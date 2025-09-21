Perú

Nuevo sueldo para guardaparques: Gobierno peruano oficializa escala salarial para personal

Se oficializó el incremento para el personal de áreas protegidas, quienes ahora tendrán salarios fijos y gratificaciones, tras la publicación del decreto supremo

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Guardaparques del Perú contarán con
Guardaparques del Perú contarán con salarios actualizados y gratificaciones anuales| Senarp

El Gobierno de Perú ha oficializado una nueva escala salarial para los guardaparques del país, medida que alcanzará a más de 900 trabajadores encargados de la protección de áreas naturales protegidas. La decisión, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 200-2025-EF y publicada en el diario oficial El Peruano, responde a una demanda sectorial que, de acuerdo a lo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y del Ambiente, busca reconocer la función estratégica de estos servidores públicos.

La normativa será de aplicación nacional en todas las áreas bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y los gobiernos regionales. Además, ningún trabajador podrá recibir ingresos por encima de la escala fijada, mientras que los beneficiarios contarán también con dos gratificaciones anuales: una por Fiestas Patrias y otra por Navidad.

Nuevo sueldo para guardaparques: Gobierno
Nuevo sueldo para guardaparques: Gobierno peruano oficializa escala salarial para personal|Senarp

¿Cuáles es la nueva escala salarial para los guardaparques?

Según el decreto, los guardaparques percibirán un salario bruto mensual de S/ 2.865 y los guardaparques expertos recibirán S/ 3.265. Esta disposición se enmarca en la Ley N° 31991 y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. El Gobierno peruano enfatizó que la medida se circunscribe únicamente al esquema remunerativo anunciado y prohíbe la percepción de otros ingresos, bonificaciones, asignaciones, incentivos o compensaciones adicionales.

  • Guardaparque Experto: 3.265 soles
  • Guardaparque: 2.865 soles

A esto se le suma que todo el personal incluido en el régimen laboral especial de la Ley N° 31991, también recibirá su gratificación dos veces al año, como es por Fiestas Patrias y Navidad.

José Carlos Nieto, jefe del SERNANP, remarcó que el reajuste salarial permitirá fortalecer las capacidades de los guardaparques, cuyo trabajo, en muchos casos, se vincula a comunidades campesinas y nativas.

Gobierno aprueba nueva escala salarial
Gobierno aprueba nueva escala salarial para guardaparques peruanos desde de 2025| Senarp

El decreto establece que la autoridad administrativa máxima del SERNANP o de los gobiernos regionales será responsable de verificar la correcta aplicación y el estricto cumplimiento de estas disposiciones. El financiamiento de la nueva escala salarial se ejecutará en el marco del presupuesto institucional del SERNANP, sin que ello implique asignaciones adicionales del Tesoro Público.

¿Cuáles son las funciones de los guardaparques?

El guardaparque desempeña un papel clave en la vigilancia y control de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Su labor principal consiste en velar por la protección y conservación de estos espacios, así como por el uso sostenible de sus recursos naturales. Para ello, realiza acciones diarias sujetas a la legislación vigente, a los planes operativos y a los instrumentos de gestión del área, adecuándose a la capacitación recibida.

Entre sus responsabilidades, debe informar oportunamente a la jefatura sobre cualquier actividad que pueda causar impactos negativos en el área natural protegida. Asimismo, supervisa y verifica que las personas que realizan actividades dentro del ámbito protegido cuenten con las autorizaciones correspondientes y cumplan con lo permitido por la normativa.

Con un equipo de 700
Con un equipo de 700 guardaparques, Perú ha logrado mantener en buen estado el 96% de sus Áreas Naturales Protegidas, asegurando la conservación y el desarrollo económico local.   (Andina)

El guardaparque realiza inspecciones, puede examinar documentación y bienes, y, por delegación expresa, efectuar decomisos en caso de infracciones. Gestiona el ingreso de visitantes, controla el desarrollo de sus actividades y participa en la recaudación de los cobros previstos. Además, colabora en la capacitación ambiental dirigida a la comunidad, promueve la participación local en tareas de conservación y recolecta información relevante para la gestión y planificación del área.

Temas Relacionados

Nueva escala remunerativaSERNANPMinisterio del Ambienteguardaparquesperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘blanquiazul’ enfrenta al cuadro de Cutervo en el estadio Alejandro Villanueva, con el objetivo de sumar tres puntos clave. Conoce cómo sintonizar el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs

Visa para Estados Unidos: Donald Trump ordena el pago de 100 mil dólares para que peruanos trabajen en el extranjero

Gobierno norteamericano afirma que el incremento en la tarifa para acceder a una visa de trabajo “protege el trabajo de los estadounidenses”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el pago se hará por única vez

Visa para Estados Unidos: Donald

CODIP: elevar la deuda pública de Perú en un punto porcentual del PIB permitiría cerrar la brecha de vivienda en 10 años

El gremio inmobiliario se suma a la campaña presidencial con un plan para elevar a S/12.000 millones los subsidios habitacionales cada año, además de reducir el encaje a los desarrolladores que participen en la vivienda social

CODIP: elevar la deuda pública

El dólar cayó a S/3,4780 esta semana en Perú: ¿conviene más invertir en soles o en dólares en lo que resta del año?

Depósitos a plazo. El sol peruano se aprecia un 10,7% en lo que va del 2025. ¿Es momento de comprar dólares aprovechando su precio, o resulta más recomendable mantener ahorros en soles?

El dólar cayó a S/3,4780

‘Los Gallegos’ graban ataque a combi en Los Olivos y envían estos mensajes extorsivos

Las amenazas grabadas evidencian la presión que sufren los conductores de combis en la capital, quienes siguen en las rutas aunque la empresa aún no adopta medidas claras para su protección

‘Los Gallegos’ graban ataque a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Bareto lleva la fiesta peruana

Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025

Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ brillaron en histórico show en la Torre Eiffel

Magaly Medina es ovacionada en el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fecha 10 del Torneo Clausura por Liga 1 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo