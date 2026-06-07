Temblor en Ica de 5.0 en plena votación por la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El IGP reportó una intensidad III-IV en Ica, percibida de forma moderada en algunas zonas - Créditos: Andina.

En plena segunda vuelta de las elecciones generales 2026, un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 10:43 a. m. de este domingo 7 de junio de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a una profundidad de 17 km y tuvo como referencia una ubicación a 88 km al suroeste de Ica, en la región Ica. Las coordenadas reportadas fueron latitud -14.66 y longitud -76.27.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0343, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad III-IV en Ica, nivel que suele describirse como una percepción moderada en algunas zonas, con posibilidad de generar inquietud entre la población. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

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El evento tuvo una profundidad de 17 km y se ubicó a 88 km al suroeste de Ica, en la región Ica (latitud -14.66 y longitud -76.27) - Créditos: @igp_peru.

Ante este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, verificar el estado de las personas cercanas y seguir los protocolos de seguridad establecidos en el plan familiar de emergencia. La entidad pide prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de identificar riesgos inmediatos dentro y fuera de la vivienda.

Indeci también aconseja mantenerse alejado de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer durante el sismo, así como ubicar zonas seguras, como espacios cercanos a columnas estructurales. Si la evacuación no es posible, la recomendación es protegerse y evitar desplazamientos innecesarios hasta que termine el movimiento.

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Asimismo, la institución recuerda la importancia de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y de participar en los simulacros organizados por las autoridades, a fin de reforzar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, el monitoreo permanente del IGP y la aplicación de las recomendaciones de Indeci resultan clave para reducir riesgos y actuar con rapidez frente a sismos.

Un sismo de magnitud 5.0 ocurrió a las 10:43 a. m. del domingo 7 de junio de 2026 - Créditos: Andina.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Agua potable (botellas o bidones pequeños) para consumo inmediato.

Alimentos no perecibles y de fácil apertura: enlatados, galletas, barras energéticas; incluye abrelatas manual.

Linterna y pilas de repuesto (o linterna recargable).

Radio portátil a pilas o de manivela para recibir alertas.

Botiquín: gasas, vendas, alcohol, suero fisiológico, curitas, analgésicos y tijeras.

Medicamentos personales para 48–72 horas y recetas (si aplica).

Mascarillas, guantes, gel antibacterial y toallitas húmedas.

Manta térmica o frazada ligera; poncho impermeable.

Silbato para pedir ayuda y navaja multiuso.

Cargador portátil (power bank) y cables.

Copias de documentos (DNI/pasaporte), lista de contactos y dirección; en bolsa hermética.

Dinero en efectivo en billetes pequeños y llaves de repuesto.

Ropa interior y muda ligera; pañales y fórmula, si hay bebés.

¿Cuándo es el próximo simulacro nacional antipeligro?

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026 está programado para el viernes 14 de agosto a las 15:00, de acuerdo con el cronograma del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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La elección de esa fecha se enmarca en la recordación del terremoto de Pisco de 2007, registrado el 15 de agosto, considerado entre los sismos más presentes en la memoria del país por su impacto y por las enseñanzas que dejó en materia de prevención.