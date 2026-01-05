Bono de Escolaridad 2026: Qué trabajadores lo reciben y cuándo se deberá pagar, según el MEF

Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Con el inicio del año 2026, miles de familias peruanas se preparan para afrontar los gastos que supone el regreso a clases. En este contexto, el Estado ha confirmado la entrega del Bono de Escolaridad, un beneficio económico destinado a trabajadores del sector público y pensionistas, cuyo objetivo es ofrecer un soporte financiero clave en la etapa previa al inicio del año escolar.

El monto, fijado en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026 y el Decreto Supremo n.º 002-2025-EF, es de S/ 400 y se entregará en una sola oportunidad como una forma de apoyar a las familias peruanas ante los gastos del inicio de clases: útiles, matrículas y otros insumos escolares.

Esta bonificación, aprobada anualmente por el Estado, busca reducir el impacto económico que enfrentan trabajadores y pensionistas del sector público en este periodo.

La norma recientemente oficializada brinda los detalles del subsidio económico destinado a apoyar los gastos escolares. (Imágenes: Andina)

Entre los beneficiarios principales para 2026 figuran funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512. Los docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.° 30220 y el personal de salud bajo el Decreto Legislativo N.° 1153 también podrán acceder a este beneficio económico.

Los obreros permanentes y eventuales del sector público, así como el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú también están incluidos en la lista de beneficiarios.

La bonificación se extiende a pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.° 1133. Los trabajadores del sector público bajo régimen privado podrán percibirla siempre que no reciban una cantidad diferente por otra norma.

El monto de S/ 400 se deposita íntegramente en la planilla de pagos, representando un apoyo excepcional para cubrir gastos inmediatos vinculados al inicio del año lectivo.

En las fechas del cronograma de pagos del Banco de la Nación este junio se pagará el bono por escolaridad, pero solo a algunos beneficiarios. - Crédito UNMSM

Fechas de pago para trabajadores públicos

El calendario de pagos establece días específicos según el sector:

Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.

Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Docentes universitarios: El pago se efectuará en junio de 2026.

Fechas de pago para pensionistas

Para los pensionistas del Estado, el pago será según el siguiente cronograma:

Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Agricultura, Energía y Minas.

Viernes 16 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Lunes 19 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Una particularidad aplica a los docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley N.° 29944: el pago se realizará en la planilla de junio, a diferencia del resto de los beneficiarios.