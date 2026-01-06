Perú

¿Una venta inmobiliaria puede ser anulada años después? Un caso en Tarapoto enciende las alarmas para inversionistas en zonas turísticas

El riesgo de anular ventas certificadas genera desconfianza en el mercado y podría impactar negativamente en el valor de los terrenos, según el Colegio de Notarios de San Martín

El auge inmobiliario y turístico
El auge inmobiliario y turístico de Tarapoto en 2024, con más de un millón de visitantes, incentiva la expansión urbana y la demanda de terrenos.

Un proceso judicial en Tarapoto que involucra la seguridad en el sector inmobiliario, uno de los más boyantes para la economía del país, ha encendido todas las alertas en el sistema notarial y registral del país.

El caso, que surge tras la compraventa de un inmueble realizada en 2019, plantea el riesgo de que cualquier operación inmobiliaria pueda ser cuestionada años después, incluso si ya fue revisada y archivada por el sistema judicial.

En tanto, el Colegio de Notarios de San Martín advierte que, de prosperar este tipo de denuncias, el mercado formal de bienes raíces en nuestro país podría quedar expuesto, afectando la seguridad jurídica indispensable para inversiones, créditos hipotecarios y el dinamismo del sector construcción.

Una disputa por terrenos en Tarapoto eleva la inseguridad jurídica del sector inmobiliario

El caso se originó por la compraventa de un inmueble inscrito bajo la partida registral N.° 05006807, realizada el 18 de octubre de 2019 en la Notaría Rodríguez Ríos. El vendedor, Reyes García Díaz, único titular registral, formalizó el acto consignando su estado civil como soltero y firmó toda la documentación exigida por la normativa vigente.

En 2022, García Díaz denunció la operación por presunta estafa ante la Segunda Fiscalía de Tarapoto (Carpeta Fiscal N.° 1598-2022). Tras la investigación de la fiscalía y el Poder Judicial, el caso fue archivado de manera definitiva en 2023, luego de haberse acreditado la autenticidad de la firma, la presencia del vendedor en la notaría y la inexistencia de unión de hecho o matrimonio con Narda Vela Rojas, quien posteriormente contrajo matrimonio con García Díaz.

A pesar del archivo, en 2024 se inició una nueva investigación sobre los mismos hechos, reclasificándolos como “estafa agravada” (Carpeta Fiscal N.° 198-2024), incluyendo como investigados al comprador, al notario Marco Rodríguez Ríos y al registrador público que inscribió la operación.

El expediente judicial, actualmente en etapa de control de acusación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto (Expediente N.º 01771-2024-0-2208-JR-PE-2), involucra a los funcionarios públicos por haber dado fe y validado un acto conforme a los registros públicos y a la información oficial consignada. La acusación sostiene que la denunciante debió ser reconocida como cónyuge, aunque en la fecha de la venta no existía vínculo formal ni unión de hecho declarada ante autoridad competente.

La reapertura de un caso
La reapertura de un caso sobre compraventa de inmueble en Tarapoto amenaza la seguridad jurídica en el sector inmobiliario peruano.

Inseguridad jurídica: impacto en el mercado de bienes raíces

La apertura de este proceso ha generado preocupación en el Colegio de Notarios de San Martín, que advierte sobre el riesgo de establecer un precedente peligroso para la función notarial y la seguridad de las operaciones inmobiliarias en todo el país.

En declaraciones para Infobae Perú, el decano Dante Barrios, ha manifestado que el notario actúa conforme a los datos y declaraciones que presentan las partes, verificando la identidad y capacidad de los intervinientes según la documentación oficial y el contenido de los registros públicos.

No es competencia del notario investigar situaciones personales ajenas a lo que figura en los registros o en el Documento Nacional de Identidad”, indicó para este medio.

En este sentido, Barrios Falcón advierte que la tendencia a involucrar a notarios y registradores en disputas penales vinculadas a operaciones debidamente formalizadas representa una amenaza para la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema inmobiliario.

Señala que, en la práctica, este tipo de denuncias pueden utilizarse como herramienta para intentar revertir compraventas legítimas, especialmente en contextos donde los inmuebles han adquirido mayor valor con el paso del tiempo. Esta situación no solo expone a los funcionarios a procesos penales injustificados, sino que también debilita la confianza de inversionistas y ciudadanos en la validez de actos notariales y registrales.

El Colegio de Notarios de
El Colegio de Notarios de San Martín advierte que litigios como el actual pueden poner en riesgo la confianza en operaciones notariales archivadas.

Tarapoto: auge inmobiliario y presión sobre el valor del suelo por el turismo

El crecimiento sostenido del turismo en Tarapoto ha generado un impacto directo en el valor de los terrenos y la dinámica inmobiliaria local. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 2024 la ciudad superó el millón de arribos a establecimientos de hospedaje, consolidándose como uno de los destinos más importantes de la selva peruana.

Este flujo constante de visitantes, atraídos por atractivos como la Catarata de Ahuashiyacu, la Laguna Azul y la gastronomía amazónica, ha impulsado la expansión urbana y la demanda por terrenos en zonas estratégicas como Zapatero, Shapaja y la carretera hacia Sauce.

El auge no solo favorece a los negocios vinculados directamente al sector, sino que eleva la plusvalía de los terrenos y promueve nuevos desarrollos de hospedajes, restaurantes y servicios. Sin mebargo, también eleva el apetito por el tráfico y estafas sobre terrenos, ya que la revalorización del suelo urbano y rural avanza a la par con la mayor conectividad, infraestructura y oportunidades de negocio ligadas al turismo en la región.

