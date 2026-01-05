Matrícula escolar 2026: dónde revisar la lista de colegios con inscripción digital del Minedu

Matrícula digital 2026: paso a paso para realizarla sin contratiempos y los colegios que deberán realizar este trámite online - Minedu

Con el inicio del año escolar cada vez más cerca, miles de familias se preparan para asegurar una vacante en un colegio público. Pensando en evitar las largas colas y los trámites presenciales, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que para el año escolar 2026 se ampliará el uso de la matrícula digital, un sistema gratuito que permite inscribir a los escolares de manera virtual y sencilla.

El proceso está dirigido exclusivamente a instituciones educativas públicas y busca facilitar el acceso a la educación, especialmente en las zonas con mayor demanda escolar.

¿Dónde revisar la lista de colegios con matrícula digital 2026?

Los padres y apoderados pueden consultar si el colegio de su interés está incluido en esta modalidad ingresando al portal oficial del Minedu: www.matriculadigital.pe

En esta plataforma se puede verificar:

Qué colegios cuentan con matrícula digital

En qué grados hay vacantes disponibles

Si la inscripción debe realizarse de forma virtual o presencial

El sistema es de acceso libre y no requiere crear cuentas ni subir documentos.

¿Desde cuándo inicia la matrícula digital?

De acuerdo con el Minedu, el proceso de matrícula digital 2026 se realizará del 19 de enero al 6 de marzo. Durante este periodo, los padres podrán inscribir a sus hijos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como un celular, tablet o computadora.

Para los colegios que no están incluidos en esta modalidad, la matrícula será presencial, con el mismo plazo de inicio y cierre.

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

¿En qué zonas del país se aplica la matrícula digital?

La matrícula digital está focalizada en 20 UGEL del país, todas del sector público. Estas son:

Lima Metropolitana y Callao

Lima Metropolitana: las 7 UGEL (100% digital)

Callao: matrícula digital en su totalidad

Lima Provincias

Barranca

Huaral

Cañete

Huaura

Huarochirí

Regiones

Tacna: UGEL Tacna

Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto

Arequipa: UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya

En el resto de las 205 UGEL del país, la matrícula se realizará únicamente de forma presencial.

El Ministerio de Educación definió las zonas y colegios donde las familias podrán optar por matrícula digital o presencial para el próximo año escolar. - Minedu

¿Cómo funciona la matrícula digital paso a paso?

El procedimiento es simple. El padre, madre o apoderado solo debe:

Ingresar a la plataforma de matrícula digital Colocar el DNI del niño o niña Elegir una o varias instituciones educativas Verificar en tiempo real si hay vacantes disponibles

No es necesario adjuntar documentos ni realizar trámites adicionales en esta etapa.

¿Quiénes tienen prioridad para acceder a una vacante?

El sistema considera criterios de priorización cuando la demanda supera las vacantes disponibles. Tienen preferencia:

Niños y niñas con necesidades educativas especiales

Estudiantes que tienen hermanos matriculados en la misma institución

Si no se obtiene vacante en el colegio solicitado, la plataforma sugiere automáticamente otras instituciones cercanas con cupos disponibles.

Las clases también comenzaron en el colegio Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima - crédito Andina

¿La matrícula tiene algún costo?

No. El Minedu reiteró que la matrícula es completamente gratuita, tanto en la modalidad digital como presencial.No puede condicionarse a:

Pagos de APAFA

Compra de uniformes

Compra de útiles o materiales

Ante cualquier irregularidad, los padres deben comunicar el hecho a la UGEL correspondiente.

Solo deberán realizar la matrícula digital los estudiantes que ingresan por primera vez o solicitan traslado; quienes continúan en la misma institución solo ratifican su matrícula. - Minedu

¿Qué pasa con los estudiantes que ya están matriculados?

Los escolares que ya estudian en un colegio público no deben volver a inscribirse. En estos casos, el padre o madre solo debe confirmar la matrícula, un proceso que cada institución comunica directamente a las familias.

Fecha de inicio del año escolar 2026

El Ministerio de Educación informó que el año escolar 2026 comenzará el 16 de marzo, y aseguró que el sistema está diseñado para que ningún niño o niña se quede sin vacante.

El Minedu invocó a los padres a no recurrir a tramitadores y a usar únicamente los canales oficiales, recordando que la matrícula digital es una herramienta pensada para reducir desigualdades y garantizar el derecho a la educación sin barreras económicas.