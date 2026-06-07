Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá acuden juntos a votar pese a tener locales distintos

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga acude a su centro de votación en San Isidro, acompañado por Carlos Álvarez. En declaraciones a la prensa, insta a los peruanos a unirse para derrotar la delincuencia, la corrupción y el terrorismo, y hace un llamado a no votar en blanco o viciado.

Una imagen poco habitual se registró durante la jornada electoral en Lima: los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá llegaron juntos a los centros de votación, a pesar de no compartir el mismo local, tras un acuerdo previo para acompañarse en el proceso. La acción conjunta sorprendió a los presentes y generó expectativa entre los votantes y la prensa.

Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá acuden juntos a sus locales de votación| Video: Rafael López Aliaga (Facebook)

Excandidatos coordinaron para acudir a votar

De acuerdo con lo informado por América Noticias, Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y excandidato presidencial, arribó al local de Surquillo acompañado por Carlos Álvarez y Carlos Espá, quienes también participaron en los recientes comicios como aspirantes presidenciales. Aunque la información inicial sugería que los tres votarían en el mismo lugar, se confirmó después que solo López Aliaga tenía asignada esa sede.

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El grupo explicó a la prensa que había decidido movilizarse en conjunto para acudir a los diferentes locales donde les correspondía sufragar.

“Hoy en el local de votación de Rafael, luego sigue el mío y luego el de Carlos Espá. Eso es lo importante, salvar nuestro Perú de la maldita delincuencia, de la corrupción y del terror”, declaró Álvarez.

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga acude a su centro de votación en San Isidro para emitir su voto. Acompañado del comediante Carlos Álvarez y Carlos Espá, su llegada generó un gran revuelo mediático y la congregación de simpatizantes.

Por su parte, Rafael López Aliaga se dirigió especialmente a los jóvenes, instando a participar en las urnas.

“Puede que no nos guste, pero así es la democracia. Hay que elegir. Lo peor es dejar el voto a la nada. Aquí tenemos que defender la democracia en el Perú”, expresó el exalcalde.

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Mientras López Aliaga ejercía su voto en la mesa asignada, Carlos Álvarez y Carlos Espá aguardaron fuera del aula, saludaron a los ciudadanos presentes y dialogaron brevemente con los medios. Tras culminar el sufragio de López Aliaga, el grupo se trasladó hacia los otros locales donde Álvarez y Espá deben cumplir con su obligación electoral.

Prohibiciones en elecciones

En el marco de las elecciones, la legislación peruana establece una serie de prohibiciones estrictas destinadas a garantizar la transparencia, la neutralidad y el orden público durante el proceso electoral. Desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio queda prohibida la publicación y difusión de encuestas o proyecciones sobre los resultados en cualquier medio de comunicación, según el artículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear multas que oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a montos entre 55 mil y 550 mil soles.

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A partir de las 00:00 horas del viernes 5 de junio, no pueden realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, conforme al artículo 190°. Las personas que infrinjan esta norma se exponen a penas de prisión no menores de tres meses ni mayores de dos años, de acuerdo con el artículo 388°. Además, desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio, toda clase de propaganda política queda suspendida.

La llamada “ley seca” se aplicará desde las 8:00 horas del sábado 6 hasta las 8:00 horas del lunes 8 de junio, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con sanciones que incluyen cárcel de hasta seis meses y multas económicas. Durante el domingo 7, tampoco se permiten espectáculos públicos ni reuniones a menos de 100 metros de las mesas de sufragio, entre las 7:00 y 17:00 horas.

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