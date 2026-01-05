Perú

Desde hoy 5 de enero inicia la matrícula presencial: ¿en qué colegios aplica, según el Minedu?

De cara al presente Año escolar 2026, las familias pueden consultar la disponibilidad de vacantes y realizar trámites en los centros educativos, además de informarse sobre la próxima modalidad digital que arrancará próximamente

Guardar
La matrícula presencial para colegios
La matrícula presencial para colegios públicos 2026 empezó el 5 de enero, con largas filas en distintos puntos de Lima. (Andina)

A partir de este lunes 5 de enero, comenzó la matrícula presencial en los colegios públicos habilitados para el Año Escolar 2026. Las familias pueden consultar la lista oficial de centros educativos habilitados para la modalidad virtual mediante el enlace del Ministerio de Educación (Minedu): https://matriculadigital.pe/region/.

En este sitio, se presenta el listado actualizado de instituciones donde se puede tramitar la matrícula matrícula digital, que arrancará recién desde el lunes 19 de enero.

De acuerdo a lo indicado por el Minedu, “este proceso (presencial) estará a cargo de las instituciones educativas públicas que no forman parte de la modalidad digital y se desarrollará directamente en los locales escolares, bajo la responsabilidad de los directores, quienes deberán asegurar una atención ordenada, transparente y libre de condicionamientos indebidos”.

El Ministerio de Educación habilitó
El Ministerio de Educación habilitó el portal matriculadigital.pe para consultar la disponibilidad de vacantes y colegios.

Es decir, los colegios restantes, de las UGEL que no figuran en el enlace, serán los que están disponibles para realizar la matrícula presencial. Algo importante y que deben tener en cuenta los padres de familia en busca de una vacante para su hijo o hijos.

Largas colas

En distintos puntos de Lima, Infobae Perú constató la presencia de largas filas de padres de familia en los exteriores de varios colegios, alertados por el inicio de la matrícula presencial. Un caso notorio ocurrió en el distrito del Rímac, donde el colegio Ricardo Bentín registró una extensa fila desde antes de las 5 de la mañana, con familias en busca de una vacante para nivel secundaria.

El Minedu estableció dos modalidades para la matrícula escolar 2026: presencial y digital. La opción digital iniciará el 19 de enero y estará disponible en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones: Tacna, Arequipa, Moquegua, Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao.

La matrícula escolar 2026 tendrá
La matrícula escolar 2026 tendrá modalidad presencial y digital, esta última iniciando el 19 de enero en seis regiones.

Esta modalidad busca asegurar un acceso gratuito, oportuno y transparente al sistema educativo público. De acuerdo con el ministro Jorge Figueroa Guzmán, la meta es facilitar el trámite y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas urbanas con alta demanda.

La matrícula presencial, en tanto, se extenderá de hoy 5 de enero al 6 de marzo en las UGEL no incluidas en el proceso digital. Directores y comités de matrícula de cada institución educativa serán responsables de registrar las solicitudes y asignar las vacantes.

Cómo consultar los colegios

Las familias interesadas pueden ingresar al portal https://matriculadigital.pe/region/ y seleccionar la región de su interés usando la opción “Más información”. Cabe remarcar que esto es netamente para la modalidad virtual, que aún iniciará el 19 de enero.

En Lima Metropolitana se concentra
En Lima Metropolitana se concentra el 30% de la población escolar que participará en la nueva modalidad digital.

El sistema redirige a un apartado donde se muestran las UGEL con matrícula disponible. Una vez dentro, es posible filtrar por distrito, tipo de colegio (mixto, mujeres, varones) y nivel educativo (inicial, primaria, secundaria, entre otros).

Luis Quintanilla, director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, explicó a El Peruano que la selección de UGEL para la modalidad digital responde a criterios de experiencia previa y a la necesidad de avanzar hacia el gobierno electrónico en la gestión educativa.

Más de un millón

El Minedu estima que más de un millón de escolares podrán acceder a la matrícula digital en las regiones seleccionadas. Quintanilla detalló que solo en Lima Metropolitana está el 30% de la población escolar, y que si el sistema funciona correctamente en esta zona, será más sencillo expandirlo al resto del país.

El proceso de matrícula es
El proceso de matrícula es completamente gratuito y ninguna escuela pública puede exigir pagos, uniformes o útiles como condición.

Uno de los objetivos principales es que los padres de familia puedan consultar en línea la disponibilidad real de vacantes en cada grado y nivel, permitiendo una elección informada y evitando desplazamientos innecesarios. El funcionario resaltó que el sistema digital también facilita la vigilancia ciudadana sobre el proceso, al hacer pública la información de vacantes.

Beneficios y garantías

Los principales beneficios de la matrícula digital incluyen la eliminación de largas colas, la reducción de gastos y la optimización de recursos administrativos. Quintanilla afirmó que este modelo permite destinar más tiempo y fondos a la capacitación docente y a la mejora de infraestructura educativa.

El proceso de matrícula —tanto presencial como digital— es completamente gratuito. El Minedu recordó que ninguna institución educativa pública puede condicionar el acceso a vacantes al pago de cuotas, la compra de uniformes o la adquisición de útiles escolares. El ministro Figueroa Guzmán exhortó a las Direcciones Regionales de Educación y UGEL a reforzar la supervisión y a promover la denuncia de cualquier irregularidad.

El cronograma oficial incluye fases
El cronograma oficial incluye fases regular y complementaria para asegurar la atención a todos los solicitantes de vacantes escolares. (Infobae Perú)

Para estudiantes antiguos

Los estudiantes que permanecen en el mismo colegio y han sido promovidos de grado tienen su matrícula asegurada. Las familias solo deben confirmar la continuidad conforme a los mecanismos de cada institución.

El proceso presencial y virtual está dirigido principalmente a estudiantes nuevos, reingresantes o quienes solicitan traslado, siempre respetando la disponibilidad de vacantes y evitando prácticas indebidas.

El cronograma oficial incluye una fase regular y una fase complementaria para sincerar vacantes, con la disposición de que todo padre de familia que solicite una vacante debe recibir atención por parte del sistema educativo público.

Temas Relacionados

Año escolar 2026Matrícula escolarMinisterio de EducaciónMineduperu-noticias

Más Noticias

El Estado peruano afronta millonario laudo arbitral a favor de Kuntur Wasi por el aeropuerto de Chinchero: una radiografía

La resolución internacional emitida a fines de 2025 obliga a Perú a desembolsar dicha suma al consorcio, lo que reaviva críticas acerca de la gestión en megaproyectos de infraestructura

El Estado peruano afronta millonario

Cronograma de pagos para enero 2026 en Banco de la Nación: fechas de abono de sueldos, aumento y escolaridad

Sector público. Desde este primer mes del año, los trabajadores estatales verán un aumento de S/ 53 y S/ 100, según sea el caso

Cronograma de pagos para enero

La inversión eléctrica en Perú supera los USD17.000 millones hasta noviembre 2025: hidro representa más del 60%, ¿Y las renovables?

Una región en el norte del país concentra a los dos proyectos más grandes de hidroenergía del país, pero el sur tampoco se queda atrás

La inversión eléctrica en Perú

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

El volante peruano dio alcances del técnico argentino, a quien conoce de su paso por México. También confesó sus sensaciones de cara al 2026 y con una pretemporada

Pedro Aquino dio juiciosa opinión

Eclipse solar del siglo en 2026: fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’

El fenómeno ocurrirá porque la Luna se encontrará cerca de su apogeo, lo que hará que su tamaño aparente sea menor al del Sol

Eclipse solar del siglo en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí supervisó el

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria revela la buena

Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao: “Creo que tú te colaste al viaje”

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

DEPORTES

Pedro Aquino dio juiciosa opinión

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular