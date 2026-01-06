¿Frío y lloviznas en pleno verano? Así estará el clima en Lima hoy 6 de enero, según el Senamhi

El organismo recomienda tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura en distintos sectores de la ciudad. (Andina)

La mañana de este martes 6 de enero, Lima Metropolitana amaneció con temperaturas frescas y cielo cubierto, sin presencia de llovizna tras las precipitaciones ligeras del día anterior, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, los distritos del este de la ciudad presentan registros mínimos de 19 °C y máximos de 26 °C, mientras que en el oeste y el Callao las temperaturas oscilan entre 20 °C y 23 °C.

El Senamhi detalló que la jornada se caracteriza por un cielo mayormente nublado durante las primeras horas, con tendencia a despejar parcialmente hacia el mediodía. La entidad precisó que no se esperan lluvias para hoy, aunque el ambiente se mantiene fresco y húmedo debido a la cobertura nubosa.

El pronóstico de clima para Lima este martes 11 de noviembre anticipa cielos nublados en las primeras horas de la mañana. (Andina)

El organismo recomienda tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura en distintos sectores de la ciudad. Los ciudadanos pueden esperar algunas variaciones en el nivel de nubosidad a lo largo de la jornada.

Tipo de clima

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Lima este martes 11 de noviembre.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 78%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 16 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 84%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.