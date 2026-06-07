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Erick Delgado explotó por fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No lo necesita, sino yo jugaría con 43 años”

El exarquero se mostró en contra de la llegada del ‘Pirata’ al cuadro ‘celeste’, minimizando su etapa goleadora en FC Cajamarca

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El 'Loco' criticó la llegada del 'Pirata' al conjunto 'rimense'. (Video: QTV Network / Fuera de Juego)

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del mercado de pases peruano de cara al segundo semestre del 2026. Y es que la dirigencia busca romper una sequía de cinco años sin títulos nacionales, apostando por experiencia y jerarquía para el Torneo Clausura. Dentro de esta ola de incorporaciones, el fichaje del ‘Pirata’ ha generado debate y opiniones divididas en el entorno futbolístico.

Uno de los más críticos con la contratación fue Erick Delgado, con declaraciones cargadas de ironía. “Yo estoy totalmente seguro que no es lo que necesita Cristal. Entonces, yo podría jugar de nuevo, no, ya me fui, tengo 43 años, ya está. Entiendo perfectamente, a mí me gustaría (jugar), extraño el fútbol, pero ya no”, señaló en el programa de YouTube, Fuera de Juego.

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El exportero profundizó en su análisis cuestionando el verdadero aporte que el delantero argentino podría ofrecer en el cuadro ‘rimense’, haciendo una comparación con Felipe Vizeu. “¿Barcos metía las que se falló Vizeu? Hay que estar en la jugada. Hay jugadas en las que Cristal hila y son rápidas, y yo no creo que Barcos llegue a la misma velocidad. ¿La que Vizeu erró en Colombia? Sí, yo también la podría hacer, si me la das (la pelota) y estoy parado ahí, la hago; pero tengo que arrancar, irme desde el cuarto de cancha, ir y venir. Hay que tener físico para eso, sino cualquiera juega a la pelota”, precisó.

Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.
Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos hasta finales del 2026, con opción a renovar en base a objetivos cumplidos. - captura: Twitter Sporting Cristal

La crítica más punzante llegó al poner en duda el peso real de los goles de Hernán Barcos en su paso reciente por FC Cajamarca. “¿Los goles de Barcos en FC Cajamarca? Es en la altura. Juan Diego Gonzales Vigil fue goleador en la altura, José Carlos Fernández también. Cualquiera se potencia en la altura. ¿Sus goles a Melgar? ¿Crees que Cristal va a salir a jugar así? ¿No va a ir a chancarle la pelota?”, añadió el ‘Loco’.

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El exarquero de Sporting Cristal insistió en que la contratación del veterano artillero no representa la solución que necesita el equipo para recuperar protagonismo y pelear el campeonato. “Creo que yo veo el fútbol hace seis meses y el hombre (Giancarlo Granda) que ve todos los días e incluso fue al Mundial, lo ve desde ayer. Te van a caer con todo. A Cristal no le van a jugar de la misma manera, estoy totalmente seguro”, concluyó.

En una gran jugada colectiva, Hernán Barcos recibe un pase atrás y con un remate de primera intención marca el gol del empate 1-1 para FC Cajamarca frente a Sporting Cristal, desatando la alegría de la hinchada local.

Hernán Barcos sobre su fichaje por Sporting Cristal

Tras la oficialización de su incorporaciónHernán Barcos ofreció sus primeras declaraciones como jugador de Sporting Cristal y abordó los motivos de su llegada. En diálogo con Fútbol Como Cancha, el delantero expresó: “Volver a un club grande, tener esta posibilidad. Muy agradecido con el club. Ahora a trabajar, a tratar de salir de esta situación que el club atraviesa. Uno llega a sumar y a colaborar con el club”.

El ‘Pirata’ se refirió también a su historial con Alianza Lima, donde fue ídolo y máximo goleador extranjero, dejando un mensaje para los hinchas: “Lo que hice o el tiempo que estuve en Alianza, representé a Alianza de la mejor forma posible y no me fui porque quise, sino porque me sacaron. El hincha de Alianza tiene que estar tranquilo porque la historia que tengo con Alianza no va a cambiar en nada. Ir hoy a Cristal es una decisión mía, familiar”.

Respecto a su adaptación a la propuesta futbolística del conjunto ‘cervecero’, Barcos destacó que “es un equipo que históricamente juega muy bien, llega bien al arco rival, crea situaciones constantemente. No es un equipo aleatorio ni que no sabe a qué juega, siempre tiene situaciones y ojalá pueda estar ahí adentro para tener las situaciones. Me ha tocado enfrentarlo varias veces y pensaba: ‘qué lindo, un equipo que juega bien al fútbol, que llega muchas veces por partido y eso te da la posibilidad de marcar y ayudar más’”.

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