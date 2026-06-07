Perú

Elecciones 2026: Así votó Keiko Fujimori en su mesa de sufragio en San Borja

La candidata de Fuerza Popular no dio declaraciones a la prensa a su llegada al IEP Libertador San Martín luego de pasar la mañana en San Juan de Lurigancho para su desayuno electoral

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La candidata presidencial Keiko Fujimori llega a su centro de votación en el distrito de San Borja para emitir su voto. El video muestra su ingreso entre la multitud de prensa y simpatizantes hasta el momento en que deposita su cédula en el ánfora | América Noticias

La candidata presidencial Keiko Fujimori acudió a su local de votación ubicado en el IEP Libertador San Martín en el distrito de San Borja para ejercer su derecho al voto en el marco de la segunda vuelta electoral, que la enfrenta con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Fujimori llegó a su centro de votación asignado sin dar declaraciones a la prensa ni tener contacto con sus seguidores, que esperaron a su llegada a las afueras del local de votación. Acompañada de un fuerte cordón de seguridad del Estado, la candidata ingresó al aula y emitió su voto en pocos segundos.

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Antes de depositar la cédula de sufragio en el ánfora, Keiko Fujimori saludó a miembros de la prensa y luego se retiró del lugar con dirección a su domicilio sin dar más declaraciones.

Keiko Fujimori votó en el IEP Libertador San Martín en San Borja. (Foto: Latina)
Keiko Fujimori votó en el IEP Libertador San Martín en San Borja. (Foto: Latina)

Fujimori llama a ciudadanos a votar

Horas antes, durante su desayuno electoral en el distrito de San Juan de Lurigancho, la candidata de Fuerza Popular pidió a los ciudadanos acudir a sus locales de votación para ejercer su derecho al sufragio

Fujimori sostuvo que “es bien importante que todos acudamos a votar. Y también a todos los personeros de ambos partidos que también vayan a, digamos, salvaguardar la voluntad popular”, afirmó.

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La postulante de Fuerza Popular sostuvo que su agrupación no alcanzó la meta de 100.000 personeros voluntarios registrados, pero aseguró que “lo importante es que se está cubriendo todas las mesas. Son 92.000 mesas y tenemos registrados 95.000 personeros. Y agradecemos muchísimo a todos los ciudadanos que de manera voluntaria están colaborando”, dijo.

Consultada por la prensa sobre su mensaje para los ciudadanos que aún no han definido su voto incluso el mismo día de la segunda vuelta electoral, Fujimori evitó pronunciarse. “No puedo hablar de política, ustedes saben, está prohibido, pero aquí lo importante es que todos vayan a asistir a las mesas de votación y cumplan con su derecho y su deber”, afirmó.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori, flanked by her daughters Kaori and Kyara, speaks during a breakfast with supporters before casting her vote during a runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Conservative presidential candidate Keiko Fujimori, flanked by her daughters Kaori and Kyara, speaks during a breakfast with supporters before casting her vote during a runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

“Hacemos la invitación y lespedimos a todos los ciudadanos que acudan a votar. Hoy es muy importante. Cada voto cuenta, y también es fundamental aquellos que se han inscrito como personeros de ambos partidos. Que todos acudan y que sean defensores de la democracia”, afirmó la candidata presidencial.

Resultados de la segunda vuelta a mediados de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registraron 68.520 actas observadas, una cifra superior a la de procesos anteriores, según detalló Grecia Rentería, vocera del JNE. Este aumento se atribuyó a la participación de más organizaciones políticas y a la elección simultánea de senadores y diputados.

La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.

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