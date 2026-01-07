Congresista Ana Zegarra queda fuera de las Elecciones: JEE la excluye por condena vigente

Ana Zegarra asumió como congresista tras el fallecimiento de Hitler Saavedra. Crédito Congreso

La congresista de Somos Perú, Ana Zegarra, queda fuera de carrera electoral, por el momento. El Jurado Electoral Especial de Maynas (JEE Maynas) declaró fundada la tacha en su contra y dispuso excluirla de la lista a la Cámara de Diputados por Loreto del partido somista.

El motivo por el que Zegarra fue tachada es por contar con una condena vigente por el delito de falsa declaración en proceso administrativo, por omitir consignar una condena en su hoja de vida cuando postuló en las Elecciones Municipales y Regionales de 2018.

Se trata de una condena de un año y 4 meses de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 800 soles. Dicha pena fue confirmada en junio de 2025 por la respectiva Sala de Apelaciones.

Si bien existe dudas sobre si la condena es firme, toda vez que Ana Zegarra formuló un recurso de queja contra la resolución que denegó la casación, el JEE invoca el artículo 34-A de la Constitución. Este artículo establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

Fallo del JEE que deja fuera de carrera a Ana Zegarra

Tal descripción calza en el caso de Zegarra porque se trata de una condena emitida en primera instancia (confirmada en segunda instancia) por un delito doloso en calidad de autora.

“Por lo tanto, los hechos se subsumen acabadamente como supuesto impeditivo para postular al cargo de elección popular (como lo es las elecciones generales 2026) previsto en el ya glosado artículo 34-A de la Constitución”, se lee en la resolución.

Así, el Jurado Electoral Especial de Maynas declara fundada la tacha y deja fuera de carrera a la congresistas de Somos Perú, que puede apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Congresista Ana Zegarra| Andina

La condena de Ana Zegarra

En junio de 2025, el Poder Judicial ratificó la condena contra Ana Zegarra por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en perjuicio del JNE.

El tribunal confirmó la resolución dictada por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Alto Amazonas – Yurimaguas, que había impuesto a Zegarra Saboya una pena de un año y cuatro meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta durante un año de periodo de prueba. La decisión incluye también una reparación civil de S/. 800 en favor del Estado.

La Sala de Apelaciones confirmó que Zegarra Saboya había consignado solo una de las dos sentencias condenatorias existentes en su contra cuando presentó su declaración jurada para postular como candidata, siendo que el sistema habilitaba a informar ambas. El fallo explicó: “la copia certificada de formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidato de la acusada, es idónea para acreditar que había una obligación impuesta por la Administración Pública de consignar todas las sentencias que la candidata tenía”. El tribunal subrayó que la omisión no fue fruto de un vacío del sistema, sino de una decisión consciente, ya que la propia ficha indicaba la posibilidad de agregar información adicional.