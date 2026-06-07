Paul Michael descarta agresión por parte de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Quiero retirar lo dicho”

Paul Michael se muestra pensativo mientras aborda sus declaraciones sobre Pamela López en un episodio de 'La Granja VIP', retractándose de las acusaciones de agresión.

Paul Michael puso fin a la controversia al declarar que nunca existió una agresión por parte de Pamela López, tras los rumores que circularon luego de un incidente en el reality ‘La Granja VIP’. El cantante decidió aclarar la situación en la última emisión en vivo del programa, donde aseguró que su relación de pareja se mantiene estable y que todo fue producto de un malentendido.

Durante la transmisión en directo del sábado 6 de junio, Paul Michael optó por dirigirse a la audiencia y compartir su versión de los hechos. Explicó que, en el momento del incidente, tuvo una reacción defensiva al despertar, lo que derivó en una interpretación equivocada de la actitud de Pamela López.

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“Lo tomé a la defensiva cómo me levantó. No, no hubo agresión, quiero retirar lo dicho. Uno a veces a la defensiva dice muchas cosas por cómo se levanta. Pero quiero retirar la palabra agresión, que es muy fuerte”, expresó el participante.

El participante del reality de convivencia aseguró que todo fue un malentendido y que su relación con su pareja está completamente bien | TikTok

La explicación de Michael profundizó en las circunstancias que rodearon el episodio. Señaló que el comportamiento de López estuvo marcado por un ataque de nervios, algo que él no logró identificar en ese instante. “Solo fue sus nervios y la manera como yo lo interpreté, que no fue la correcta. Quiero decirles que no fue agresión”, remarcó.

El participante también se refirió a su decisión de abandonar la habitación tras el altercado. Justificó esa acción como una medida preventiva para evitar que la situación escalara y aclaró que el distanciamiento no respondió a ningún tipo de violencia. “Eso, que no fue agresión, solamente una discusión de pareja y yo tomé la decisión de salir al mueble porque a veces hay que evitar. Siempre uno tiene que ceder y ya, nada más que eso”, explicó.

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La intervención de Pamela López en el mismo programa añadió una nueva perspectiva. La expareja de Christian Cueva manifestó su sorpresa por el uso de la palabra agresión por parte de Michael.

Paul Michael y Pamela López aparecen juntos en 'La Granja VIP', donde él declara su deseo de retirar lo dicho sobre una supuesta agresión.

Ante este comentario, el cantante insistió en la ausencia de violencia y reiteró su postura: “No fue con mala intención, sino que como yo recién me levantaba, lo sentí de esa manera, lo tomé a la defensiva porque estaba durmiendo y no sabía que ella tenía un esto de nervios, porque cuando yo antes de dormir la dejé tranquila. Se malinterpretó todo y nada, disculpas al público si ha pensado que había una agresión o se ha utilizado mal una palabra”.

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¿Qué pasó entre Paul Michael y Pamela López?

El conflicto se originó durante la noche del viernes 5 de junio, tras una fiesta en la casa del reality. Las cámaras captaron el momento en el que Paul Michael acusó a Pamela López de haberlo arañado y golpeado durante una discusión en la habitación que compartían. El cantante expresó su malestar y calificó la supuesta agresión como inaceptable. “No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, afirmó mientras se preparaba para dejar el cuarto.

La reacción de López fue inmediata. Trató de impedir que Michael abandonara la habitación y propuso conversar para aclarar lo sucedido. La situación se intensificó cuando Michael mostró su brazo ante las cámaras y declaró que no toleraría más faltas de respeto. “No puedo permitir más faltas de respeto”, sostuvo antes de trasladarse a otro ambiente de la casa.

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El participante de ‘La granja VIP Perú’ mostró su brazo tras un presunto arañazo, mientras López negó los hechos y reclamó por la exposición pública del conflicto. Panamericana TV/ YouTube

El episodio concluyó con Pamela López en lágrimas y negando las acusaciones. Expresó que la actitud de Michael la dejaba en una posición incómoda ante el público del programa, y defendió que no existió ningún acto de violencia.

Las declaraciones posteriores de Paul Michael en el programa en vivo buscaron poner fin a las especulaciones. Insistió en que lo ocurrido no fue un caso de agresión, sino un malentendido surgido por la tensión del momento y la forma en que él interpretó el comportamiento de su pareja. Con esta aclaración, el participante de ‘La Granja VIP’ intentó disipar cualquier duda sobre la naturaleza de su relación con Pamela López y pidió disculpas a quienes pudieron haberse sentido afectados por sus palabras iniciales.

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