JNE lanza reglamento para encuestas 2026: Multas y registro de infractores para encuestadoras que mientan u omitan datos

Con el objetivo de garantizar la transparencias en las Elecciones 2026, el JNE sancionará a las encuestadoras y medios de comunicación

El JNE exhibirá en una
El JNE exhibirá en una lista pública a las encuestadoras y medios que difundan datos falsos o imprecisos. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha endurecido el régimen de castigos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según el nuevo Reglamento de Estudios de Intención de Voto, el incumplimiento de las normas ya no se limitará a una observación técnica. Ahora, tanto las encuestadoras como los medios de comunicación se enfrentan a procesos sancionadores que buscan erradicar la manipulación de cifras en el periodo electoral.

El corazón de este nuevo control es la “Relación de Infractores”. El JNE ha dispuesto la creación de una sección visible y de fácil acceso en su portal web donde se publicará la lista de las encuestadoras y medios que vulneren el reglamento. En este “muro de la vergüenza” se detallará el nombre de la empresa, la infracción cometida y la sanción impuesta, sirviendo como una advertencia pública sobre la falta de fiabilidad de sus estudios o publicaciones.

Encuestas en redes sociales en la mira

Uno de los cambios más drásticos afecta a los medios de comunicación y a las encuestadoras que realizan sondeos rápidos en redes sociales o televotos. A partir de ahora, cualquier recojo de opinión que carezca de sustento científico como las encuestas de Facebook o llamadas en vivo deberá consignar de manera obligatoria y continua la frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”.

Resultados de la encuesta que
Resultados de la encuesta que inició el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, sobre la "implementación del plan Bukele" en Perú

En caso un medio de comunicación difunde un sondeo sin esta advertencia, el Jurado Electoral Especial (JEE) le otorgará un plazo de hasta 10 días para rectificar. De ignorar la exhortación, el medio será registrado automáticamente en la Relación de Infractores. Esta regla busca que el ciudadano no confunda una tendencia en redes sociales con una investigación estadística profesional debidamente inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE).

Fecha en la se prohibirá compartir encuestas

Asimismo, se ratifica la prohibición de difundir cualquier tipo de proyección o encuesta desde el domingo anterior al día de las elecciones. Aquellas empresas que intenten burlar este plazo utilizando plataformas digitales o canales no tradicionales también serán procesadas.

¿Qué pasa si se vuelve a cometer una falta?

El reglamento también establece que la responsabilidad de las infracciones recaerá directamente sobre el representante legal de la encuestadora. El procedimiento sancionador será promovido de oficio por el Jurado Electoral Especial, y las multas se regirán por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Denuncia señala que encuesta de
Denuncia señala que encuesta de Latina fue modificada por votos en masa de trabajadores de Qali Warma. (Captura/Latina)

Además, si una empresa vuelve a cometer la misma falta dentro del mismo proceso electoral, no habrá posibilidad de considerar atenuantes de procesos anteriores.

Cómo se notificarán las sanciones

El nuevo reglamento también establece el uso obligatorio de la casilla electrónica del JNE. Todas las encuestadoras inscritas deben señalar este domicilio virtual desde su primer trámite. Si no lo hacen, cualquier notificación de infracción o requerimiento se dará por válida automáticamente a través del sistema del Jurado.

Esta medida busca acelerar los tiempos de respuesta durante la campaña. Además, evita que las empresas aleguen desconocimiento sobre los procesos sancionadores que inicien los JEE. De esta forma, la comunicación entre la autoridad y la encuestadora será inmediata y con plenas garantías legales.

Fotografía del Jurado Nacional de
Fotografía del Jurado Nacional de Elecciones vía X.

Por otro lado, el reglamento garantiza la seguridad de la información técnica. Aunque las empresas deben entregar sus bases de datos en formatos Excel o SPSS para ser auditadas, se protege su propiedad. El JNE tiene prohibido entregar estos archivos a terceros. Así, se asegura la transparencia sin vulnerar el secreto comercial o la propiedad intelectual de las encuestadoras.

