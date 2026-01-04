Cómo es el Metropolitan Detention Center, la cárcel donde quedó detenido el ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Tras ser capturado en una operación militar nocturna que sacudió a la región, el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales ante la Justicia federal. El operativo se concretó en la madrugada del sábado en Caracas, desde donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos de una base militar y llevados en un vuelo reservado hasta Nueva York.

El presidente Donald Trump sostuvo que la acción forma parte de una estrategia para “reordenar” el escenario político en Venezuela y avanzar sobre sus vastas reservas de petróleo, mientras que el chavismo denunció el hecho como un acto “imperialista”.

La pareja está acusada de integrar una conspiración de narcoterrorismo con alcance internacional.

Ya en suelo norteamericano, el ex dictador venezolano fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Se trata de una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil. Allí permanecerá alojado, al menos de manera momentánea, hasta su primera audiencia judicial.

Por sus pasillos pasaron narcotraficantes, mafiosos y acusados de terrorismo, un antecedente que vuelve a poner al penal en el centro de la escena internacional.

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta Truth Social muestra al que describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro" a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, actualmente en el mar Caribe el 3 de enero de 2026. @realDonaldTrump/Handout vía REUTERS

Ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, la cárcel se encuentra estratégicamente emplazada entre oficinas de la fiscalía federal y dos tribunales federales. El complejo está rodeado por estrictas medidas de seguridad: barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de siete toneladas, sistemas de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia. Además, cuenta con pasillos internos que conectan el penal con edificios judiciales, lo que permite traslados sin exposición pública cuando se trata de detenidos sensibles.

Actualmente, el MDC alberga a más de 1.300 reclusos y entre ellos figuran algunos de los nombres más notorios del narcotráfico mexicano, como Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, todos extraditados a Estados Unidos y a la espera de juicio por cargos vinculados al tráfico de drogas y crímenes violentos.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn alberga a criminales de alto perfil (REUTERS/Eduardo Munoz)

Antes que ellos, también estuvo detenido allí Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de figuras históricas del crimen organizado como John Gotti y miembros de Al Qaeda arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La rutina diaria es estricta: los internos pasan gran parte del tiempo encerrados en sus celdas, con acceso limitado a recreación, visitas y comunicaciones telefónicas.

Uno de los sectores más severos del penal es la División de Internamiento Especial, conocida como SHU.

Un inmigrante venezolano celebra afuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y capturara a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante la noche, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de enero de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Ubicada en la planta 10, allí los detenidos permanecen hasta 23 horas al día en celdas de poco más de seis metros de largo, sin contacto entre ellos. Las comidas se sirven dentro de las celdas y el ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado.

La seguridad del MDC se reforzó con el paso del tiempo tras una serie de episodios críticos.

Oficiales federales del Departamento de Justicia de EE. UU. hacen guardia afuera del Departamento de Justicia, junto al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn (MDC Brooklyn), después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y capturara a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante la noche, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de enero de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

En 1982, un intento de fuga incluyó el secuestro de un helicóptero turístico para rescatar a un preso desde el techo del edificio. A fines de los años setenta, tres internos lograron escapar tras cortar los barrotes de sus ventanas. Pero uno de los hechos más graves ocurrió en 2000, cuando Mamdouh Mahmud Salim, considerado la mano derecha de Osama bin Laden, apuñaló a un guardia con un peine afilado mientras esperaba juicio por terrorismo. Desde entonces, los protocolos de control se endurecieron de manera significativa.

Maduro es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas. Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.