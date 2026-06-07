Perú

Elecciones 2026: Demoras en la instalación de mesas de sufragio por falta de material electoral y miembros de mesa

Varios centros de votación enfrentan retrasos debido a la confusión para recibir los materiales y miembros responsables, mientras autoridades electorales monitorean el avance de la jornada

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Desde las 7:00 a.m., miles de peruanos acudieron a los centros de sufragio para las Elecciones 2026, pero el proceso mostró dificultades en su arranque. De acuerdo con información de la ONPE, hasta el momento se logró instalar 79 mil 689 mesas, lo que representa el 88,32% del total previsto, mientras que 10 mil 534 mesas aún permanecen pendientes, equivalente al 11,68%.

Cabe precisar que la instalación solo se considera completa cuando los tres miembros de mesa han asumido sus funciones y se inicia la votación. Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, explicó que todos los locales de votación cuentan con el material necesario para conformar las mesas.

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Detalló además que los dos últimos locales de sufragio en recibir el material lo hicieron la noche anterior, a las 23:08 horas. el material electoral se entrega únicamente cuando están presentes los tres miembros asignados o sus suplentes, proceso que ha generado retrasos en distintas regiones.

El recinto universitario de Lima enfrentó demoras en la instalación de mesas, lo que complicó el flujo de votantes y la supervisión de las autoridades electorales durante el inicio de la jornada
El recinto universitario de Lima enfrentó demoras en la instalación de mesas, lo que complicó el flujo de votantes y la supervisión de las autoridades electorales durante el inicio de la jornada| ONPE

¿Por qué se visualiza demoras de la instalación de mesa?

Las demoras se atribuyen principalmente a la escasez de miembros de mesa y la espera para la entrega del material electoral, lo que impactó en la apertura oportuna de los centros de votación. El organismo electoral reiteró que la labor de sus coordinadores consiste en acopiar el material en los locales y entregarlo solo cuando se cumplen todos los requisitos formales de instalación.

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En horas de la mañana, en un colegio del distrito de Breña, se registró una situación confusa relacionada con la distribución del material electoral. El representante de la ONPE de ese local indicó que los miembros de mesa debían acercarse a un aula específica con su DNI para recoger los materiales necesarios.

“Hemos llegado 6:30 a 6:35 a.m. La verdad, se nos ha indicado es que esperemos unos minutos más, que van a apoyar a otras mesas. Teóricamente, ya a las siete deberíamos estar abiertos y la verdad aún nada. Con mucho miedo, mucho temor, mucho coraje que suceda lo de la primera vuelta”, mencionó uno de los miembros de mesa desde la Universidad de Lima.

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Sin embargo, varios integrantes de mesa permanecieron en sus salones asignados, bajo la creencia de que la entrega se realizaría en ese mismo lugar. Esta falta de coordinación y comunicación generó retrasos en el inicio de la votación en ese local, aunque finalmente las mesas lograron instalarse y la jornada continuó con normalidad.

El organismo resaltó la importancia de la participación de los miembros de mesa para evitar nuevas demoras durante la jornada.

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