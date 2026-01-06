Madre de familia es asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo de madrugada en Lambayeque

Ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. en Olmos, región Lambayeque. (Composición: Infobae)

De madrugada, en Olmos, región Lambayeque, la Policía registró el asesinato de Leydi Tocto Huamán, madre de familia que salió de su vivienda rumbo a su trabajo en una empresa agroexportadora. El cuerpo apareció en una cancha deportiva del sector Brisas del Río, en el asentamiento humano Alan García. Testigos indicaron que dos sujetos en motocicleta interceptaron a la víctima en el trayecto habitual hacia su centro laboral.

Vecinos escucharon disparos y alertaron a las autoridades. Minutos después, personal policial y un fiscal llegaron al lugar para iniciar las diligencias. La víctima presentaba impactos de bala en la parte superior del cuerpo. La escena quedó bajo custodia mientras se realizaba el levantamiento y el traslado a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley.

La información inicial recogida en la zona describe un ataque directo. Moradores repitieron una frase breve que resumió el hecho: “La interceptaron en cancha deportiva”. La víctima era natural de la sierra piurana y tenía tres hijos menores de edad.

El ataque en Olmos

Dos sujetos en motocicleta la interceptaron y dispararon al menos tres veces. (Facebook)

El crimen ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada. Leydi Tocto caminó por la pampa del sector Brisas del Río cuando dos individuos se aproximaron en una motocicleta. De acuerdo con los reportes preliminares, abrieron fuego y luego escaparon sin demora. Un testimonio recogido por la Policía señala: “Tras disparar al menos en tres oportunidades contra la madre de familia, huyeron de la escena”. Los vecinos confirmaron que el ruido de los disparos interrumpió el silencio del lugar y permitió ubicar el cuerpo en la cancha.

Efectivos de la Comisaría de Olmos y el fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver y dispusieron el traslado correspondiente. El caso pasó al Departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal para el análisis de indicios, revisión de comunicaciones y recopilación de testimonios.

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que “una expareja de la víctima mortal es un sospechoso en el caso”. Indicó además que, días previos al crimen, la mujer recibió mensajes amenazantes en su celular. Ese material integra las pesquisas iniciales con el fin de establecer si existió vínculo entre la expareja y los sujetos que ejecutaron el ataque.

Madre de familia es asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo de madrugada en Lambayeque

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.