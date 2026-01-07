Adulto mayor murió en abandono y su mascota sobrevivió alimentándose de su cuerpo: “El perrito no tenía qué comer”

Un adulto mayor fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en Huánuco | Foto captura: Tu diario Huánuco

Una escena profundamente desgarradora conmocionó al poblado de Matichico, en el distrito y provincia de Ambo, región Huánuco. El pasado 4 de enero, Simión Nieves Espinoza, un adulto mayor de 78 años, fue hallado sin vida en el interior de su humilde vivienda, donde habría permanecido fallecido por más de tres a cuatro días, completamente solo y en condiciones de extremo abandono.

El trágico hallazgo fue realizado por su sobrino, Marcelo Espinoza, quien llegó a visitarlo de manera ocasional, como solía hacerlo para llevarle algunos víveres. Al no recibir respuesta y percibir un fétido olor que salía del inmueble, decidió forzar la puerta. Al ingresar, encontró una escena estremecedora: el anciano yacía sin vida sobre un viejo colchón, en avanzado estado de descomposición, mientras su propio perro, un can negro que lo acompañaba desde hace años, se alimentaba de partes de su cuerpo ante la ausencia de comida y el encierro.

“Estaba muerto… el perrito dormía con él y no tenía qué comer”, relató entre lágrimas un familiar que llegó desde el poblado de Sacsahuanca tras enterarse de la tragedia.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales como Tu diario Huánuco, el adulto mayor llevaba muchos años viviendo completamente solo, acompañado únicamente por su mascota, dentro de una vivienda rústica y en condiciones muy precarias. No contaba con asistencia permanente ni con el respaldo de programas sociales, pese a su avanzada edad y a que, según se conoció, habría estado enfermo en los últimos meses. Su sobrino era prácticamente su único contacto, visitándolo de forma esporádica.

Las primeras diligencias realizadas por las autoridades confirmaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que habría obligado al animal a actuar por puro instinto de supervivencia, una situación que causó profunda consternación entre los vecinos del sector.

Los restos de Simión Nieves Espinoza fueron trasladados a la morgue de Ambo para los procedimientos correspondientes. La imagen del animal abandonado tras la muerte de quien lo cuidó y quiso durante años se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de esta tragedia.

La única hija del fallecido, Elva, quien reside en Lima, fue informada de lo ocurrido y anunció su llegada a Ambo para participar en las exequias de su padre y darle el último adiós.

Cada vez más ancianos peruanos viven en soledad

La muerte de Simión Nieves ha vuelto a poner en evidencia la cruda realidad de muchos adultos mayores que viven en soledad, aislamiento y abandono, lejos de la mirada del Estado y de la sociedad.

La población adulta mayor continúa en aumento y, con ella, la proporción de personas que viven solas. Según el INEI, hasta el cuarto trimestre de 2024, uno de cada cuatro adultos mayores en Lima Metropolitana (25,3%) residía en hogares unipersonales, lo que representa un incremento de 2% respecto al año anterior. A nivel nacional, el 42% de los hogares contaba con al menos un adulto mayor, cifra que subió 2,1 puntos porcentuales frente al 39,9% registrado en 2023.

En Lima Metropolitana, el 46,2% de los hogares incluía al menos a una persona de 60 años o más en 2024. Esta tendencia también se replica en otras zonas del país: en el área urbana, el 38,2% de los hogares tenía adultos mayores, mientras que en el área rural la proporción alcanzó el 44,2%, evidenciando un crecimiento sostenido en todo el territorio nacional.

Las cifras reflejan una doble tendencia: mayor longevidad y un aumento de la soledad en la vejez, especialmente por el crecimiento de hogares unipersonales. Especialistas advierten que este patrón incrementa los riesgos de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y problemas de salud física, convirtiendo a la soledad en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios asociados al envejecimiento poblacional en el país.