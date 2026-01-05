Estos son los dos tipos principales de hemorroides

Las hemorroides se encuentran entre los motivos más frecuentes de consulta médica, especialmente en adultos (Freepik)

La salud del ano y del recto es un aspecto del bienestar que suele ser ignorado hasta que aparecen molestias. Sin embargo, cuidarla es fundamental para prevenir diversas afecciones que afectan a una gran parte de la población. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) señalan que las enfermedades anorrectales, entre ellas las hemorroides, se encuentran entre los motivos más frecuentes de consulta médica, especialmente en adultos. El sedentarismo, la mala alimentación y el estreñimiento crónico han incrementado su aparición en los últimos años. Por ello, es importante conocer qué son las hemorroides y cuáles son sus dos tipos principales: internas y externas, ya que sus síntomas y tratamientos pueden variar.

Hemorroides internas

Las hemorroides internas se desarrollan dentro del recto, en la parte final del intestino grueso. Se originan cuando las venas de esta zona se dilatan debido al aumento de la presión, generalmente por esfuerzo al evacuar, estreñimiento prolongado o pasar mucho tiempo sentado en el inodoro. Al encontrarse dentro del recto, no suelen ser visibles ni palpables.

Uno de los síntomas más comunes de las hemorroides internas es el sangrado durante la defecación. Este sangrado suele ser indoloro y se presenta como sangre roja brillante en el papel higiénico o en el inodoro. En etapas iniciales, muchas personas no sienten dolor, lo que hace que el problema pase desapercibido y no se trate a tiempo.

En casos más avanzados, las hemorroides internas pueden prolapsarse, es decir, salir al exterior del ano durante la evacuación. Esto puede generar molestias, sensación de presión y, en algunos casos, dolor. Si no se tratan adecuadamente, pueden inflamarse o infectarse, complicando el cuadro clínico.

Hemorroides externas

Las hemorroides internas se desarrollan dentro del recto y las hemorroides externas se forman debajo de la piel que rodea el ano (Pharmacius)

Las hemorroides externas se forman debajo de la piel que rodea el ano. A diferencia de las internas, estas sí pueden verse y palparse, y suelen ser más dolorosas. Se desarrollan por causas similares, como el esfuerzo excesivo al evacuar, el estreñimiento, la diarrea frecuente, el embarazo o permanecer sentado por largos periodos.

El síntoma principal de las hemorroides externas es el dolor anal, que puede intensificarse al sentarse, caminar o defecar. También es común la picazón, la inflamación y la sensación de bulto en el borde del ano. En algunos casos, pueden formarse coágulos de sangre en su interior, lo que se conoce como trombosis hemorroidal. Esta condición provoca dolor intenso y repentino, además de hinchazón marcada.

Las hemorroides externas suelen ser el motivo principal de consulta debido a la incomodidad que generan en la vida diaria. Aunque no suelen ser peligrosas, afectan significativamente la calidad de vida si no se tratan.

Tratamiento para las hemorroides internas y externas

El tratamiento de las hemorroides, tanto internas como externas, depende de la gravedad de los síntomas. En casos leves, los cambios en el estilo de vida suelen ser suficientes. Aumentar el consumo de fibra mediante frutas, verduras y cereales integrales ayuda a prevenir el estreñimiento y reduce el esfuerzo al evacuar. Beber suficiente agua también es clave para mantener las heces blandas.

El uso de cremas, pomadas o supositorios puede aliviar el dolor, la inflamación y la picazón de las hemorroides (AdobeStock)

El uso de cremas, pomadas o supositorios puede aliviar el dolor, la inflamación y la picazón. Los baños de asiento con agua tibia son una medida sencilla y efectiva para reducir las molestias, especialmente en las hemorroides externas.

Cuando las hemorroides internas son persistentes o se prolapsan con frecuencia, el médico puede recomendar procedimientos ambulatorios como la ligadura con banda elástica o la escleroterapia. En casos más severos, tanto internos como externos, puede ser necesaria una cirugía.

Se recomienda no automedicarse y acudir a un profesional de la salud ante síntomas como sangrado rectal, dolor intenso o cambios persistentes en la evacuación. Un diagnóstico oportuno permite descartar otras enfermedades y recibir el tratamiento adecuado.

Cuidar la salud del ano es parte del cuidado integral del cuerpo. Con hábitos saludables, atención médica temprana y tratamiento adecuado, las hemorroides pueden controlarse y prevenirse, evitando complicaciones y mejorando la calidad de vida.