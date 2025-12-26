Perú

Bono por escolaridad de S/400 se paga en enero de 2026: Fechas y trabajadores beneficiarios

Con las fechas confirmadas de pagos a los estatales, ya los trabajadores tienen claridad de cuándo se dará el bono para gastos escolares

El bono por escolaridad no
El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados. - Crédito Andina

El bono por escolaridad, de S/400, se entrega en enero a los trabajadores públicos. Si bien esto ya estaba estipulado en el Presupuesto Público aprobado para 2026, ya promulgado, ahora se conocen las fechas en que este pago se realizará.

Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó las fechas en que se pagarán las remuneraciones a trabajadores del sector público en el Banco de la Nación. Estas son las mismas que aplican para los S/400 por escolaridad, dado que esto estará incluido en esas planillas. Asimismo, este pago irá para los siguientes trabajadores beneficiarios:

  • Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512
  • Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220
  • El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153
  • Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público
  • El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
  • Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133
  • Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada otorgan la bonificación por escolaridad, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal.
Un proyecto de ley busca
Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Fecha de pago de escolaridad

Como se sabe, las fechas de pago de escolaridad se darán en enero para la mayoría de trabajadores (solo unos lo reciben en junio). Estas son las fechas de enero para los trabajadores según la entidad pública:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

“La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio”, aclara el texto de Presupuesto Público para 2026.

El bono por escolaridad 2026
El bono por escolaridad 2026 irá dirigido para que los beneficiarios puedan solventar los gastos del inicio del año escolar, con la compra de útiles y otros gastos. - Crédito Composición Infobae/Andina

¿Y la Ley 20530?

Como hace mención la Ley del Presupuesto para 2026, las pensiones 20530 también reciben bono por escolaridad, según sean manejadas por el Estado. Este es el cronograma que sigue:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 15 de enero
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 16 de enero
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 19 de enero
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 20 de enero.

