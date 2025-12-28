Perú

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

Jonathan Cabrera sorprendió a los jurados del programa con su estilo particular y logró quedar entre los finalistas. Sin embargo, hubo otros momentos divertidos en el programa

Jonathan Cabrera sorprendió a los jurados del programa con su estilo particular y logró quedar entre los finalistas | Yo Soy

El escenario del programa ‘Yo Soy’ se llenó de energía con la llegada de Jonathan Cabrera, quien asumió el reto de imitar a Don Chezina. Cabrera apareció con una puesta en escena segura y un estilo urbano que captó la atención del público desde el primer minuto. Su caracterización logró reflejar tanto la imagen como la actitud del popular cantante, lo que provocó la reacción inmediata de los miembros del jurado.

Desde su ingreso, Cabrera mostró confianza y dominio del escenario. Cada gesto y cada detalle en su interpretación sumaron para que la audiencia y los jueces se mantuvieran atentos a su performance. La seguridad del participante fue uno de los factores clave que le permitió destacarse entre los demás concursantes que aspiraban a avanzar en la competencia.

Su capacidad para mantener la esencia de Don Chezina en cada movimiento fue notoria y se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche.

Imitador de Don Chezina sorprende
Imitador de Don Chezina sorprende en casting de 'Yo Soy' y pasa a la siguiente ronda

La primera en valorar su actuación fue Jely Reátegui, quien no dudó en manifestar su aprobación. “Sí”, respondió tras apreciar el desempeño del imitador, reconociendo el trabajo previo que implicó lograr una imitación fiel y auténtica. Este voto positivo marcó el inicio de una ronda de devoluciones favorables para Cabrera.

Ricardo Morán, miembro experimentado del jurado, puso el foco en aspectos técnicos que marcaron la diferencia durante la presentación. “Muy buena dicción y manejo del aire”, expresó Morán al analizar la interpretación. Señaló que Cabrera logró diferenciarse de otros postulantes que intentaron emular al mismo artista, haciendo énfasis en que esos detalles técnicos fueron determinantes para evaluar el nivel artístico y profesional del participante.

El último voto de la noche llegó de la mano de Cachín Alcántara, quien también destacó la seguridad de Cabrera sobre el escenario y la convicción con la que defendió su personaje. Con la aprobación unánime del jurado, el imitador de Don Chezina avanzó a la siguiente ronda y se consolidó como uno de los finalistas del programa.

Imitadora de Selena tuvo dificultades en su presentación

La jornada también incluyó situaciones imprevistas, como la vivida por Bárbara, quien llegó al escenario con la intención de rendir homenaje a Selena Quintanilla. En el momento de comenzar su actuación, la pista de audio no sonó, lo que generó un breve instante de desconcierto. Ricardo Morán, lejos de tensar la situación, optó por tomarlo con humor y animó a la concursante a mantenerse tranquila mientras se resolvía el inconveniente técnico.

La cantante llamada Bárbara, se mostró nerviosa y desconcertada, pero finalmente logró salir al frente en escena. | Yo Soy

Finalmente, la pista comenzó a sonar y Bárbara pudo interpretar el tema ‘La Carcacha’. A pesar del traspié inicial, la imitadora demostró temple y profesionalismo, lo que le permitió seguir adelante y ofrecer una actuación que, si bien generó opiniones divididas, mostró su capacidad para sobreponerse a los obstáculos.

Morán valoró especialmente su experiencia en el escenario y la forma en que interactuó con el público, aunque admitió que tenía dudas en relación a la voz. Jely Reátegui fue más precisa en su devolución y señaló que Bárbara tenía una buena base para trabajar, pero debía mejorar la precisión en el acento, el cuerpo y el timbre. “Hay muchas cosas por pulir, pero veo potencial”, afirmó antes de otorgarle su voto positivo bajo la condición de que profundice en esos aspectos.

Imitadora de Selena tuvo dificultades
Imitadora de Selena tuvo dificultades al momento de su presentación.

Cachín Alcántara, por su parte, destacó que la esencia de Selena estuvo presente durante toda la presentación. “Logré ver a Selena de principio a fin”, sostuvo, convencido de que la imitadora supo mantener vivo el personaje sobre el escenario, pese a los inconvenientes técnicos.

