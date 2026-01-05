La inversión eléctrica en Perú supera los USD17.000 millones hasta noviembre 2025: hidro representa más del 60%, ¿Y las renovables?

En noviembre, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional registró una producción eléctrica de 5.051 GWh, con la hidráulica aportando el 52% del total.

La inversión en proyectos de generación y transmisión eléctrica en Perú alcanzó los 17.228 millones de dólares hasta noviembre de 2025, según el Boletín Estadístico Mensual del sector Electricidad publicado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta cifra refleja la magnitud de la apuesta por ampliar y diversificar la matriz eléctrica nacional, con una presencia creciente de fuentes renovables no convencionales.

La inversión eléctrica en Perú supera los US$17.000 millones hasta noviembre de 2025

El desglose de la cartera muestra que el 60,6% de los proyectos corresponde a centrales hidroeléctricas, lo que equivale a 10.442 millones de dólares, de acuerdo con los datos provistos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La infraestructura de transmisión eléctrica representa el 24,8% de las inversiones, con 4.273 millones de dólares, mientras que los proyectos de energía renovable no convencional suman el 14,6%, con un monto de 2.514 millones de dólares.

Dentro de la generación hidroeléctrica, destacan las centrales Chadín II y Veracruz, ambas ubicadas en la región Cajamarca. Chadín II lidera el volumen de inversión con 2.023 millones de dólares, seguida por la central Veracruz con 1.444 millones de dólares.

A ellas se suman los proyectos Huallaga I en la región de Huánuco, con una inversión de 988 millones de dólares, y Molloco en la vecina Arequipa, con 680 millones de dólares.

Los proyectos de energías renovables no convencionales, clave para la transición energética en Perú, reciben el 14,6% de la inversión, con US$2.514 millones.

SNMPE: La energía hidroeléctrica representa más del 60% de la inversión eléctrica en el país

En cuanto a energías renovables no convencionales, el Ministerio de Energía y Minas otorgó en noviembre la concesión a la empresa Chabarbamba para desarrollar la Central Solar Fotovoltaica Macarena en la región Ica.

El proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad instalada de 170 megavatios. Además, se adjudicó a Orygen Perú la concesión para construir la Central Eólica Mórrope en Lambayeque, que contará con 40 turbinas y una potencia de 224 megavatios.

La diversificación de la matriz energética se refleja también en la distribución de la producción eléctrica. En noviembre, la producción del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional sumó 5.051 gigavatios-hora (GWh).

De ese total, el 52% provino de generación hidráulica, el 35% de generación térmica (principalmente gas natural), el 7% de energía eólica y el 5% de energía solar.

Las energías renovables no convencionales ganan espacio con inversiones por US$2.514 millones

El crecimiento de la cartera de proyectos eléctricos responde a la necesidad de atender la demanda interna y fortalecer la seguridad energética del país. La incorporación de nuevas centrales y líneas de transmisión busca mejorar la cobertura y la confiabilidad del suministro eléctrico en distintas regiones.

Asimismo, la participación de energías renovables no convencionales avanza en línea con los compromisos de sostenibilidad y reducción de emisiones asumidos por el país.

El desarrollo de estos proyectos implica retos asociados a aspectos técnicos, ambientales y sociales, así como a la gestión de inversiones y plazos de ejecución. La cartera vigente constituye uno de los pilares principales para el desarrollo económico y la transición energética de Perú en los próximos años.