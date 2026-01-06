Menos energía para los peruanos: ENGIE recorta a la mitad su proyecto solar Hanaqpampa tras disputa de terrenos con el Estado

La reducción de capacidad de la Central Solar Hanaqpampa marca los obstáculos regulatorios que enfrenta el desarrollo de energías renovables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Resolución Ministerial N° 450-2025-MINEM/DM, que autoriza la primera modificación de la concesión definitiva para la Central Solar Hanaqpampa, proyecto de ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.A. en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, región Moquegua.

La Resolución Ministerial N° 450-2025-MINEM/DM reduce la potencia autorizada de la planta de 300 MW a 140,8 MW tras la imposibilidad de acceder a todos los terrenos requeridos, afectando la proyección de inversión y la hoja de ruta de energías renovables en el país.

Moquegua: ENGIE reduce a la mitad la capacidad de la Central Solar Hanaqpampa

De acuerdo con el Compendio de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Ejecución del Osinergmin, Hanaqpampa tenía prevista una inversión de USD 271,9 millones y la instalación de 944.640 módulos fotovoltaicos para una capacidad original de 300 MW, pero el avance global al cierre de 2025 es de solo 0,1%.

El motivo principal es la transferencia estatal de terrenos con servidumbres esenciales a terceros, lo que ha impedido iniciar las obras civiles y ha obligado a ENGIE a reconfigurar el proyecto, limitando su ejecución a las áreas donde sí conserva derechos de paso.

La empresa solicitó la modificación formal de la concesión en noviembre de 2025, respaldada por informes técnicos y legales que certifican el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas.

La reducción de escala implica una disminución proporcional de la inversión, equipos y potencial de generación, al igual que una readecuación de la línea de transmisión asociada, de 15,8 kilómetros y valorada en USD 26,9 millones, que tampoco presenta avance físico.

ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.A. mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento, aunque el inicio de obras de la Central Solar Hanaqpampa sigue indefinido.

Osinergmin: Hanaqpampa enfrentaba trabas regulatorias tras recorte de potencia autorizada

El informe de Osinergmin confirma que la Central Solar Hanaqpampa permanece en etapa de estudios y sin fecha de inicio de obras, con trámites administrativos y ambientales en curso para la nueva configuración de 140,8 MW.

El documento detalla que la garantía de fiel cumplimiento, emitida por Interbank por S/2,3 millones, sigue vigente, mientras se esperan resoluciones sobre la modificación de servidumbre y la aprobación ambiental definitiva de la reducción de escala.

La situación del proyecto Hanaqpampa ilustra las dificultades regulatorias y legales que atraviesa el desarrollo de energías renovables en Perú. Según otro análisis reciente del Osinergmin, la actual capacidad operativa de fuentes solares en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) llega a 734,2 MW.

El organismo supervisor proyecta que, si se concretan los proyectos con concesión definitiva, la potencia renovable nacional podría alcanzar 4.503,1 MW en 2030, casi el triple del parque actual, aunque advierte que este objetivo depende de la superación de obstáculos legales y de permisos.

A cierre de 2025, el avance físico de la planta solar en Moquegua registró apenas un 0,1 % tras fallas en la obtención de terrenos esenciales para la concesión, según Osinergmin.

¿Perú alcanzará los 4,5 GW al 2030? Renovables debían triplicarse

La diferencia entre el potencial técnico renovable y el desarrollo efectivo, según el supervisor peruano del sector de energías, radica principalmente en limitaciones institucionales y pendientes regulatorios, como los que enfrenta la Central Solar Hanaqpampa.

El caso también pone de relieve la concentración geográfica de estos proyectos, con Moquegua entre las regiones con mayor proyección de potencia renovable, junto a Arequipa, Ica, Lambayeque y Piura.

La Central Solar Hanaqpampa fue presentada en 2023 como la mayor planta solar del portafolio peruano de ENGIE, pero tras los retrasos y la reducción de escala, su impacto quedará acotado a lo que permita la disponibilidad real de terrenos y la solución de los conflictos de servidumbre.