Perú

¿Se sabe cómo se llamará el año 2026 en Perú? Esto es lo último que se conoce

La disposición administrativa, que cada enero debe ser refrendada y difundida en El Peruano para regir como membrete obligatorio en la esfera pública, está pendiente de anuncio

Guardar
El Gobierno de Perú aún
El Gobierno de Perú aún no publica la denominación oficial para el año 2026 en el diario El Peruano, manteniendo la expectativa nacional.

A escasos días del inicio de 2026, el Gobierno de Perú aún no ha oficializado el nombre que llevará este año en la documentación estatal y administrativa, una tradición que cada enero, sobre todo en la primera semana, capta la atención de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas.

Según información oficial, la denominación todavía no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, el único medio autorizado para validar la disposición que establece el membrete obligatorio que regirá en todas las entidades del Estado.

Durante los primeros días de cada año, el Poder Ejecutivo define y publica el nombre oficial del periodo mediante un Decreto Supremo refrendado por el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este mecanismo se mantiene de forma ininterrumpida desde la década de 1960, luego de que el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry institucionalizara la costumbre.

La costumbre de asignar un
La costumbre de asignar un nombre oficial a cada año responde a una tradición administrativa instaurada desde la década de 1960 por Fernando Belaúnde Terry.

La denominación debe ser utilizada de manera obligatoria en la documentación interna y externa de todas las dependencias del sector público, abarcando ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos autónomos y entidades adscritas. En el ámbito privado, el uso de este membrete queda a discreción de cada institución.

Este proceso, aunque similar al de otros países, cumple en Perú una función administrativa y simbólica que busca resaltar prioridades nacionales, valores y mensajes de interés público. La costumbre de asignar un nombre al año no implica la creación de derechos ni obligaciones adicionales, pero sí establece un marco común de identificación que rige la actividad institucional durante los doce meses.

Expectativa y contexto

Al 4 de enero de 2026, el Gobierno del Perú no ha publicado el decreto correspondiente, por lo que la denominación oficial sigue pendiente. Fuentes de Andina y El Comercio coinciden en que el anuncio debería producirse en los próximos días, conforme al procedimiento habitual. Mientras tanto, las entidades estatales continúan utilizando el membrete vigente hasta el cierre de 2025, a la espera de la nueva disposición que marcará el inicio formal del periodo administrativo 2026.

La denominación anual, validada por
La denominación anual, validada por Decreto Supremo y refrendada por el Consejo de Ministros, es obligatoria en todos los documentos estatales del Perú.

En años anteriores, la elección del nombre ha reflejado coyunturas clave o prioridades de la agenda pública. Así, el Decreto Supremo N° 149-2024-PCM dispuso para 2019 la denominación “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, en respuesta a desafíos económicos de aquel periodo. Para 2025, el Gobierno optó por “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”, en homenaje al destacado ideólogo y político de la independencia.

En esa ocasión, la propuesta partió del Gobierno Regional La Libertad y fue presentada a la entonces presidenta Dina Boluarte con el objetivo de resaltar la figura de Sánchez Carrión, nativo de Huamachuco y figura central en la redacción de la primera Constitución Política del país.

Importancia legal

El Diario Oficial El Peruano cumple un rol central en este proceso, ya que solo a través de su publicación la denominación adquiere validez legal y obligatoriedad administrativa.

Hasta la publicación del nuevo
Hasta la publicación del nuevo decreto, las instituciones peruanas continúan empleando el membrete de 2025 mientras aguardan la aprobación para 2026.

Una vez divulgado el Decreto Supremo, el uso del nombre del año pasa a ser imperativo para todo el aparato estatal. De acuerdo con la práctica consolidada en las últimas décadas, el membrete permanece vigente durante los doce meses, hasta la emisión de la siguiente denominación.

Esta normativa no introduce cambios sustantivos en los derechos u obligaciones de los ciudadanos, pero sí constituye una herramienta de identificación institucional que refuerza la imagen y cohesión de la administración pública. El uso del nombre oficial del año, aunque optativo en el sector privado, es adoptado por diversas empresas, asociaciones civiles y centros educativos en sus comunicaciones y documentos.

La costumbre de denominar cada año responde a una lógica de continuidad administrativa. Desde la instauración de esta práctica, el Ejecutivo peruano ha vinculado la elección del nombre a acontecimientos históricos, aniversarios, metas de gobierno o valores emblemáticos.

Temas Relacionados

Gobierno de PerúEl Peruano2026

Más Noticias

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Hoy domingo 4 de enero se definió la clasificación al cuadrangular y quiénes son los 10 equipos que pasan a la fase 2

Resultados de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Universitario terminó la primera fase de la LPV como líder absoluto, seguido de San Martín y Alianza Lima, que hoy disputa su último partido ante Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

La bancada de izquierda afirmó que el proceso resultará perjudicial para el país, que llegará a depender de un privado para distribuir combustible a las zonas alejadas del Perú

Perú Libre anuncia la presentación

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

La intérprete de reparto se alista para llegar a nuestro país con un show imperdible

Cantante cubana Seidy “La niña”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Libre anuncia la presentación

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

ENTRETENIMIENTO

Cantante cubana Seidy “La niña”

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La reacción Pablo Guede a la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: “¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso