Perú

Imitadora de Olivia Rodrigo impacta al jurado de Yo Soy y logra pasar el casting

Mafer Rojas, joven cantante y estudiante de marketing, cautivó al panel con su interpretación y recibió un sí unánime tras recibir observaciones sobre su desempeño escénico y pronunciación en inglés.

Imitadora de Olivia Rodrigo conquista en el casting de Yo Soy y obtiene el sí de los tres jurados. Latina TV

La joven Mafer Rojas irrumpió en el set de Yo Soy decidida a sorprender al jurado con su imitación de Olivia Rodrigo. Con solo 21 años y una trayectoria en ascenso, la cantante limeña dejó claro que su objetivo era conquistar el escenario y abrirse paso en la competencia. Al interpretar uno de los temas de la artista estadounidense, logró captar la atención y el interés de los tres jueces, quienes no escatimaron en observaciones y recomendaciones para potenciar su desempeño.

Desde el primer momento, Mafer Rojas se presentó como una artista en formación, con una historia marcada por el esfuerzo y la dedicación. Relató que la música ha sido parte de su vida desde la infancia y que, además de cursar estudios universitarios en marketing, dedica tiempo a perfeccionar su técnica vocal y su presencia escénica. “Ya realicé mi primer concierto propio y estoy trabajando en composiciones originales”, compartió la joven, mostrando el compromiso con su carrera artística.

Antes de la presentación, el jurado inició un diálogo sobre los sueños y expectativas a los 21 años, buscando conectar con la experiencia de Mafer RojasCarlos Alcántara, conocido como Cachín, introdujo un toque de humor al mencionar la numerología del número tres, frase que generó complicidad entre los presentes y anticipó el ambiente distendido del casting. La actitud de la concursante, segura y enfocada, marcó el tono de la audición.

El escenario, Mafer Rojas interpretó una canción de Olivia Rodrigo, mostrando un timbre de voz y un estilo bastante similar. La audición fue seguida con atención por los jueces Ricardo MoránJeli Reátegui y Carlos Alcántara, quienes evaluaron tanto la calidad vocal como la capacidad de la participante para reproducir los matices y la energía de la cantante original.

Jurado le otorga el ‘sí’ unánime

Tras la actuación, Ricardo Morán fue el primero en tomar la palabra. El productor reconoció que la voz de Mafer Rojas posee un color distintivo, aunque recomendó mayor atención a la pronunciación en inglés y a la conexión visual con el público. “Has estado cantando con los ojos cerrados, cuidado con eso. El inglés podría mejorar, en letra y en pronunciación, sobre todo en pronunciación”, indicó el jurado.

Además, sugirió que la artista trabaje en la proyección de su mirada para fortalecer la interacción con la audiencia. La razón es porque mientras la participante cantaba, el jurado escribió en su cartel la palabra ‘sí’, en señal de aprobación. Sin embargo, la joven nunca lo vio.

Jeli Reátegui aportó una mirada desde la actuación, sugiriendo que la concursante incorpore detalles actorales en su interpretación y que trabaje en una postura más firme sobre el escenario. “Te estás balanceando mucho y no muy bien plantada, eso te está quitando seguridad y firmeza a la hora de cantar. Olivia Rodrigo conecta con el público desde el pecho hacia arriba”, explicó la actriz.

Por su parte, Carlos Alcántara retomó el tema de la concentración y la necesidad de conectar visualmente con los espectadores. “Sé por qué has cerrado los ojos, para concentrarte y sentir más, pero ahora ya estás en televisión y hay mucha gente que te está mirando”, comentó el actor, quien insistió en la importancia de la conexión visual. El momento fue acompañado de un recordatorio sobre el “número tres” y la energía que transmite el escenario de Yo Soy Perú.

La reacción del jurado fue unánime: los tres jueces coincidieron en que el potencial de Mafer Rojas la hace merecedora de avanzar en la competencia. A pesar de las observaciones técnicas, el panel apostó por el crecimiento de la joven imitadora y le otorgó un “sí” para ingresar a la siguiente etapa.

La presentación de Mafer Rojas se suma a la lista de imitadores que han impactado al jurado de Yo Soy Perú, abriendo puertas a nuevas oportunidades y consolidando la imagen del programa como una vitrina para descubrir voces y trayectorias en ascenso.

