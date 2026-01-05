Perú

Tragedia en La Libertad: Un muerto y tres heridos, incluido un menor, tras violento despiste en Quiruvilca

La emergencia movilizó a personal médico y serenazgo que se encontraba atendiendo otro incidente vial en la zona. El fallecimiento del chofer fue confirmado horas después del primer reporte oficial

Composición: Infobae Perú
La Carretera Longitudinal de la Sierra volvió a ser escenario de una tragedia vial. La madrugada del domingo 4 de enero, un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. terminó cobrando la vida de un hombre de 58 años, luego de que la camioneta en la que viajaba se despistara y volcara a la altura del sector Aterrizaje, una zona conocida por su geografía accidentada y condiciones climáticas cambiantes.

El hecho ocurrió horas después de que, en un primer momento, se reportara el siniestro únicamente como un nuevo choque con tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, lo que activó la rápida respuesta del personal de salud y del serenazgo local. Sin embargo, con el pasar de las horas, se confirmó el fallecimiento del conductor, lo que elevó la gravedad del caso y encendió nuevamente las alertas sobre la seguridad vial en este tramo de la sierra liberteña, donde ya se habían registrado otros accidentes en los últimos días.

Accidente en Quiruvilca: cómo ocurrió el despiste en la Carretera Longitudinal de la Sierra

Composición: Infobae Perú
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta Toyota Hilux, de color plomo y placa BFA-875, perdió el control mientras circulaba por la Carretera Longitudinal de la Sierra, terminando por volcarse violentamente a un costado de la vía. El impacto dejó atrapados a sus ocupantes, lo que obligó a una intervención inmediata de los equipos de emergencia que se encontraban en la zona.

Inicialmente, se informó que el saldo era de tres personas heridas, quienes fueron auxiliadas por personal de salud de Quiruvilca y trasladadas de urgencia a la posta médica del distrito. Debido a la complejidad de sus lesiones, los heridos —incluido un menor— fueron posteriormente derivados al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, donde permanecen bajo observación médica.

No obstante, en el mismo punto del accidente se confirmó el deceso de William Valverde Saavedra, de 58 años, quien conducía el vehículo. Según las primeras versiones preliminares, el chofer habría sido vencido por el sueño y, además, no llevaría puesto el cinturón de seguridad al momento del despiste. Estas hipótesis forman parte de las diligencias iniciales, aunque serán las investigaciones oficiales las que determinen con exactitud las causas del accidente.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las normas de tránsito y extremar cuidados durante la temporada de lluvias, periodo en el que las carreteras de la sierra suelen presentar mayor riesgo por neblina, pistas resbaladizas y baja visibilidad.

Qué derechos se activan tras un accidente de tránsito y qué medidas inmediatas corresponden

Impactante accidente entre mototaxi y
Impactante accidente entre mototaxi y cúster en SJL genera pánico y saldo de heridos. Foto: Composición Infobae Perú

En el Perú, las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: más de 1.500 accidentes de tránsito registrados en lo que va del 2025 y más de 2.500 personas fallecidas, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) y el Sinadef. Este escenario afecta no solo a conductores, sino también a pasajeros y peatones, muchos de los cuales desconocen que, tras un siniestro, se activan derechos inmediatos como consumidores y usuarios del transporte, más allá de las responsabilidades penales o civiles del conductor.

Especialistas en derecho explican que, cuando una persona resulta víctima de un accidente de tránsito, se genera de forma automática una relación de consumo frente a dos actores clave: la aseguradora o AFOCAT que emitió el SOAT o CAT, y —en el caso del transporte público— la empresa responsable del servicio.

Entre las medidas esenciales tras un accidente figura la atención médica inmediata, que debe brindarse en cualquier establecimiento de salud, incluso si el vehículo no cuenta con SOAT o CAT vigente. En esos casos, puede intervenir el Fondo de Compensación del SOAT y CAT, que cubre accidentes ocasionados por vehículos no identificados.

Asimismo, es clave exigir la activación del seguro, conservar pruebas como fotos de la placa, el estado del vehículo y boletos de viaje, y, de ser necesario, presentar un reclamo ante Indecopi cuando la empresa o aseguradora actúe con negligencia o incumpla sus deberes. Estas acciones no excluyen los procesos civiles o penales, sino que los complementan dentro del marco legal vigente.

