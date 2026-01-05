Perú

Bono de Escolaridad 2026: Qué trabajadores lo reciben y cuándo se deberá pagar, según el MEF

La bonificación económica será distribuida en distintas fechas y presenta un cronograma especial para el sector educativo y pensionistas

Guardar
Un proyecto de ley busca
Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Con el inicio del año 2026, miles de familias peruanas se preparan para afrontar los gastos que supone el regreso a clases. En este contexto, el Estado ha confirmado la entrega del Bono de Escolaridad, un beneficio económico destinado a trabajadores del sector público y pensionistas, cuyo objetivo es ofrecer un soporte financiero clave en la etapa previa al inicio del año escolar.

El monto, fijado en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026 y el Decreto Supremo n.º 002-2025-EF, es de S/ 400 y se entregará en una sola oportunidad como una forma de apoyar a las familias peruanas ante los gastos del inicio de clases: útiles, matrículas y otros insumos escolares.

Esta bonificación, aprobada anualmente por el Estado, busca reducir el impacto económico que enfrentan trabajadores y pensionistas del sector público en este periodo.

La norma recientemente oficializada brinda
La norma recientemente oficializada brinda los detalles del subsidio económico destinado a apoyar los gastos escolares. (Imágenes: Andina)

Entre los beneficiarios principales para 2026 figuran funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512. Los docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.° 30220 y el personal de salud bajo el Decreto Legislativo N.° 1153 también podrán acceder a este beneficio económico.

Los obreros permanentes y eventuales del sector público, así como el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú también están incluidos en la lista de beneficiarios.

La bonificación se extiende a pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.° 1133. Los trabajadores del sector público bajo régimen privado podrán percibirla siempre que no reciban una cantidad diferente por otra norma.

El monto de S/ 400 se deposita íntegramente en la planilla de pagos, representando un apoyo excepcional para cubrir gastos inmediatos vinculados al inicio del año lectivo.

En las fechas del cronograma
En las fechas del cronograma de pagos del Banco de la Nación este junio se pagará el bono por escolaridad, pero solo a algunos beneficiarios. - Crédito UNMSM

Fechas de pago para trabajadores públicos

El calendario de pagos establece días específicos según el sector:

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario, Energía y Minas.
  • Jueves 22 de enero: Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
  • Docentes universitarios: El pago se efectuará en junio de 2026.

Fechas de pago para pensionistas

Para los pensionistas del Estado, el pago será según el siguiente cronograma:

  • Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Agricultura, Energía y Minas.
  • Viernes 16 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Lunes 19 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.
  • Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Una particularidad aplica a los docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley N.° 29944: el pago se realizará en la planilla de junio, a diferencia del resto de los beneficiarios.

Temas Relacionados

Bono de escolaridad 2026MEFMinisterio de Economíaperu-economia

Más Noticias

Las telenovelas peruanas que marcaron el 2025 y las que no lograron conectar con el público

Solo dos canales se arriesgaron con producciones nacionales, destacando títulos como ‘Pobre Novio’ y ‘Eres mi sangre’, en un año marcado por la fuerte competencia y la exigencia de los televidentes.

Las telenovelas peruanas que marcaron

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

El fiscal de la Nación interino sostiene que “no han dado resultados” y que los casos serán asumidos por fiscalías especializadas

Tomás Gálvez hará oficial el

La acusación contra el régimen de Nicolás Maduro de expandir al Tren de Aragua por Perú, Chile y otros países

Los expedientes judiciales apuntan que la presencia internacional de la megabanda venezolana y sus alianzas con cárteles mexicanos y grupos armados de Colombia ocurrieron bajo protección y respaldo de autoridades del Estado venezolano chavista

La acusación contra el régimen

El año del streaming de TV en Perú: las series y realities que más conversación generaron en 2025

Entre estrenos, regresos y nostalgia, el streaming marcó la agenda de conversación en Perú durante todo el 2025

El año del streaming de

Los 10 mejores podcast peruanos que se consolidaron este 2025: Magaly Medina, Confesiones, ‘La Linares’ y ‘Café con la Chévez’

El 2025 fue el año en que los podcasts peruanos alcanzaron una madurez notable, consolidándose como espacios de referencia para el entretenimiento, el periodismo, el humor y el desarrollo personal.

Los 10 mejores podcast peruanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez hará oficial el

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a ‘Perú Primero’ fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

ENTRETENIMIENTO

Las telenovelas peruanas que marcaron

Las telenovelas peruanas que marcaron el 2025 y las que no lograron conectar con el público

El año del streaming de TV en Perú: las series y realities que más conversación generaron en 2025

Los 10 mejores podcast peruanos que se consolidaron este 2025: Magaly Medina, Confesiones, ‘La Linares’ y ‘Café con la Chévez’

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

DEPORTES

Se filtró que Luis Advíncula

Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Franco Velazco se incomodó por críticas a Sekou Gassama y sus “problemas familiares” para unirse a Universitario: “Es buscarle tres pies al gato”

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”