Bomba de tiempo en Villa El Salvador: Vecinos alertan que un sismo sería fatal para sus hogares tras derrumbe

Los vecinos del asentamiento humano Bello Horizonte, ubicado en el distrito de Villa el Salvador, viven momentos de creciente preocupación ante el desprendimiento de arena en una de las principales vías del sector, una situación que, según denuncian, pone en riesgo directo a sus viviendas y a las familias que residen en la parte baja del cerro. La zona, asentada sobre un terreno arenoso, ha mostrado signos evidentes de inestabilidad que se han agravado con el paso del tiempo y los movimientos sísmicos registrados en Lima.

Un equipo del programa Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y constató que parte del camino ha colapsado, dejando a los vecinos prácticamente “al borde del abismo”. La calle, que antes permitía el paso de vehículos menores como motos, hoy presenta una fractura visible: mientras una franja conserva asfalto, a pocos pasos la arena se desprende con facilidad, evidenciando la fragilidad del suelo. Las viviendas más afectadas son las que se encuentran en la zona baja, donde los residentes temen que un nuevo deslizamiento termine por sepultarlas.

Vecinos alertan riesgo permanente y exigen muro de contención

Aunque el temblor de este lunes fue leve, reavivó el debate sobre la capacidad de Lima para enfrentar un gran sismo. Expertos del IGP y del Colegio de Ingenieros advierten sobre la combinación crítica de suelos blandos, autoconstrucción e informalidad urbana. (Composición: Infobae / Andina / Municipalidad de La Molina)

“Esto lo tenemos como hace 8 años y en el transcurso del tiempo se ha caído como 4 veces”, relató uno de los vecinos, quien aseguró que la situación ya fue comunicada en reiteradas oportunidades a la Municipalidad de Villa el Salvador. Según indicó, la respuesta inicial fue la colocación de cintas de seguridad, una medida que consideran insuficiente frente al peligro latente. La preocupación se intensifica porque, de acuerdo con los testimonios recogidos, en el sector viven en su mayoría adultos mayores, muchos con problemas de salud y movilidad reducida.

Otra residente, con casi diez años viviendo en la zona, detalló el impacto personal del riesgo: “Mayormente vivimos adultas acá… yo vivo acá también, demasiado bien riesgoso estoy viviendo”. Sus palabras reflejan el temor constante ante un eventual sismo, que podría provocar un nuevo deslizamiento de arena hacia las casas ubicadas más abajo.

Desde la Municipalidad de Villa el Salvador, el subgerente de Proyectos y Obras Públicas informó que ya se presentó un expediente técnico al Ministerio de Vivienda para la construcción de un muro de contención, obra considerada clave para estabilizar el terreno. No obstante, precisó que el proceso de evaluación podría demorar alrededor de seis meses, plazo que genera inquietud entre los vecinos debido a la urgencia del problema.

Indeci advierte alto nivel de vulnerabilidad sísmica en viviendas de Lima y Callao

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó que un terremoto de magnitud 8.8 podría generar un impacto severo en Lima Metropolitana y el Callao, con una afectación estimada de entre 4 y 7 millones de personas. Esta proyección se basa en escenarios técnicos elaborados por el Cenepred, que analizan el comportamiento de la ciudad ante un sismo de gran magnitud, considerando variables como población, tipo de edificaciones y características del suelo. La advertencia se sustenta, además, en la ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

Según especialistas del Indeci, el nivel de riesgo no es homogéneo en toda la capital. Distritos como Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo y Ancón presentan una mayor exposición debido a la alta presencia de viviendas autoconstruidas, ampliaciones sin diseño estructural y edificaciones levantadas sobre suelos poco estables. Estudios de microzonificación sísmica, desarrollados por entidades técnicas, identifican áreas donde el terreno amplifica las ondas sísmicas, lo que incrementa la probabilidad de colapsos incluso en construcciones que aparentan solidez.

El Indeci también remarca que existe una marcada diferencia entre edificaciones modernas y viviendas informales. Los edificios recientes, construidos bajo normas antisísmicas vigentes, cuentan con mayores niveles de resistencia estructural. En contraste, una gran parte de las casas de uno o dos pisos, levantadas sin supervisión profesional, presentan grietas, columnas debilitadas o muros sin refuerzo, factores que elevan significativamente el riesgo ante un sismo mayor. De acuerdo con estimaciones técnicas, hasta el 70 % de las viviendas en Lima podría sufrir daños considerables frente a un terremoto de gran intensidad.