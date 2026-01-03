Más de 100 mujeres asesinadas en Perú en 2025: la lucha contra la violencia de género sigue pendiente| Foto creada por Gemini

Hasta noviembre de 2025, Perú registró 128 casos de feminicidio, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer (MIMP). Este balance revela que la violencia de género se mantuvo como una grave amenaza para las mujeres en todo el país.

Mes tras mes, las cifras dan cuenta de una problemática persistente, que exige respuestas urgentes y eficaces de parte de las autoridades. Este reporte reúne los casos que marcaron un año violento para las mujeres en el territorio nacional.

Casos de feminicidios reportados en el 2025 en el Perú| Foto: MIMP

Lima y Arequipa con más casos

La problemática presenta niveles especialmente críticos en Lima Metropolitana, que encabeza ampliamente el registro nacional y evidencia patrones alarmantes en cuanto a la modalidad de violencia y la relación entre víctimas y agresores.

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de feminicidios reportados: 558 casos acumulados desde 2009 y 26 en el último periodo analizado. Otras regiones con cifras elevadas incluyen Arequipa (164 desde 2009, 11 en la etapa reciente), Cusco (126 total, 10 en el 2025), Junín (120 total, 11 últimos) y Puno (118 acumulados, 9 recientes). Estas zonas reúnen el mayor impacto de la violencia de género en el país, aunque el fenómeno se extiende por todo el territorio, afectando también a regiones como La Libertad, Huánuco, Lima Provincia, Ayacucho, Áncash y Cajamarca, entre otras.

El Ministerio de la Mujer reportó más de 100 casos de feminicidio en el país| Foto: MIMP

Las modalidades de agresión ejercidas contra las víctimas muestran una diversidad de formas extremas. Sobresalen los casos de asfixia o estrangulamiento (19,5% de los feminicidios recientes) y acuchillamiento (18%). Los asesinatos por disparo de arma de fuego representan el 11,7%, mientras que las muertes ocasionadas por golpes y por agresiones con objetos contundentes constituyen el 10,9% y 10,2% respectivamente. Otras modalidades, como envenenamiento, ahogamiento, quemaduras, agresiones con objetos filosos, así como formas menos frecuentes como desbarrancamiento o atropellamiento, completan el panorama de violencia letal ejercida contra las mujeres en Perú.

En cuanto a la relación víctima-agresor, el vínculo predominante corresponde a convivientes (25,8% de los casos recientes), seguido de exconvivientes (10,9%), enamorados (10,2%), exenamorados (7%), esposos (7,8%) y exesposos (1,6%). También se registran agresores dentro del ámbito familiar, como padres, hijos, primos, padrastros, tíos, hermanos y cuñados, lo que resalta la persistencia de la violencia en entornos domésticos y familiares. Adicionalmente, personas del círculo social, como vecinos o compañeros de estudio, han sido responsables en algunos casos.

Feminicidios en Perú superan el centenar: persisten vacíos en la respuesta estatal frente a la violencia de género| Foto creada por Gemini

Algunos de los rostros de la violencia de género

El 9 de febrero de 2025, Jennifer Sulca fue hallada sin vida en una habitación del hospedaje “Picaflor”, en el distrito limeño de Comas. La Policía Nacional del Perú reportó que la víctima presentaba heridas en el rostro y cuello, lesiones que le causaron una hemorragia. En el lugar, su pareja fue encontrada en estado crítico, con heridas en los brazos, lo que apunta a un intento de autolesión tras el ataque.

Feminicidio de Andrea Farias

El 14 de mayo de 2025, Andreina Farías fue asesinada en su vivienda del distrito de San Bartolo, en Lima. Ese día, recibió a dos técnicos de telefonía que acudieron para instalar un servicio de internet y permanecieron varias horas en el inmueble antes de retirarse. Las investigaciones confirmaron que Andreina fue víctima de agresión sexual dentro de su domicilio. Cuando los técnicos identificados como Rubén Darío Cueva Velázquez y Jean Carlos Montero Huaylinos intentaron huir en una camioneta.

La joven salió tras ellos para impedir su escape y fue atropellada y arrastrada varios metros, lo que le causó la muerte.

La necropsia certificó el abuso sexual previo al fallecimiento y las cámaras de seguridad captaron tanto el ingreso y salida de los sospechosos como los últimos momentos en que la víctima buscó denunciar a sus agresores. Los principales implicados, dos técnicos de telefonía, fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú luego de varios días.

Sus amigos realizaron vigilia para que los hombres sean capturados y no huyan del país. Tras su detención, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva durante las investigaciones por feminicidio.

Andreina Farías, de nacionalidad venezolana, era madre de cinco hijos y sostenía económicamente a su familia en Perú, pero su vida fue arrebatada por desconocidos.

El último adiós a Andreina Farías: madre asesinada por técnicos de telefonía fue sepultada luego de dos semanas| América Noticias/Lex Certa

Xiomara

Xiomara, de 18 años, fue hallada sin vida el 23 de agosto de 2025 en el distrito de La Arena, en Piura, tras haber sido reportada como desaparecida cuatro días antes. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el corral de la casa de su tío, quien se convirtió en el principal sospechoso y habría confesado el crimen. Actualmente, el hombre permanece detenido mientras la Fiscalía investiga el caso como un presunto feminicidio.

El hallazgo del cadáver se produjo luego de que vecinos notaron tierra removida en el corral. En ese entonces, la Defensoría del Pueblo solicitó información para verificar si se activó de inmediato la ruta de atención tras la denuncia de desaparición y recordó la obligación de las autoridades de cumplir con la Ley 30364 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Milagros Quispe

La madrugada del 8 de noviembre de 2025, Milagros Quispe fue asesinada dentro de su vivienda en el distrito limeño de Carabayllo. El principal sospechoso fue identificado como su expareja, quien ingresó al domicilio y la atacó con un objeto contundente antes de darse a la fuga.

La familia de Milagros denunció que la joven había presentado una denuncia por acoso ante la Policía Nacional semanas antes del crimen. Según sus declaraciones, la advertencia fue ignorada por las autoridades, quienes no activaron las medidas de protección necesarias.

Este antecedente generó cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de atención frente a denuncias de violencia de género y la falta de respuesta oportuna. Un panorama que se ha repetido en otros casos.

Feminicidio en Carabayllo: familia de víctima asegura que la PNP ignoró denuncia contra agresor por acoso| América Noticias

Asesinato de Geraldine en Italia

La peruana Geraldine Sánchez Núñez, madre de dos hijos, fue asesinada en Italia. Había migrado desde Lima para escapar de la violencia ejercida por su expareja, Alexander Vilcherrez Quilla, quien tenía antecedentes de agresión en Perú. Geraldine buscaba ofrecer una vida segura a sus hijos y había logrado establecerse trabajando en el cuidado de adultos mayores, pero fue hallada sin vida en un descampado cercano a su vivienda.

A pesar de la distancia, Vilcherrez Quilla viajó desde Perú hasta Italia con la intención de acosarla y, según familiares de la víctima, fingió querer reconciliarse. Geraldine obtuvo una orden de alejamiento en Italia, pero esta venció el 16 de julio. Ese día, la familia perdió contacto con ella y poco después se confirmó su muerte, con signos de asfixia, en un caso que ha sido difundido ampliamente por medios italianos como un nuevo feminicidio internacional.

Feminicidio de Sheyla en Estados Unidos

Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana, desapareció el 9 de agosto en Estados Unidos. Su cuerpo fue hallado sin vida una semana después, el 16 de agosto, lo que llevó a las autoridades a investigar un presunto feminicidio. Desde el inicio, el principal sospechoso fue su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, quien permaneció varios días prófugo tras el hallazgo.

Sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez será extraditado a Estados Unidos| América Noticias

Cabrera llegó al Perú junto a sus hijos, pero las autoridades no tenían orden de captura, por lo que no se le podía detener. Una acción tardía que permitió al principal sospechoso mantenerse en libertad.

Fue recién el 27 de agosto que Cabrera Cornejo se entregó voluntariamente, acompañado de su abogado. Quedó bajo detención preventiva por orden judicial, mientras avanzaba el proceso legal para su extradición a Estados Unidos. La Corte Suprema de Perú declaró procedente la solicitud de extradición el 6 de octubre, tras confirmar que se cumplían los requisitos legales y que el acusado debía responder ante la justicia estadounidense.

El caso de Milagros, Andreina, Jennifer, Sheyla, Xiomara y otras mujeres se sumó a la lista de feminicidios reportados en Perú durante 2025. Muchas familias, además de enfrentar el dolor de la pérdida, deben atravesar procesos judiciales que suelen extenderse durante años. Estos hechos han puesto en evidencia las deficiencias en los mecanismos de prevención y protección para las víctimas.