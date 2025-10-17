Perú

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Por Leandro Molina

Guardar
Los compradores sienten que las
Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. Estas son las principables flaquezas del sector. - Crédito Andina

El mercado inmobiliario limeño nos está mostrando una señal clara: la compra de viviendas vuelve a tomar protagonismo frente al alquiler. Según el más reciente Informe de Demanda Inmobiliaria de Urbania, hoy el 51% de las búsquedas se concentra en la compra, superando por primera vez en años al 49% que corresponde al alquiler. No es un cambio menor, refleja un nuevo equilibrio en la manera en que los limeños piensan su vivienda y sus finanzas.

Durante la pandemia y los años posteriores, el alquiler se consolidó como la opción más flexible. Sin embargo, desde fines de 2022 hemos visto un giro sostenido hacia la compra. Este viraje responde a varios factores: un entorno de precios que crecen por debajo de la inflación, la estabilidad relativa de las tasas hipotecarias (7,9%), y la reactivación de proyectos de primer uso que han devuelto dinamismo a la oferta. En un contexto donde el alquiler se ha encarecido 4,3% en lo que va del año, frente al 1,1% del aumento en precios de venta, no sorprende que más familias evalúen la compra como una inversión de largo plazo.

Un nuevo perfil del comprador inmobiliario

Este nuevo comprador busca departamentos medianos, entre 60 y 80 m², con dos o tres habitaciones, ubicados en zonas céntricas pero aún competitivas en precio, como Jesús María, Surquillo o Magdalena. Este comportamiento nos muestra a un consumidor más racional, que prioriza la conectividad, los servicios y el equilibrio entre costo y calidad de vida, frente al “estatus” de distritos tradicionales de alto ticket.

A la vez, los datos confirman que Lima no es un mercado homogéneo. Mientras que en Lima Norte predomina una fuerte intención de compra, con más del 56% de las búsquedas inclinándose hacia esta opción, en la zona denominada Centro Histórico, integrada por distritos de San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Breña, La Victoria y Cercado de Lima, se mantiene un balance entre compra y alquiler. Esta diversidad de escenarios plantea oportunidades distintas para inversionistas y desarrolladores.

Como en todo mercado, el riesgo es mirar estas cifras solo como una coyuntura. Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera. La compra vuelve a verse como un paso lógico en la construcción de seguridad a largo plazo, mientras que el alquiler empieza a perder atractivo por su carácter transitorio y su encarecimiento progresivo.

Pero este impulso no está exento de retos. La accesibilidad sigue siendo una barrera importante, sobre todo para los segmentos jóvenes que inician su vida independiente. Aquí, la articulación entre oferta inmobiliaria, financiamiento bancario y políticas públicas será clave. No se trata solo de que el mercado crezca, sino de que crezca con inclusión y sostenibilidad.

En mi opinión, la tendencia hacia la compra no es pasajera. Es el reflejo de una Lima que busca anclar certezas en medio de un entorno económico cambiante. Para el sector inmobiliario, es una llamada de atención: los compradores ya no se conforman con promesas, exigen ubicaciones estratégicas, proyectos bien diseñados y condiciones financieras claras.

El desafío está en responder a esa expectativa. Si lo logramos, esta nueva ola de demanda no solo consolidará un mercado más dinámico, sino también más maduro. Y esa puede ser, sin duda, la mejor noticia para todos los actores involucrados.

Temas Relacionados

Mercado inmobiliarioAlquilerCompra de viviendaperu-noticias

Más Noticias

Solicitudes del retiro de AFP empiezan en 4 días: Links, requisitos, cronograma y más

Requisitos, link, cronograma de solicitudes, fechas exactas de pago, bancos donde se puede retirar y más sobre el octavo acceso a los fondos de pensiones

Solicitudes del retiro de AFP

Cronograma de retiro de AFP: Este es el plazo para hacer la solicitud desde el 21 de octubre

La solicitud se podrá hacer desde el martes 21 de octubre según las fechas determinadas por el cronograma de la Asociación de AFP. Los afiliados tendrán 90 días para hacerla

Cronograma de retiro de AFP:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: el empresario minero Jimmy Pflücker y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

El histórico medio audiovisual de la avenida Arequipa cambia de propietarios tras más de seis décadas, una operación que responde a la crisis publicitaria y abre interrogantes sobre el futuro de sus contenidos

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

El director técnico del conjunto estudiantil exhibió su incomodidad por la decisión de los organizadores del torneo. Además, confirmó que Valera se encuentra entre algodones luego de su paso por la selección peruana

Jorge Fossati calificó de “bobos”

Para corregir errores, ¿por qué no?

En lo que respecta al Perú, el FMI señala que, si bien mantiene una deuda pública en alrededor del 30% de su PBI, el país enfrenta un serio problema de ineficiencia y rigidez presupuestal

Para corregir errores, ¿por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi se queda en

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

José Jerí guarda silencio ante el asesinato policial de manifestante y deja de publicar en X, su plataforma habitual

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: el empresario minero Jimmy Pflücker y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

DEPORTES

Jorge Fossati calificó de “bobos”

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

‘Loco’ Vargas reveló el motivo por el que no se unió a los juveniles de Sport Boys: “No querían pagar una carta”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

María Alejandra Marín elogia al plantel de Alianza Lima: “Jugué con Clarivett Yllescas y fui campeona con Maeva”