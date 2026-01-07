Asesinan a comerciante brasileño cuando abría su tienda en Pucallpa: Sicario le disparó un balazo en la cabeza

El comerciante brasileño fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras abría su tienda en el centro de Pucallpa. Foto: Composición Infobae Perú

La mañana de hoy en Pucallpa comenzó con una trágica noticia: Raimundo Nonato Braga De Andre, conocido como “Brashico”, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras abría su tienda en el jirón Alfonso Ugarte, en pleno centro de la ciudad. Una cámara de seguridad captó la escena en la que un joven sicario se le acerca y, sin titubear, le dispara a quemarropa. Eran las 7:00 y el bullicio comercial apenas despertaba.

En pocos minutos, la imagen de la cinta de seguridad ya circulaba junto a especulaciones, teorías y mensajes de alarma. Pucallpa —acostumbrada a robos, extorsiones y disputas vinculadas al narcotráfico— se vio sobrecogida por la frialdad y la precisión de un crimen ejecutado a plena luz del día, en una de sus arterias comerciales más transitadas. El ataque, directo y sin confrontación previa, dejó claro que la víctima había sido elegida y estudiada.

Mientras la noticia se multiplicaba en redes, vecinos y comerciantes reconocieron a la víctima como un rostro familiar en el barrio, alguien que, como muchos, se había reinventado en Pucallpa y tejía su vida en el comercio local. La violencia irrumpió en la rutina diaria de la ciudad, encendiendo el debate sobre la inseguridad y la presencia de organizaciones criminales en la región Ucayali.

El crimen se ejecutó mientras “Brashico” abría su local

El video registrado por la cámara de seguridad muestra a “Brashico” abriendo su tienda como cada mañana. En segundos, un joven se le acerca desde la acera, apunta y dispara a la cabeza. El comerciante cae sin oportunidad de defenderse y el atacante huye en una motocicleta conducida por un cómplice. La secuencia, tan rápida como brutal, se convirtió en tendencia en las plataformas digitales, donde la indignación creció tan rápido como las visualizaciones.

La metodología del crimen —ataque frontal, rostro cubierto, huida en moto— encaja con patrones recientes de sicariato que la policía ha comenzado a identificar en la ciudad. El hecho de que el asesino evitara mostrar el rostro en todo momento, incluso en los videos caseros posteriores, revela una preparación precisa y un conocimiento detallado de la víctima y su entorno.

El asesinato de “Brashico” no solo conmocionó por su crudeza, sino porque expone la facilidad con la que la violencia puede irrumpir en los espacios cotidianos de Pucallpa, una ciudad donde la frontera entre el miedo y la normalidad se vuelve cada vez más difusa.

El principal sospechoso fue hallado dormido en su vivienda horas después del crimen, tras ser rastreado por una foto que compartió en Facebook minutos antes del ataque. Foto: Composición Infobae Perú

Cae asesino y cómplices de la muerte de comerciante brasileño

La reacción policial fue inmediata. En menos de dos horas, agentes de la Región Policial de Ucayali lograron identificar y detener a tres sospechosos. El principal implicado, Alex Ampuero Tamani (18), fue ubicado gracias a una fotografía que él mismo publicó en su historia de Facebook minutos antes del crimen. Los agentes rastrearon digitalmente sus movimientos y lo encontraron en su vivienda de Manantay, donde fue detenido mientras dormía.

Junto a él, la policía capturó a José Eduardo Isuiza Pezo (21), presunto conductor de la motocicleta, y a Abner Enrique Molina Del Castillo (36), acusado de colaborar en el ocultamiento del arma y del vehículo. Los operativos simultáneos en los asentamientos humanos Las Brisas de Manantay, Margarita y La Restinga permitieron incautar la motocicleta utilizada y una pistola Glock sin numeración.

El general PNP Manuel Marcelo Centeno Rosales resaltó la eficacia del trabajo de inteligencia y la coordinación de las unidades policiales. Los tres detenidos permanecen bajo custodia, mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones. La rapidez en la captura fue celebrada en redes sociales y por vecinos, que siguen exigiendo respuestas ante la ola de violencia.

La policía detuvo a tres personas vinculadas al asesinato, entre ellas el autor material, el conductor de la motocicleta y un colaborador en el ocultamiento de pruebas. Foto: Agencia Andina

Asesino confesó que recibió pago por matar a “Brashico”

Ya en manos de la policía, Alex Ampuero Tamani confesó su participación en el crimen. En un video que circula en redes, Ampuero responde con frialdad y sin mostrar remordimiento. Detalla que su labor fue “matar al brasileño”, que el arma era automática y que había recibido 900 soles por el encargo. Según su testimonio, la pistola y la logística le fueron proporcionadas por un sujeto apodado “Brasco”, con quien había tenido contacto días antes.

Ampuero también reconoció que había estado vigilando a la víctima desde Año Nuevo, esperando el momento adecuado para cumplir el encargo. El pago prometido era de S/ 3.000, pero solo recibió una parte. El relato, casi mecánico, ha sido clave para que la policía reconstruya la cadena de responsabilidades y apunte a un móvil ligado a disputas internas dentro de una organización criminal.

El sicario confesó su participación en el crimen y reveló que recibió un pago para ejecutar el asesinato. Captura de pantalla.

Las autoridades policiales manejan la hipótesis de una venganza relacionada con el control de actividades ilícitas en la zona. Este caso, aseguran, guarda similitud con otros ataques recientes perpetrados por jóvenes sicarios, en los que la violencia se ejecuta como un acto calculado y sin espacio para el azar.

La investigación continúa y la ciudad observa, expectante, cómo la historia de “Brashico” se convierte en una señal de alerta sobre los riesgos que acechan en su día a día. El crimen y la confesión de su autor reavivan el debate sobre la seguridad, la impunidad y el impacto de la criminalidad organizada en la vida cotidiana de Pucallpa.