunirse con dos conocidos que llegaron desde Chiclayo|ATV

De acuerdo con el coronel Morales, los resultados del protocolo de necropsia confirmaron que la víctima fue puesta en un estado de indefensión.

“Este sujeto la llevó a su cuarto tras suministrarle bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas, lo que permitió que la pusiera en situación de vulnerabilidad para ejercer violencia sexual y posteriormente causarle la muerte”, declaró Morales en conferencia de prensa.

Al día siguiente, se halla el cuerpo de la joven en la habitación con signos de violencia. Los sueños de Allison se vieron interrumpidos por este sujeto, quien se hizo pasar por su amigo. Ella llegó a Lima para seguir sus estudios de estilista, logrando laborar en un centro reconocido.

Los registros policiales señalan que Quiñonez Bravo acumula antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas desde 2019 en Chiclayo. Además, en la localidad donde fue capturado, las autoridades tenían conocimiento de intentos previos de agresión contra familiares, detalló la Policía Nacional del Perú.

Más de 100 mujeres asesinadas en Perú en 2025: la lucha contra la violencia de género sigue pendiente| Foto creada por Gemini

Prisión preventiva

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Maycol Quiñonez Bravo, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en agravio de la joven estilista.

La investigación, dirigida por la fiscal provincial Jenny Nelly Bustamante Huamaní, sostiene que el imputado habría golpeado y abusado sexualmente de la víctima en la habitación de la agraviada.

Luego del homicidio, Quiñonez Bravo huyó del lugar y permaneció en la clandestinidad hasta ser ubicado y capturado por personal de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri en Loreto.

Tras la detención, el investigado fue trasladado a un establecimiento penitenciario de Lima donde cumplirá la medida coercitiva.

Canales de ayuda

Línea 100: Atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para brindar información, orientación y apoyo psicológico a víctimas de violencia familiar o sexual.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Espacios de atención integral para víctimas de violencia, con equipos multidisciplinarios en todo el país.