Lambayeque: casi el 50% de su población sigue fuera del empleo formal

Ante este escenario, el 11 de diciembre el Gobierno Regional de Lambayeque se reunió con representantes de DVV International y un especialista de la UNESCO. Foto: Semanario Expresión

Lambayeque mantiene un alto nivel de población al margen del empleo formal. De acuerdo con el último Censo Nacional del INEI, más de 550 mil personas de 15 años a más cuentan únicamente con educación primaria o secundaria, un factor que limita su acceso a trabajos formales y a mejores ingresos.

Este panorama ha puesto en foco la educación técnico-productiva como una alternativa para ampliar las opciones de inserción laboral. La brecha educativa existente condiciona tanto las oportunidades individuales como la disponibilidad de personal calificado para atender la demanda productiva de la región.

Impulso a la educación técnico-productiva

Ante esta situación, el 11 de diciembre el Gobierno Regional de Lambayeque, encabezado por el gobernador Jorge Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de DVV International y un especialista de la UNESCO. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el fortalecimiento y la modernización de la educación técnico-productiva en la región.

DVV International es una organización alemana de cooperación internacional especializada en educación de jóvenes y adultos. Su participación se orienta a apoyar procesos formativos vinculados al trabajo y a mejorar la articulación entre educación y empleo.

Sectores priorizados y adecuación de la oferta formativa

La iniciativa regional prioriza sectores considerados clave para el desarrollo de Lambayeque, entre ellos la agroindustria, la logística, la infraestructura y los servicios. Estos rubros concentran una parte importante de la actividad económica y de la generación de empleo en la región.

El sector agroexportador es de los más importantes en Lambayeque. Foto: Grupo Macromar

Para adecuar la formación a estas actividades, se plantea optimizar los procesos educativos, fortalecer la coordinación entre entidades públicas y privadas, y elaborar un estudio de oferta y demanda laboral. Este análisis permitirá identificar las especialidades con mayor nivel de empleabilidad.

Contexto productivo y acompañamiento técnico

La propuesta se desarrolla en un escenario de transformación productiva regional. Lambayeque es una de las principales zonas agroexportadoras del país y se prepara para la puesta en marcha del Megapuerto de Eten, un proyecto de infraestructura que demandará personal técnico en distintos sectores.

En este contexto, DVV International acompañará un ensayo territorial en la región con el objetivo de desarrollar una experiencia vinculada a la articulación entre educación, formación para el trabajo y desarrollo productivo. El proceso busca generar insumos que puedan ser considerados como referencia en futuras intervenciones similares.

¿En qué sectores económicos destaca Lambayeque?

Lambayeque se distingue por una economía con múltiples engranajes productivos donde la agricultura y sus industrias vinculadas juegan un papel significativo. Gracias a sistemas de riego que aprovechan los valles fluviales, la región impulsa cultivos como arroz, espárrago, arándanos, mango y palta, productos que no solo abastecen mercados internos, sino también tienen una fuerte presencia en el comercio internacional. Esta vocación agroexportadora se refleja en el dinamismo de la agroindustria, que procesa materias primas locales en bienes de mayor valor agregado y contribuye de forma importante a la actividad manufacturera regional.

El comercio es otro sector con peso considerable en la economía lambayecana, impulsado por la producción agrícola y el consumo interno. Las actividades comerciales, junto con servicios de transporte y comunicaciones, representan una parte importante del empleo y la circulación de bienes dentro y fuera de la región. Estos segmentos se complementan con servicios diversos que atienden tanto a residentes como a visitantes, consolidando a Chiclayo y otras ciudades como centros de intercambio económico.

El sector pesca, aunque en menor medida, también es importante para la economía lambayecana. Foto: Revista Pesca y Medio Ambiente

En los últimos años, el sector transporte y almacenamiento ha mostrado crecimiento, reforzando la conexión de productos agrícolas con puertos y mercados nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, sectores de servicios públicos como electricidad, gas y agua, aunque más pequeños, son esenciales para sostener la infraestructura productiva. La pesca, aunque de menor escala comparada con la agricultura, sigue siendo relevante para ciertas localidades costeras y aporta a la diversidad de la actividad económica regional.