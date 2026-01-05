Perú

La inversión eléctrica en Perú supera los USD17.000 millones hasta noviembre 2025: hidro representa más del 60%, ¿Y las renovables?

Una región en el norte del país concentra a los dos proyectos más grandes de hidroenergía del país, pero el sur tampoco se queda atrás

Guardar
En noviembre, el Sistema Eléctrico
En noviembre, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional registró una producción eléctrica de 5.051 GWh, con la hidráulica aportando el 52% del total.

La inversión en proyectos de generación y transmisión eléctrica en Perú alcanzó los 17.228 millones de dólares hasta noviembre de 2025, según el Boletín Estadístico Mensual del sector Electricidad publicado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta cifra refleja la magnitud de la apuesta por ampliar y diversificar la matriz eléctrica nacional, con una presencia creciente de fuentes renovables no convencionales.

La inversión eléctrica en Perú supera los US$17.000 millones hasta noviembre de 2025

El desglose de la cartera muestra que el 60,6% de los proyectos corresponde a centrales hidroeléctricas, lo que equivale a 10.442 millones de dólares, de acuerdo con los datos provistos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La infraestructura de transmisión eléctrica representa el 24,8% de las inversiones, con 4.273 millones de dólares, mientras que los proyectos de energía renovable no convencional suman el 14,6%, con un monto de 2.514 millones de dólares.

Dentro de la generación hidroeléctrica, destacan las centrales Chadín II y Veracruz, ambas ubicadas en la región Cajamarca. Chadín II lidera el volumen de inversión con 2.023 millones de dólares, seguida por la central Veracruz con 1.444 millones de dólares.

A ellas se suman los proyectos Huallaga I en la región de Huánuco, con una inversión de 988 millones de dólares, y Molloco en la vecina Arequipa, con 680 millones de dólares.

Los proyectos de energías renovables
Los proyectos de energías renovables no convencionales, clave para la transición energética en Perú, reciben el 14,6% de la inversión, con US$2.514 millones.

SNMPE: La energía hidroeléctrica representa más del 60% de la inversión eléctrica en el país

En cuanto a energías renovables no convencionales, el Ministerio de Energía y Minas otorgó en noviembre la concesión a la empresa Chabarbamba para desarrollar la Central Solar Fotovoltaica Macarena en la región Ica.

El proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad instalada de 170 megavatios. Además, se adjudicó a Orygen Perú la concesión para construir la Central Eólica Mórrope en Lambayeque, que contará con 40 turbinas y una potencia de 224 megavatios.

La diversificación de la matriz energética se refleja también en la distribución de la producción eléctrica. En noviembre, la producción del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional sumó 5.051 gigavatios-hora (GWh).

De ese total, el 52% provino de generación hidráulica, el 35% de generación térmica (principalmente gas natural), el 7% de energía eólica y el 5% de energía solar.

Las energías renovables no convencionales ganan espacio con inversiones por US$2.514 millones

El crecimiento de la cartera de proyectos eléctricos responde a la necesidad de atender la demanda interna y fortalecer la seguridad energética del país. La incorporación de nuevas centrales y líneas de transmisión busca mejorar la cobertura y la confiabilidad del suministro eléctrico en distintas regiones.

Asimismo, la participación de energías renovables no convencionales avanza en línea con los compromisos de sostenibilidad y reducción de emisiones asumidos por el país.

El desarrollo de estos proyectos implica retos asociados a aspectos técnicos, ambientales y sociales, así como a la gestión de inversiones y plazos de ejecución. La cartera vigente constituye uno de los pilares principales para el desarrollo económico y la transición energética de Perú en los próximos años.

Temas Relacionados

electricidadMinisterio de Energia y MinasMINEMinversionesSNMPEperu-economia

Más Noticias

Desde hoy 5 de enero inicia la matrícula presencial: ¿en qué colegios, según el Minedu?

De cara al presente Año escolar 2026, las familias pueden consultar la disponibilidad de vacantes y realizar trámites en los centros educativos, además de informarse sobre la próxima modalidad digital que arrancará próximamente

Desde hoy 5 de enero

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

El volante peruano dio alcances del técnico argentino, a quien conoce de su paso por México. También confesó sus sensaciones de cara al 2026 y con una pretemporada

Pedro Aquino dio juiciosa opinión

Eclipse solar del siglo en 2026: fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’

El fenómeno ocurrirá porque la Luna se encontrará cerca de su apogeo, lo que hará que su tamaño aparente sea menor al del Sol

Eclipse solar del siglo en

Inscripción militar obligatoria en Perú: ¿cómo realizar el trámite en las Fuerzas Armadas y qué documentos llevar?

Todos los jóvenes de 17 años deben estar inscritos en el Registro Militar del Ejército, Fuerza Aérea del Perú o Marina de Guerra

Inscripción militar obligatoria en Perú:

Dólar: cotización de apertura hoy 5 de enero en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí supervisó el

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria revela la buena

Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao: “Creo que tú te colaste al viaje”

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

DEPORTES

Pedro Aquino dio juiciosa opinión

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular