Adulta mayor de 96 años da ejemplo de patriotismo al acudir a votar en estas Elecciones 2026

Durante una jornada electoral marcada por la baja afluencia en las primeras horas, una mujer de 96 años se convirtió en el ejemplo del día. Acompañada de su hija, acudió a su centro de votación en Surco para cumplir con su deber cívico, demostrando una admirable lucidez y alegría.

En un ejemplo de civismo, una señora de 96 años fue una de las primeras en llegar a su centro de votación para ejercer su derecho en estas Elecciones 2026, a pesar de que, por ley ya no es obligatorio.

Es así como Raquel llegó a su local de votación con su hija Ingrid y, desde los primeros minutos de la jornada electoral, se convirtió en una de las primeras personas en presentarse para sufragar. La escena ocurrió en la Universidad Ricardo Palma, donde un equipo periodístico registró su presencia mientras comentaba la baja afluencia de electores jóvenes a esa hora.

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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrolló el domingo 7 de junio, entre las 7:00 y las 17:00, de acuerdo con el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese marco, el caso de Raquel concentró la atención por tratarse de una electora de edad avanzada que acudió por decisión propia, sin obligación legal, y que además necesitó apoyo para movilizarse con comodidad dentro del local.

Una llegada temprana a las urnas y un contraste con la baja afluencia juvenil

Con 96 años y sin obligación legal de sufragar, Raquel llegó temprano a la Universidad Ricardo Palma y destacó en una jornada marcada por la escasa presencia de votantes jóvenes. (Latina)

Durante la transmisión de la jornada electoral, el periodista de Latina intentó conversar con Raquel sobre recuerdos de procesos electorales pasados. Ella respondió con sinceridad y humor ante las preguntas, sin lograr precisar datos: “La verdad no, no recuerdo. No me acuerdo”, dijo entre risas. Ante una repregunta sobre quién fue presidente en aquella época, volvió a contestar: “Ay… No me acuerdo”.

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El intercambio derivó pronto hacia el motivo central de su presencia: su decisión de votar ese día. El periodista subrayó el contraste que observaban en el lugar. “Muy poca gente joven está viniendo a votar a la Universidad Ricardo Palma”, afirmó al aire, antes de destacar que Raquel, pese a su edad, se acercó temprano al centro de sufragio.

Raquel confirmó su disposición con frases breves y un tono de entusiasmo. “Con mucho gusto y muy alegre”, respondió, otra vez con risas. El equipo de prensa le expresó su reconocimiento y ella agradeció el trato recibido. “Yo muy agradecida de ustedes que estén acá”, señaló, y luego agregó: “Sí. Muchas gracias. Gracias por todo”.

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El periodista insistió en que su participación funcionaba como un ejemplo. “Lo importante es que usted hoy ha decidido venir a votar”, le dijo, y remarcó que la presencia de una electora mayor en ese contexto podía tener un valor simbólico para quienes aún no se acercaban a sufragar.

Una asistencia necesaria: el antecedente de un choque y la ayuda en el local

La jornada de votación implicó un esfuerzo adicional para Raquel, quien necesitó asistencia para movilizarse con seguridad tras verse afectada por un choque reciente. (Latina)

Raquel acudió acompañada por su hija Ingrid. En medio del recorrido hacia la mesa de votación, el periodista preguntó si la familia enfrentaba alguna dificultad física que requiriera apoyo. La consulta se centró en la mano de la votante, luego de que se observara que otras personas ya la habían asistido para avanzar dentro del recinto.

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Ingrid explicó que existía un antecedente reciente. “Lo que pasa que nos chocaron por detrás hace unos meses”, relató, al detallar el incidente que afectó la movilidad de su madre. La hija también comentó las condiciones necesarias para transitar sin riesgos: “Yo supongo que sí, si la rampa no es muy empinada, sí”.

El equipo periodístico ofreció ayuda directa para facilitar el trayecto. “¿Necesita que yo, yo, yo la ayude?”, preguntó el periodista. Raquel aceptó con buen ánimo: “Ah, yo feliz”, respondió entre risas.

Mientras avanzaban, se escucharon indicaciones prácticas sobre el desplazamiento dentro del local. La escena reforzó la idea de acompañamiento durante un proceso que, para personas de edad avanzada, suele implicar barreras de accesibilidad y un esfuerzo adicional.

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En el diálogo también apareció una referencia a la atención hacia Raquel por parte de terceros. Ingrid afirmó que ya habían recibido apoyo en el lugar. “Sí, sí”, contestó cuando el periodista mencionó que había notado cómo la ayudaron en un momento previo.

Qué dice la norma sobre el voto desde los 70 años

La presencia de Raquel en las urnas recordó que los ciudadanos mayores de 70 años pueden decidir libremente si votan, ya que la ley los exime de multas electorales. (Latina)

De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones, a partir de los 70 años el sufragio pasa a ser voluntario, lo que significa que los ciudadanos pueden elegir si acuden o no a las urnas sin recibir sanciones económicas. En ese contexto, la presencia de Raquel en el local de votación se produjo por decisión propia, pese a que su participación ya no estaba sujeta a obligatoriedad.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 2,6 millones de ciudadanos mayores de 70 años integran el padrón electoral cerrado en octubre pasado. Ese grupo, aunque mantiene el derecho a votar, está exonerado de multas por inasistencia.

Para quienes sí están obligados, no votar sin causa justificada puede derivar en sanciones económicas fijadas por el sistema electoral. La multa es de S/ 27,50 para electores que viven en distritos clasificados como “pobreza extrema”; de S/ 55 en zonas de “pobreza no extrema”; y de S/ 110 en jurisdicciones “no pobres”. Esos montos se calculan con base en la Unidad Impositiva Tributaria, y para 2026 la UIT se fijó en S/ 5.500.

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Cuando existen razones médicas, viajes u otros motivos aceptados, los ciudadanos pueden solicitar dispensa o presentar una justificación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La dispensa se tramita después del proceso electoral y la justificación puede ingresarse antes o el mismo día. Ambos procedimientos se realizan de forma virtual o presencial, con el DNI vigente, documentación de sustento y el pago de una tasa administrativa, salvo las excepciones previstas por ley.

El sistema de sanciones incluye también a los miembros de mesa designados que no asisten sin justificación válida, quienes enfrentan una multa adicional de S/ 275. Si además no votan, la suma puede llegar a S/ 385.

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La ONPE recomendó verificar con anticipación el local de votación mediante su portal oficial, usando el número de DNI. Para grupos con atención prioritaria, como personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas, se estableció preferencia en los locales de sufragio y se sugirió acudir en horarios de menor afluencia.