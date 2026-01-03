El regreso discográfico de BTS, Madonna y Olivia Rodrigo marca la agenda pop de 2026

El regreso discográfico de BTS, Madonna y Olivia Rodrigo lidera los lanzamientos más esperados del pop internacional en 2026 - (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

La industria musical internacional inicia 2026 con una ola de lanzamientos que anticipa un año repleto de novedades y retornos esperados. Entre los artistas que lideran esta etapa se encuentran BTS, A$AP Rocky, Olivia Rodrigo y Madonna, cuyos trabajos se perfilan como momentos destacados del calendario.

La programación reúne los álbumes más anticipados y una diversidad de proyectos orientados a captar la atención de seguidores del pop global, corrientes alternativas y sonidos internacionales.

El esperado regreso de figuras centrales del pop internacional

Tras una pausa motivada por el servicio militar en Corea del Sur y actividades individuales, BTS anunció oficialmente su regreso: el grupo surcoreano lanzará su nuevo álbum el 20 de marzo, confirmó su agencia Big Hit Music.

La banda trabajó en el estudio desde mediados de 2025, y su próximo disco, según el medio, reflejará las ideas y experiencias personales de cada integrante.

Olivia Rodrigo genera expectativa al anunciar una etapa de innovación musical en 2026, tras finalizar su gira y lanzar un documental -REUTERS/Mario Anzuoni

En el ámbito del pop estadounidense, Olivia Rodrigo inicia una nueva etapa tras concluir su gira mundial y publicar un documental junto a un álbum en vivo. Aunque no hay fecha definida para su siguiente material, la artista confirmó un intenso trabajo en el estudio.

“No diré demasiado, pero creo que 2026 será un año ocupado para mí”, afirmó Olivia Rodrigo a Rolling Stone, generando expectativas sobre la evolución de su propuesta musical.

Madonna también ha dado señales de retorno al estudio junto al productor Stuart Price, con quien creó Confessions on a Dance Floor en 2005. Este nuevo álbum —considerado una continuación de su clásico— se publicará en algún momento de 2026.

La artista anunció además su regreso al sello discográfico (Sire Records) que impulsó su carrera, calificando este trabajo como un momento de pleno significado.

Madonna confirma un nuevo disco producido por Stuart Price y su regreso a su sello discográfico original, marcando el renacer de su legado pop - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Entre los lanzamientos femeninos destaca Hilary Duff, quien publicará Luck ... or Something el 20 de febrero, su primer disco de estudio en diez años. En ese sentido, explicó a la revista especializada en música, que el título surge de reflexionar sobre las experiencias que la han marcado en la industria: “Es suerte, pero también hay mucho significado en ese ‘…o algo’. Muchas de las cosas que he vivido están allí, y creo que en última instancia eso es lo que me ha formado”.

Hip hop y pop alternativo: nuevos álbumes y colaboraciones

En el hip hop, el rapero neoyorquino A$AP Rocky abrirá el calendario con Don’t Be Dumb, su cuarto álbum, previsto para el 16 de enero y el primero en ocho años. El proyecto llega tras un periodo de cambios personales y profesionales, con la participación de colaboradores como Metro Boomin’, Tyler, the Creator, Mike Dean, Pharrell Williams y Danny Elfman. Sobre sus aspiraciones, A$AP Rocky señaló: “Quiero hacer el mejor álbum de todos”.

El hip hop se renueva en 2026 con el lanzamiento de 'Don’t Be Dumb' de A$AP Rocky y la participación de reconocidos productores internacionales (REUTERS/Hannah McKay)

El pop alternativo se ve marcado por el lanzamiento de “Wuthering Heights”, la banda sonora conceptual creada por Charli XCX para el filme homónimo que se estrenará en febrero.

Charli XCX afirmó en sus plataformas que este proyecto le permitió explorar universos creativos intensos inspirados en la narrativa británica.

El pop alternativo suma novedades en 2026 con Charli XCX y su conceptual ‘Wuthering Heights’, banda sonora oficial del filme homónimo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La alemana Kim Petras también planea nuevo material este año; aunque no se han anunciado título ni fecha, la artista ha incrementado la expectativa con sencillos recientes y comentarios sobre el rumbo de su carrera.

Rock, punk y emo: innovaciones y colaboraciones globales

En el panorama del rock destaca el séptimo álbum de Joyce Manor, I Used to Go to This Bar, disponible el 30 de enero y producido por Brett Gurewitz. El grupo californiano reelabora sus raíces punk y alt-rock bajo la influencia de la escena local.

En tanto, Tigers Jaw regresará el 27 de marzo con Lost on You, producido por Will Yip, la banda mantiene la esencia reflexiva de su sonido mientras explora nuevas facetas.

En febrero, Gorillaz lanzará The Mountain, su noveno proyecto discográfico. Damon Albarn y Jamie Hewlett, quienes perdieron recientemente a sus padres, canalizan esas vivencias a través del álbum, influido además por tiempo pasado en India. Entre los invitados figuran Asha Bhosle, Omar Souleyman, Idles, Bizarrap y De La Soul. Jamie Hewlett explicó a la revista: “Se debe escuchar de principio a fin… y perderse en esta historia”.

Joyce Manor, Gorillaz y Tigers Jaw enriquecen la escena rock y punk del año con álbumes influenciados por experiencias personales y colaboraciones globales (Foto: Instagram/@gorillaz)

My Chemical Romance mantiene la atención pese a la ausencia de anuncio oficial de nuevo material, impulsado por una agenda internacional de conciertos en 2026.

Evanescence prevé un lanzamiento para principios de año. La vocalista Amy Lee confirmó a Rolling Stone que aún trabaja en las letras y voces del álbum, describiendo este proceso como uno de los más inspiradores de su trayectoria reciente.

Música latina y colaboraciones internacionales: expectativas en alza

El repertorio latino suma protagonismo con figuras como Peso Pluma, quien, tras publicar un proyecto conjunto con Tito Double P a finales de 2025, confirmó que desarrolla nuevo material en el estudio. Aunque la fecha de lanzamiento no está definida, medios especializados anticipan que su regreso representará otro hito para la música mexicana y de fusión.

El artista mexicano Peso Pluma confirmó que ya trabaja en nuevo material de estudio tras su proyecto conjunto con Tito Double P, en un regreso que anticipa otro hito para la música latina de fusión (Foto AP/Rebecca Blackwell)

La dominicana Tokischa, reconocida por su estilo disruptivo y colaboraciones con Rosalía y Madonna, lanzará su primer álbum a lo largo de 2026. Según el medio, su proceso creativo responde a la intuición, lo que añade incertidumbre sobre la dirección de este debut esperado.

El auge de la música latina se refleja en los nuevos proyectos de Peso Pluma, Tokischa y Bizarrap, ampliando el alcance de la fusión internacional en 2026 (EFE/Lavandeira jr)

Entre los nombres latinos, destaca Bizarrap, quien participa en la nueva producción de Gorillaz. En el pop internacional, la estadounidense Megan Moroney lanzará Cloud 9 el 20 de febrero y subrayó a Rolling Stone que este disco representa un proceso de crecimiento y confianza: “Mis pies se sienten firmemente plantados en mi arte y fue divertido experimentar sonoramente, sin abandonar lo que mis fans y yo amamos”.

Rumores, fechas por confirmar y la vigencia de la expectativa

El año 2026 está marcado por rumores y expectativas en torno a álbumes sin fecha oficial de publicación. Madonna y Olivia Rodrigo sobresalen entre los artistas cuyo alcance y calendario permanecen sujetos a especulación, mientras la autenticidad y versatilidad de Tokischa mantiene el interés de la industria y su público.

Por su parte, la constante presencia de My Chemical Romance en grandes escenarios alimenta la ilusión de una nueva producción discográfica.

El panorama internacional de lanzamientos musicales de 2026 oscila entre sorpresas confirmadas y proyectos envueltos en misterio. Aunque varias fechas siguen sin concretarse, cada lanzamiento será recibido con la expectativa de que la espera haya valido la pena para los aficionados a la música global.

Sin radares, ni comunicación por radio, la industria musical apuesta por la diversidad, creatividad y renovación. La temporada 2026 promete escenarios vibrantes y colaboraciones inesperadas. La atención global se concentra en cada anuncio, alimentando la ansiedad de los seguidores ante cada estreno.