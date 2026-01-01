Perú

Fiscalía reporta más de 13 mil condenas por violencia de género: esta es la ciudad con más sentencias

Este distrito fiscal alcanza la cifra más alta de fallos condenatorios por casos de agresión, abuso y feminicidio, informó el Ministerio Público

Más de 13 mil sentencias condenatorias por violencia de género se dictaron en el país entre enero y noviembre de 2025, según datos oficiales de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF).

La información proporcionada por la Coordinación Nacional de FEVCMIGF revela que se alcanzó un promedio de 1.214 condenas mensuales y 40 sentencias diarias en todo el territorio nacional.

El porcentaje de efectividad en los procesos judiciales es el del 92.4 % de las resoluciones emitidas en este periodo fueron condenatorias.

Cusco, el distrito fiscal con mayor número de sentencias

El análisis de las cifras muestra que ciertos distritos concentran la mayor parte de estas sentencias. Cusco registró 2.878 fallos condenatorios, posicionándose como el distrito fiscal con la cifra más alta a nivel nacional. A este le siguen Piura con 1.465, Arequipa con 1.345, Junín con 1.228 y Lima Este con 1.041 sentencias.

En cuanto a los tipos de delitos que motivaron las condenas, las agresiones físicas y psicológicas encabezan la lista. Del total de sentencias, 11,194 correspondieron a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que representa el 83.8 % del total. Este grupo incluye desde lesiones hasta feminicidios, reflejando la persistencia de la violencia física en el ámbito familiar.

El segundo grupo de delitos con mayor número de condenas está relacionado con la libertad sexual. Se dictaron 2.009 sentencias por delitos como tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y violación, incluyendo casos en agravio de menores de edad. La estadística también indica que hubo 150 condenas por delitos contra la libertad, entre los que figuran acoso, proposiciones sexuales a menores y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

El Ministerio de la Mujer informó que, entre enero y noviembre, se registraron 128 feminicidios en el país. Muchos de estos casos permanecen en proceso judicial, por lo que las familias de las víctimas continúan esperando que se emitan sentencias y que se haga justicia.

Canales de ayuda

Estos son los canales oficiales:

  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Brinda orientación, consejería psicológica y soporte legal a personas afectadas por violencia familiar y sexual. Atiende las 24 horas, todos los días del año. Permite derivar casos a los Centros de Emergencia Mujer u otros servicios especializados.
  • Chat 100: Plataforma virtual del MIMP que ofrece atención psicológica y orientación a través de chat en línea. Permite a víctimas y familiares comunicarse de forma rápida y segura con profesionales capacitados.
  • 105: Servicio de atención inmediata ante situaciones de emergencia, incluyendo casos de violencia doméstica, sexual o de género. El personal policial está capacitado para intervenir, proteger a la víctima y coordinar con otras instituciones si es necesario.
  • CEM: Espacios de atención presencial y gratuito dependiente del MIMP. Proporcionan atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar, sexual y de género. Los CEM están ubicados en comisarías, hospitales y otras dependencias públicas a nivel nacional.

