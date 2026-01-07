Perú

Bomba de tiempo en Villa El Salvador: Vecinos alertan que un sismo sería fatal para sus hogares tras derrumbe

El colapso parcial de una vía en el asetnamiento humano Bello Horizonte expuso la inestabilidad del terreno arenoso, mientras familias advierten que sus casas podrían ceder ante un movimiento telúrico de mediana o gran intensidad

Guardar
(Video: 24 Horas)

Los vecinos del asentamiento humano Bello Horizonte, ubicado en el distrito de Villa el Salvador, viven momentos de creciente preocupación ante el desprendimiento de arena en una de las principales vías del sector, una situación que, según denuncian, pone en riesgo directo a sus viviendas y a las familias que residen en la parte baja del cerro. La zona, asentada sobre un terreno arenoso, ha mostrado signos evidentes de inestabilidad que se han agravado con el paso del tiempo y los movimientos sísmicos registrados en Lima.

Un equipo del programa Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y constató que parte del camino ha colapsado, dejando a los vecinos prácticamente “al borde del abismo”. La calle, que antes permitía el paso de vehículos menores como motos, hoy presenta una fractura visible: mientras una franja conserva asfalto, a pocos pasos la arena se desprende con facilidad, evidenciando la fragilidad del suelo. Las viviendas más afectadas son las que se encuentran en la zona baja, donde los residentes temen que un nuevo deslizamiento termine por sepultarlas.

Vecinos alertan riesgo permanente y exigen muro de contención

Aunque el temblor de este
Aunque el temblor de este lunes fue leve, reavivó el debate sobre la capacidad de Lima para enfrentar un gran sismo. Expertos del IGP y del Colegio de Ingenieros advierten sobre la combinación crítica de suelos blandos, autoconstrucción e informalidad urbana. (Composición: Infobae / Andina / Municipalidad de La Molina)

Esto lo tenemos como hace 8 años y en el transcurso del tiempo se ha caído como 4 veces”, relató uno de los vecinos, quien aseguró que la situación ya fue comunicada en reiteradas oportunidades a la Municipalidad de Villa el Salvador. Según indicó, la respuesta inicial fue la colocación de cintas de seguridad, una medida que consideran insuficiente frente al peligro latente. La preocupación se intensifica porque, de acuerdo con los testimonios recogidos, en el sector viven en su mayoría adultos mayores, muchos con problemas de salud y movilidad reducida.

Otra residente, con casi diez años viviendo en la zona, detalló el impacto personal del riesgo: “Mayormente vivimos adultas acá… yo vivo acá también, demasiado bien riesgoso estoy viviendo”. Sus palabras reflejan el temor constante ante un eventual sismo, que podría provocar un nuevo deslizamiento de arena hacia las casas ubicadas más abajo.

Desde la Municipalidad de Villa el Salvador, el subgerente de Proyectos y Obras Públicas informó que ya se presentó un expediente técnico al Ministerio de Vivienda para la construcción de un muro de contención, obra considerada clave para estabilizar el terreno. No obstante, precisó que el proceso de evaluación podría demorar alrededor de seis meses, plazo que genera inquietud entre los vecinos debido a la urgencia del problema.

Indeci advierte alto nivel de vulnerabilidad sísmica en viviendas de Lima y Callao

Asentamiento humano Lomo de Corvina,
Asentamiento humano Lomo de Corvina, expuesto a deslizamientos y colapsos por su ubicación y tipo de suelo. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó que un terremoto de magnitud 8.8 podría generar un impacto severo en Lima Metropolitana y el Callao, con una afectación estimada de entre 4 y 7 millones de personas. Esta proyección se basa en escenarios técnicos elaborados por el Cenepred, que analizan el comportamiento de la ciudad ante un sismo de gran magnitud, considerando variables como población, tipo de edificaciones y características del suelo. La advertencia se sustenta, además, en la ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

Según especialistas del Indeci, el nivel de riesgo no es homogéneo en toda la capital. Distritos como Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo y Ancón presentan una mayor exposición debido a la alta presencia de viviendas autoconstruidas, ampliaciones sin diseño estructural y edificaciones levantadas sobre suelos poco estables. Estudios de microzonificación sísmica, desarrollados por entidades técnicas, identifican áreas donde el terreno amplifica las ondas sísmicas, lo que incrementa la probabilidad de colapsos incluso en construcciones que aparentan solidez.

El Indeci también remarca que existe una marcada diferencia entre edificaciones modernas y viviendas informales. Los edificios recientes, construidos bajo normas antisísmicas vigentes, cuentan con mayores niveles de resistencia estructural. En contraste, una gran parte de las casas de uno o dos pisos, levantadas sin supervisión profesional, presentan grietas, columnas debilitadas o muros sin refuerzo, factores que elevan significativamente el riesgo ante un sismo mayor. De acuerdo con estimaciones técnicas, hasta el 70 % de las viviendas en Lima podría sufrir daños considerables frente a un terremoto de gran intensidad.

Temas Relacionados

Villa El SalvadorDerrumbeDesprendimientoSismoperu-noticias

Más Noticias

María Cabrera, nueva presidenta de la JNJ, señala que halló irregularidades: “Más de 36 denuncias no se habían dado cuenta”

La nueva titular de la JNJ denunció retrasos y graves administrativas en la institución: reportó denuncias sin atender, irregularidades en el cese de magistrados y anunció reformas para agilizar los procesos disciplinarios

María Cabrera, nueva presidenta de

Ministerio de Justicia busca bachilleres y titulados con sueldos de hasta S/ 7.800: conoce requisitos y cómo postular

Las plazas están distribuidas en Lima, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ica, San Martín, Tacna y Ucayali, lo que amplía las oportunidades para postulantes tanto de la capital como de regiones

Ministerio de Justicia busca bachilleres

Sebastien Pineau resuelve su contrato con Recreativo Huelva para aceptar propuesta de FC Cajamarca

El delantero peruano cerró su capítulo con el ‘decano’ después de un paso muy discreto, en el que apenas sumó minutos entre la Primera y Segunda Federación de España

Sebastien Pineau resuelve su contrato

Lluvias de verano prolongan su presencia en Lima y regiones de la costa hasta el 13 de enero, según Senamhi

La entidad meteorológica explicó que las precipitaciones en la costa peruana son provocadas por nubosidad andina y humedad traída por vientos del norte

Lluvias de verano prolongan su

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

El reality reúne a 16 influencers de distintos países que competirán por un premio de 50 mil dólares

Jossmery Toledo se roba las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guido Bellido se enfrenta con

Guido Bellido se enfrenta con familiar del cardenal Juan Luis Cipriani en vivo: “Tu hermano ha sido acusado de violador”

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales, pero deslinda responsabilidad de eventuales resultados negativos: “Los que investigan son los fiscales”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Desactivación de equipos especiales abre riesgo de dilación en investigaciones, ¿Tomás Gálvez podría asumir responsabilidad?

Tomás Gálvez llama “aliado” a José Jerí y sostiene que la “Fiscalía de la Nación no debe investigar a todos los aforados”

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo se roba las

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

DEPORTES

Sebastien Pineau resuelve su contrato

Sebastien Pineau resuelve su contrato con Recreativo Huelva para aceptar propuesta de FC Cajamarca

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España

Universitario pone en marcha su pretemporada en Campo Mar con Javier Rabanal al mando y la mira en el tetracampeonato y la Libertadores

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League World Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo