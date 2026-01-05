Perú

Matrícula escolar 2026: dónde revisar la lista de colegios con inscripción digital del Minedu

El Ministerio de Educación habilitó la matrícula digital 2026 para colegios públicos en zonas específicas del país

Guardar
Matrícula digital 2026: paso a
Matrícula digital 2026: paso a paso para realizarla sin contratiempos y los colegios que deberán realizar este trámite online - Minedu

Con el inicio del año escolar cada vez más cerca, miles de familias se preparan para asegurar una vacante en un colegio público. Pensando en evitar las largas colas y los trámites presenciales, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que para el año escolar 2026 se ampliará el uso de la matrícula digital, un sistema gratuito que permite inscribir a los escolares de manera virtual y sencilla.

El proceso está dirigido exclusivamente a instituciones educativas públicas y busca facilitar el acceso a la educación, especialmente en las zonas con mayor demanda escolar.

¿Dónde revisar la lista de colegios con matrícula digital 2026?

Los padres y apoderados pueden consultar si el colegio de su interés está incluido en esta modalidad ingresando al portal oficial del Minedu: www.matriculadigital.pe

En esta plataforma se puede verificar:

  • Qué colegios cuentan con matrícula digital
  • En qué grados hay vacantes disponibles
  • Si la inscripción debe realizarse de forma virtual o presencial

El sistema es de acceso libre y no requiere crear cuentas ni subir documentos.

¿Desde cuándo inicia la matrícula digital?

De acuerdo con el Minedu, el proceso de matrícula digital 2026 se realizará del 19 de enero al 6 de marzo. Durante este periodo, los padres podrán inscribir a sus hijos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como un celular, tablet o computadora.

Para los colegios que no están incluidos en esta modalidad, la matrícula será presencial, con el mismo plazo de inicio y cierre.

Matrícula escolar gratuita 2026: así
Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

¿En qué zonas del país se aplica la matrícula digital?

La matrícula digital está focalizada en 20 UGEL del país, todas del sector público. Estas son:

Lima Metropolitana y Callao

  • Lima Metropolitana: las 7 UGEL (100% digital)
  • Callao: matrícula digital en su totalidad

Lima Provincias

  • Barranca
  • Huaral
  • Cañete
  • Huaura
  • Huarochirí

Regiones

  • Tacna: UGEL Tacna
  • Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto
  • Arequipa: UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya

En el resto de las 205 UGEL del país, la matrícula se realizará únicamente de forma presencial.

El Ministerio de Educación definió
El Ministerio de Educación definió las zonas y colegios donde las familias podrán optar por matrícula digital o presencial para el próximo año escolar. - Minedu

¿Cómo funciona la matrícula digital paso a paso?

El procedimiento es simple. El padre, madre o apoderado solo debe:

  1. Ingresar a la plataforma de matrícula digital
  2. Colocar el DNI del niño o niña
  3. Elegir una o varias instituciones educativas
  4. Verificar en tiempo real si hay vacantes disponibles

No es necesario adjuntar documentos ni realizar trámites adicionales en esta etapa.

¿Quiénes tienen prioridad para acceder a una vacante?

El sistema considera criterios de priorización cuando la demanda supera las vacantes disponibles. Tienen preferencia:

  • Niños y niñas con necesidades educativas especiales
  • Estudiantes que tienen hermanos matriculados en la misma institución

Si no se obtiene vacante en el colegio solicitado, la plataforma sugiere automáticamente otras instituciones cercanas con cupos disponibles.

Las clases también comenzaron en
Las clases también comenzaron en el colegio Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima - crédito Andina

¿La matrícula tiene algún costo?

No. El Minedu reiteró que la matrícula es completamente gratuita, tanto en la modalidad digital como presencial.No puede condicionarse a:

  • Pagos de APAFA
  • Compra de uniformes
  • Compra de útiles o materiales

Ante cualquier irregularidad, los padres deben comunicar el hecho a la UGEL correspondiente.

Solo deberán realizar la matrícula
Solo deberán realizar la matrícula digital los estudiantes que ingresan por primera vez o solicitan traslado; quienes continúan en la misma institución solo ratifican su matrícula. - Minedu

¿Qué pasa con los estudiantes que ya están matriculados?

Los escolares que ya estudian en un colegio público no deben volver a inscribirse. En estos casos, el padre o madre solo debe confirmar la matrícula, un proceso que cada institución comunica directamente a las familias.

Fecha de inicio del año escolar 2026

El Ministerio de Educación informó que el año escolar 2026 comenzará el 16 de marzo, y aseguró que el sistema está diseñado para que ningún niño o niña se quede sin vacante.

El Minedu invocó a los padres a no recurrir a tramitadores y a usar únicamente los canales oficiales, recordando que la matrícula digital es una herramienta pensada para reducir desigualdades y garantizar el derecho a la educación sin barreras económicas.

Temas Relacionados

Matrícula escolar 2026MineduEscolaresColegios en Perúperu-noticias

Más Noticias

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

La influencer peruana compartió entusiasmada cómo un espectáculo callejero en Londres le devolvió la sonrisa tras quedar sorprendida por los precios suizos, contagiando su alegría a sus seguidores

Alejandra Baigorria cambia el asombro

El límite invisible de lo que se puede decir

He dudado durante varios días si escribir esta columna

El límite invisible de lo

La Tinka: Resultados del sorteo del domingo 4 de enero y el pozo millonario que sigue creciendo

La Tinka realizó su esperado sorteo la noche del domingo 4 de enero, repartiendo premios entre miles de jugadores y dejando el pozo millonario sin ganador, lo que incrementa la expectativa para el próximo sorteo con más de 16 millones de soles en juego

La Tinka: Resultados del sorteo

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

El comediante expresó su dolor al hablar de la larga ausencia en la vida de sus hijas, compartiendo una solicitud sincera que ha conmovido a sus seguidores y al mundo del espectáculo local

Kike Suero denuncia que no

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

La empresaria dejó claro que los problemas de adultos no deberían afectar el vínculo familiar, mostrando una actitud conciliadora y madura que sorprendió a muchos seguidores de la expareja del fútbol peruano

Melissa Klug explica por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE declara improcedente la candidatura

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a Perú Primero fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero denuncia que no

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Franco Escamilla anuncia su espectáculo “1995” en Lima: fechas, precios y detalles del regreso del comediante mexicano

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

DEPORTES

Giancarlo Granda apuntó contra la

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Franco Velazco se incomodó por críticas a Sekou Gassama y sus “problemas familiares” para unirse a Universitario: “Es buscarle tres pies al gato”

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26