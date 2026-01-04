Comunidades de Ucayali piden ayuda por falta de recursos y asistencia médica: “nuestros hermanos indígenas siguen falleciendo”

Roy Jijida Nonato y Octaviano Duarte, representantes de las Comunidades Nativas de Purús. (Foto: Pucallpa Es Hoy)

Dos representantes de las comunidades indígenas de la provincia de Purús, en la región Ucayali, Roy Jijida Nonato y Octaviano Duarte, piden nuevamente la ayuda del Gobierno -esta vez del presidente José Jerí-, para superar la situación en la que se encuentran los ciudadanos de la zona.

Según ellos, hasta el momento no cuentan con un hospital operativo y las obras para tenerlo están paralizadas desde hace ocho años. La situación en esta provincia de Ucayali ya ha cobrado a más de 30 víctimas solo en el año 2025 y una reciente crecida en el caudal de los ríos ya ha destruido buena parte de los cultivos que usan para su propio consumo, según indicaron al medio local Pucallpa Es Hoy.

“La emergencia inmediata para nuestra provincia afecta a mis comunidades; son 43 comunidades y ocho etnias”, explicó Roy Jijida Nonato, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (FECONAPU), en diálogo con Pucallpa Es Choy. “Ha llovido bastante y han aumentado los caudales, lo que atacó nuestros cultivos. La yuca, el plátano, el maíz y otros productos están afectados en todas las comunidades”.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Jijida Nonato alertó que las inundaciones han intensificado una crisis previa, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los pueblos originarios que representa y que se sostienen gracias a los productos que cultivan.

Falta de hospital en medio de epidemia

Uno de los reclamos centrales es la ausencia de infraestructura hospitalaria. “Por falta de construcción, nuestro gobernador no ha terminado el hospital. Hace ocho años que la obra está inconclusa”, puntualizó Jijida Nonato.

Según el apu, la falta de infraestructura hospitalaria es el motivo por el que “nuestros hermanos indígenas siguen falleciendo. Este año ya van 32 fallecidos, acaban de perder la vida y faltaba oxígeno y combustible. Así murió un joven de 23 años. Los niños, mayores y embarazadas, también sufren ahora una epidemia fuerte, una bronquitis fuerte que está atacando a los hermanos indígenas”.

Comunidades indígenas de Purús enfrentan grave emergencia por inundaciones. Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Octaviano Duarte, representante de Copurús y vocero de 26 comunidades amazónicas, afirmó que la escasez de medicamentos persiste y la construcción del hospital permanece estancada. “Hay un hospital que lleva ejecutándose casi ocho años y hasta ahora no terminan. Imagínese, si no se termina el hospital, mucho menos hay medicamentos en el puesto de salud”, señaló al medio local.

Apus denuncian abandono estatal

Ambos líderes indígenas señalaron que las promesas de las autoridades estatales permanecen incumplidas. “Todas las visitas que hace el Estado solo quedan en compromiso”, lamentó Duarte. “Nada es concreto, nada es visible. Estamos olvidados. Nosotros seguimos tocando puertas porque nuestros hermanos siguen falleciendo hoy”.

La crítica incluye también a las autoridades locales. Duarte afirmó que “todas las autoridades que han entrado solo buscan beneficios personales, nunca se han preocupado por las comunidades”.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Frente a la persistencia de la emergencia y la falta de respuestas, los representantes indígenas reafirman su decisión de mantener la denuncia y la exigencia de atención. “No nos cansaremos de luchar y ver resultados”, enfatizó Duarte. “No vamos a permitir que nos sigan atropellando”.

Jijida Nonato realizó un nuevo llamado a las autoridades regionales y nacionales: “Estamos esperando una respuesta, ya sea positiva o negativa, porque nosotros estamos cansados de seguir luchando y no nos vamos a callar más”.

El pedido de apoyo se dirige también a otras autoridades y organizaciones que puedan ayudar a sus comunidades. “Invitamos a los congresistas, los ministerios, las instituciones, los cooperantes, los ONG, a que nos apoyen. Así estamos pasando en nuestra provincia Purús, y seguiremos luchando”, concluyó el presidente de FECONAPU.