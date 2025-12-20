Perú

Dos bonos, de S/450 y S/1.000, se pagan este diciembre: Para estos trabajadores públicos

Cronograma de bonos. La Ley de Presupuesto 2026 aprobó una una serie de bonificaciones para los trabajadores estatales. Los montos más grandes se entregan en diciembre

Revisa los bonos que se
Revisa los bonos que se pagarán en 2026. - Crédito Andina

Luego de que la nueva Ley del Presupuesto Público para 2026 haya sido publicada en el diario oficial El Peruano los trabajadores públicos han podido confirmar la entrega de una serie de bonos monetarios que se darán a diferentes regímenes, y también por sectores y entidades del Estado.

Así, los dos primeros se entregan este diciembre y, justamente, son los que involucran un mayor monto de dinero. Uno de S/450 irá para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y otro de S/1.000 será para los trabajadores del Ministerio de Justicia.

Como se sabe, estos montos se pagarán a trabajadores de diferentes regímenes de estas entidades del Estado y es de caracter excepcional.

El bono de S/100 del sector público se entregará en enero de 2026, según señala la Ley del Presupuesto Público. - Crédito Andina

¿Qué bonos se pagan en diciembre?

No hay un cronograma oficial ordenado de pagos de los bonos, pero Infobae Perú ha ordenado los meses en que estos se pagarán (máximo) a los trabajadores públicos, según sean incluidos en lo estipulado.

Los primeros montos irán para el Inpe y el Minjus y se pagarán el mes de diciembre de 2025:

  • Se autoriza el otorgamiento de un bono, excepcional y por única vez, de S/450 para los servidores del INPE, del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709, así como para el personal de la salud (solo para los profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud). “El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025″, resalta la Ley del Presupuesto
  • Se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/1.000 para los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276. Pero solo irá para quienes perciban una remuneración menor o igual a menor o igual a S/5.265. El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025.
Infobae Perú ordenó los meses en que se pagarán los bonos, según el Presupuesto Público 2026. - Crédito Presidencia

Los de enero

Así, el año empezará no solo con un aumento para los trabajadores del Estado, sino también en enero de 2026 se empezará con otro bono, uno de S/100 para un gran grupo de servidores públicos. También este mes se entregará el conocido bono por escolaridad de todos los años:

  • El bono excepcional de S/100 se entregará máximo en enero de 2026. Irá para varios servidores y se logró por negociación colectiva. Serán beneficiadios servidores de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 y Leyes 30057, 29709 y 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
  • Durante este mes también se dará el bono por escolaridad de S/400 en la planilla de pagos para los servidores públicos.
El bono de S/100 se cobrará en el Banco de la Nación, como todos los bonos extra. - Crédito Andina

Aguinaldos y otros

Sin contar el bono por escolaridad, también el resto del año se pagarán otros bonos de este tipo y los aguinadlos. Estos son los que se pagarán en los siguientes meses:

  • En Junio: Se entrega el bono por escolaridad de S/400, para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se dará en la planilla de pagos de este mes
  • En Julio: Se dará el aguinaldo por Fiestas Patrias de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes
  • En Diciembre: Se dará el aguinaldo por Navidad de S/300 a los servidores públicos en la planilla de pagos del mes
















